Víťazná generálka šošonov, súperovi nadelili šestku

Tromi gólmi sa pod výhru podpísal Lukáš Jánošík.

8. feb 2020 o 17:22 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Dnes popoludní odohrali futbalisti MŠK Žilina posledný prípravný duel pred blížiacou sa jarnou časťou Fortuna ligy. Na domácom trávniku privítali poľského druholigistu GKS Tychy.

Skóre otvoril už v tretej minúte Lukáš Jánošík, ktorý sa dostal k vyrazenej lopte a zakončil do hornej časti brány. Poliaci síce o dve minúty zásluhou Krišta vyrovnali, no v 30. minúte prinavrátil vedenie žltozeleným farbám kapitán Miroslav Káčer. Ten skóroval z penalty, ktorej predchádzalo stiahnutie k zemi prenikajúceho Filipa Balaja v šestnástke. Do prestávky pridal svoj druhý gól v stretnutí Jánošík.

Hráč s číslom 8 na drese skompletizoval hetrik v 66. minúte, keď zužitkoval prihrávku od striedajúceho Kristiána Valla. V priebehu druhého polčasu sa do hry dostali i ostatní hráči z lavičky MŠK. Piaty gól Žilinčanov pridal Dávid Ďuriš a strelecký účet domácich uzavrel Branislav Sluka. Záver patril hosťom, keď Biegański hlavou upravil na konečných 6:2.

MŠK Žilina - GKS Tychy 6:2 (3:1)

Góly: 3., 44. a 66. Jánošík, 30. Káčer (pok. kop), 74. Ďuriš, 82. Sluka - 6. Krišto, 87. Biegański. Rozhodovali: Očenáš - Šupej, Šottník. 143 divákov.

MŠK ŽILINA: Holec - Kaša, Králik, Kiwior - Anang (64. Vallo), Káčer (C), Fazlagić, Demiri (64. Sluka), Paur (64. Bernát) - Jánošík (67. Kurminowski), Balaj (67. Ďuriš).



GKS TYCHY: Jalocha (46. Igaz) - Sołowiej (46. Moneta), Mańka, J. Piatek (46. Biegański), Krišto, Steblecki (46. Piatkowski), Kallaste, Połap (46. Pańkowski), Daniel, Lewicki (46. K. Piatek), Szumilas.