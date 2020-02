Vlkov hnal dopredu novovznikajúci fanklub. Zahradník: Cítili sme ich podporu

Škorvánka výkon hráčov nepotešil.

8. feb 2020 o 11:19 Tomáš Hládek

Vlci vstúpili do považského derby ideálne. Už v prvom striedaní sa dostala do útočného pásma prvá formácia a Peter Húževka poslal Žilinu do vedenia. O tri minúty bol rozdiel dvojgólový, keď Húževkovú presnú prihrávku pretavil v gól Markovič. Potom však výkon vlkov už upadal.

„Musím povedať, že môžeme byť spokojní iba zo ziskom troch bodov. Po rýchlom získaní náskoku sme získali hrať chaoticky a nedodržiavali sme veci, ktoré sme si pred zápasom stanovili. Našťastie, súper to nevyužil. Nemalo by sa nám to stávať a mali by sme si svojim výkonom vedieť ustrážiť priebeh zápasu,“ zhodnotil šieste kolo nadstavbovej časti Stanislav Škorvánek.

Gól nevidel

Za zlomový moment označil Samuel Zahradník presilové hry, ktoré odčerpali panterom množstvo síl.

„Potrápila nás Považská Bystrica, o ktorej sme vedeli, aký súper bude. Pripravili sme sa na ňu a sme radi, že sme zvíťazili. Zlomovými sa ukázali asi presilové hry, ktorých sme hrali viac. Oni tým strácali množstvo síl,“ myslí si Zahradník.

V tretej tretine hostia skúsili aj power-play, keď do konca zápasu ostávala niečo vyše sedem minút, keď sedeli na trestnej lavici hosťujúci Saboš a o minútu aj domáci Markovič.

„Tréner nám prizvukoval, aby sme nestrieľali zbytočne spoza červenej čiary. Mohol by vzniknúť zbytočný icing a tým by sme sa mohli dostať pod tlak. Keď už hrali presilovku, tak mal Peter Húževka šancu na hetrik, ale, bohužiaľ, mu to tam nepadlo,“ dodáva Zahradník.

Víťazný gól zaznamenal v stretnutí práve 20-ročný útočník ktorý šesť sekúnd pred koncom úvodného dejstva nachytal na hruškách Lampera. Pre talentovaného útočníka to bol už sedemnásty gól v sezóne a podčiarkol tým výbornú fazónu tretej formácie. „Ja som to v podstate ani nevidel. Len som puk nastrelil na bránu a ten skončil v bráne. V našej päťke si super s chalanmi rozumieme. Ani neviem, čomu by som to pripísal. Doprajeme si jeden druhému.“

Po polovici nadstavbovej časti majú vlci na Levice náskok siedmich bodov.

„Karty sú rozdané. Všetci, ktorí sa v hokeji trocha vyznáme, tak vieme, že ôsme miesto je nevýhodné vzhľadom k súperovi, ktorý je na prvom mieste. Viem si predstaviť, že druhé mužstvo budeme vedieť potrápiť. Topoľčany alebo Martin? Z geografického hľadiska a z hľadiska návštevnosti by som si vedel predstaviť derby s Martinom,“ dúfa Škorvánek.

Síkela v sezóne dohral

Žilinčanov hnal dopredu novovznikajúci fanklub. Približne dve desiatky fanúšikov povzbudzovali vlkov celý duel.

„Vnímame, že tu vzniká nový fanklub. Veľmi si ceníme snahu ľudí, ktorí sa o toto pričinili. Vieme, že fanúšikov hokeja v Žiline je málo a nechodia pravidelne na zápasy. Vítame preto každého nového člena fanklubu a ich povzbudzovanie bolo cítiť. Po stretnutí boli za nami v šatni a chlapi aj ja si to veľmi vážime. Touto cestou ich pozývam na ďalšie zápasy,“ hovorí Škorvánek, ktorého doplnil Zahradník: „Cítili sme podporu fanúšikov, boli úžasní. Po stretnutí prišli aj ku nám do kabíny, kde sme im za ich podporu poďakovali. Je super, že sa takto dali dokopy a podporujú nás každý zápas.“

Pozitívne správy nemal ohľadom zdravotného stavu Síkelu po stretnutí domáci kormidelník.

„Síkela pravdepodobne ukončil sezónu. Jeho zranenie kolena je vážne. Skúšal hrať s ortézou, ale za cenu užívania liekov. Má ešte kus kariéry pred sebou a zranenie bude musieť riešiť operačne. Sezóna sa teda pre neho skončila,“ hovoril smutne Škorvánek.

Síkela nastúpil v sezóne na 23 zápasov, v ktorých zaznamenal 19 bodov. Nahradiť ho jednoduché nebude, no ďalšie prírastky do kabíny Škorvánek už neočakáva.

„Telefón mi zvoní každý deň, pretože hráčske presuny sú v extraligových aj tímoch prvej ligy neustále. Máme aj ponuky na hráčov. V prvom rade sme obmedzený rozpočtom. Na druhej strane chalani tu odmakali celú sezónu a ja im verím. Doniesť tu nejakého hráča a posadiť domáceho hráča na tribúnu alebo lavičku, ktorý tu drel a snažil sa celý rok, to nie. Pravdepodobne sezónu dokončíme v tomto zložení.“

MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Góly: 1. Húževka (Markovič, Dubeň), 4. Markovič (Húževka, Minárik), 20. Zahradník, 33. Pjaták (Korbáš), 52. Húževka (Markovič, Minárik) – 10. Németh (Drevenák), 35. Nahálka. Rozhodovali Korba- Varga a Pribula, 250 divákov. Vylúčení: 3:5. Strely na bránu: 22:31.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Turian, Pišoja, Leško, Patlevič – Markovič, Húževka, Minárik – Rehák D., Ondruš, Kokavec – Zahradník, Prášil, Macek – Pjaták, Valášek D., Korbáš.

P. BYSTRICA: Lamper – Nahálka, Ďurkech L., Šefčík, Augustín, Niník J., Saboš, Knudsen – Drevenák, Zlocha J., Krieger – Ligas, Rufati, Švantner – Rodionov, Mokrohájsky – Bednár, Németh, Pelech.

Tabuľka (skupina o 7.-10. miesto):

7. MsHK DOXXbet Žilina 44 20 3 3 18 139:127 69

8. HK Levice 44 18 2 3 21 151:156 61

9. HK ‘95 Považská Bystrica 44 10 2 4 28 111:171 38

10. HK Gladiators Trnava 44 9 0 2 33 127:230 29