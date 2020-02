Dlhoročná opora vlkov: „Je zvláštne hrať proti tímu, v ktorom som hokejovo vyrastal.“

V aktuálnej sezóne nazbieral Drevenák 32 bodov.

9. feb 2020 o 8:27 Tomáš Hládek

V považskom derby sa v drese panterov predstavil s kapitánskym „C“ na hrudi Milan Drevenák. Nízky útočník, ktorý je odchovancom žilinského hokeja, zaznamenal v stretnutí jednu asistenciu. “Drievko“, ako znie prezývka bojovného korčuliara, nebol spokojný najmä s úvodnou časťou hry.

„Vedeli sme, že to v Žiline nebude jednoduchý zápas. V podstate, už nemáme čo stratiť a môžeme len prekvapiť. Snažili sme sa vyhrať. Nepodarilo sa nám to, pretože sme prvé minúty pokazili. Potom sme to skúšali dotiahnuť, ale nepodarilo sa nám to,“ hovorí hráč s číslom 22 na drese.

Najmä v záverečnej tretine mali hostia navrch. Tlaku hostí v záverečnej časti hry pomáhal odolávať aj Maroš Mikoláš, ktorého po zápase pochválil aj Drevenák.

„Chýbala nám dôslednosť v útočení a musíme sa viac sústrediť na to, aby sme strelili góly. Maroš (Mikoláš pozn. autora) tiež dobre zachytal, ale myslím si, že v tretej tretine sme mali navrch.“

Žilinčania sa tešia po zápase s navýšenia náskoku na ôsme Levice. Opačná situácia je v Považskej Bystrici, kde sú šance na play-off veľmi nízke.

„Trénujeme každý deň s výnimkou soboty a nedele. Keď je zápas v nedeľu, tak máme tréning aj v sobotu deň pred stretnutím. V podstate sme každý deň na ľade. Do play-off sa pravdepodobne nedostaneme, keďže strata je veľmi veľká. Chceme hrať tak, aby sme to neodflákli a potešili ľudí, aby videli, že hráme pre nich,“ hovorí kapitán hostí.

Vlkom chcú prehry odplatiť

Drevenák poukázal na rozdiely, ktoré boli viditeľné medzi jednotlivými zápasmi týchto dvoch tímov. Odchovanec žilinského hokeja verí, že panteri vlkov ešte prehry v posledných dvoch vzájomných meraniach síl oplatia.

„Keď sme tu hrali, tak sme prehrali vždy o gól o dva. Boli to vždy tesné výsledky. Myslím si, že doma máme viac herne navrch ako vonku. Musíme však tak hrať aj na klziskách súperov. Budeme tu hrať ešte jeden zápas, Žilina bude hrať tiež ešte jeden u nás, tak sa im to budeme snažiť odplatiť,“ verí Drevenák.

Odchovanec, niekdajší kapitán, dlhoročná opora tímu a v neposlednom rade veľký bojovník oblieka dres Považskej Bystrice už dve sezóny. Pod Dubeň sa však vždy rád vracia.

„Necítim sa tu zle. Je to pre mňa radosť tu hrať a pekné sa tu vrátiť, však som tu hral dlhé roky. Je zvláštne hrať proti tímu, v ktorom som hokejovo vyrastal. Bohužiaľ, taký je život. Snažím sa urobiť maximum pre iný tím,“ hovorí Drevenák, ktorý si žilinský dres obliekol na 339 zápasov.

Hokej už pre neho nie je prioritou číslo jeden, ale skôr voľnočasová aktivita, ktorou sa snaží pomôcť považskobystrickému mužstvu.

„Snažím sa vo voľnom čase si zahrať hokej, pomôcť chalanom a Považskej Bystrici. Snažím sa, čo sa dá. Nie sme nejakí “spielmacheri“, ale partia v kabíne sme veľmi dobrá. V blízkej budúcnosti to na nejaké úspechy pre hokej v Považskej Bystrici bude,“ zakončil pozitívne Drevenák.