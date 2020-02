FOTO: Autodopravcovia protestovali pred domom Igora Chomu v Bytčici

Igorovi Chomovi vyčítali, že obhajuje vlastných ľudí a kryje zle nastavaný mýtny systém.

8. feb 2020 o 5:10 Branislav Koscelník

BYTČICA. Asi tridsať nespokojných autodopravcov sa včera večer zhromaždilo pred rodinným domom Igora Chomu v Bytčici pri Žiline. Choma bol v roku 2010, keď sa spúšťal mýtny systém, generálnym riaditeľom Národnej diaľničnej spoločnosti a podpisoval zmluvy o prevádzke výberu mýta.

Od Igora Chomu chceli kamionisti združení v Únii autodopravcov Slovenska počuť vysvetlenie, za akých okolností sa mýtny systém podpisoval a kedy nastali pochybenia, na ktoré upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Podľa zistení kontrolórov až 48 percent z výberu mýta, putuje na účet súkromnej spoločnosti SkyToll, ktorá systém prevádzkuje.

Choma, ktorý je poslancom Národnej rady za vládnu stranu SMER-SD, medzi autodopravcov vyšiel a postavil sa na pódium.

Hneď sa ohradil voči tomu, že sú označovaní za zlodejov v súvislosti s tým, že zistenia Najvyššieho kontrolného úradu preveruje polícia. „NAKA koná, ja som sa zúčastnil na jednej výpovedi a som ochotný kedykoľvek spolupracovať,“ povedal Igor Choma pred autodopravcami a obhajoval zmluvu so SkyToolom, ktorú pred viac ako desiatimi rokmi podpísal.

„Všetko, čo som podpísal v roku 2009 a 2010, za tým si stojím a urobil by som to aj dnes. Malo to hlavu a pätu. Urobili sme súťaž, verejné obstarávanie. Nie je to pravda, čo počúvam, že verejné obstávanie bol zlodejský proces. Prešiel osemkrát rozhodovaním Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vždy potvrdil, že sme konali správne, prešiel dvanástimi súdmi, od okresného až po Najvyšší súd, každý jeden potvrdil, že sme konali správne a prešiel štyrmi konaniami Európskej komisie,“ bránil vtedajšie nastavenie zmluvy Igor Choma.

Autodopravcovia vyčítali pred chomovým domom v Bytčici vláde, že vďaka nastaveniu daní a poplatkov nevedia konkurovať autodopravcom zo susedných štátov. Pripomenuli neplnenie záväzkov o budovaní diaľničnej siete, či prázdne sľuby premiéra Petra Pellegriniho, ktoré dal členom Únie autodopravcov Slovenska.

„Keby pán Pellegrini a minister dopravy neboli arogantní, dnes sme tu nemuseli stáť,“ povedal člen predsedníctva Únie Stanislav Skála a Igorovi Chomovi vyčítal, že obhajuje vlastných ľudí a kryje podľa jeho slov zlodejinu.

Autodopravcovia združení v Únii autodopravcov Slovenska sú v štrajkovej pohotovosti. Nedávnym blokovaním ciest a hraničných priechodov dosiahli len malé ústupky, ktoré im nestačia. Majú výhrady k prerozdeľovaniu príjmov z výberu mýta, upozorňujú, že sa peniaze z mýta strácajú, trvajú na znížení sadzieb dane z motorových vozidiel o polovicu a výraznom zvýšení zliav z mýtnych poplatkov.