Župa zobrala letisko. Kto zaplatí milióny za rekonštrukciu?

Zmeny nastali v orgánoch Letiskovej spoločnosti.

7. feb 2020 o 5:10 Michal Filek

ŽILINA. Žilinský samosprávny kraj získal do svojho vlastníctva majoritný balík akcií žilinského letiska. Na župu ich za 1 euro previedol štát.

Prevod časti majetkovej účasti štátu v Letiskovej spoločnosti Žilina vo výške 65,52 % za symbolické jedno euro na ŽSK schválila vláda v septembri, štát si prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR z doterajšieho majoritného podielu v letiskovej spoločnosti ponechal niečo viac ako 34 percent.

Celková hodnota schváleného prevodu podielu štátu v LSZA pritom ku koncu roka 2018 predstavovala 2,094 milióna eur.

Letisko chcú naštartovať

„Zámerom župy je naštartovať rozvoj letiska, a tým zvýšiť atraktivitu nášho regiónu pre investorov či turistov. Kým doteraz bola jeho činnosť na útlme, my máme záujem rozbehnúť pravidelné a príležitostné medzinárodné letecké spojenie. Cieľom je naštartovať činnosť letiska tak, aby z neho kraj profitoval predovšetkým v podobe lepšej dopravnej dostupnosti územia, väčšej mobility obyvateľstva či v celkovom zvýšení atraktivity územia pre investorov, ale aj turistov,“ povedala pre MY noviny hovorkyňa župy Martina Remencová.

Niektorí krajskí poslanci zostali zaskočení. Županka Erika Jurinová im totiž nebola schopná odprezentovať žiadny konkrétny plán smerovania a rozvoja letiska. Dokonca ani víziu, aké letecké linky chcú rozlietať. Oboznámila ich iba s nominantmi kraja do predstavenstva a dozornej rady.

Zaujímavé nominácie

Do predstavenstva LSZA nominovala Michala Miškoviča, zaoberajúceho sa sporovou agendou na Úrade ŽSK, a Ivana Hečku, ktorý bol podľa jej slov pri úspešnom rozbehu prevádzky popradského letiska.

„Do dozornej rady som nominovala Miroslava Kunscha, ktorý už na žilinskom letisku pracoval a podarilo sa mu zefektívniť jeho prevádzku, a Miroslava Bartoša, ktorý sa roky venuje slovenskému leteckému priemyslu,” priblížila svoje nominácie predsedníčka ŽSK.

Práve títo ľudia by mali do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva v marci pripraviť tzv. biznis plán.

Tento postup župy otvorene kritizoval napríklad poslanec Martin Kapitulík.

„Vedenie župy má už dlhšiu dobu sklon skrývať informácie nielen pred verejnosťou, ale aj pred samotnými poslancami. Naposledy sa to prejavilo práve pri Letiskovej spoločnosti Žilina. Županka bez vedomia poslancov a bez riadneho výberového konania nominovala nových ľudí do predstavenstva a dozornej rady žilinského letiska. A to napriek výslovnej žiadosti poslaneckého zboru informovať nás o plánovaných krokoch župy v tejto veci. Dozvedeli sme sa to iba náhodou. Keď sme sa na to začali pýtať, pani Jurinová ostala zaskočená. Dodnes nám nebol predstavený ani riadny zámer župy s letiskom! Takéto konanie prirodzene vzbudzuje medzi poslancami značné znepokojenie a obavy. Preto som rád, že sa mi podarilo v zastupiteľstve presadiť záchrannú brzdu na ochranu majetku letiska. Vďaka tomu bude o nakladaní s majetkom letiska rozhodovať 57-členný zastupiteľský zbor Žilinského samosprávneho kraja a nie úzke a iba Erike Jurinovej podriadené predstavenstvo letiska. Verím, že si pani županka spomenie na svoje predvolebné sľuby a začne sa správať otvorene a transparentne,“ uviedol pre MY noviny.

Kauzy a státisícové právne služby