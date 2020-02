Futsalisti MŠK dosiahli medzinárodný úspech na turnaji pod hlavičkou FIFA

Turnaj sa konal v Spojených arabských emirátoch.

6. feb 2020 o 21:57 Tomáš Hládek

Hráči žilinského celku MŠK Žilina Futsal dostali exkluzívnu pozvánku na medzinárodný turnaj do Spojených arabských emirátov pod hlavičkou FIFA. Aj napriek viacerým organizačným úskaliam sa vedenie klubu rozhodlo prijať túto pozvánku, a aj keď nie v najsilnejšom zložení nabrali šošoni 24.1.2020 smer Dubaj. Klubu padla vhod aj prestávka vo futsalovej Varta lige, vďaka ktorej mohlo vedenie žilinského „mančaftu“ túto ponuku akceptovať a reprezentovať Slovensko na prestížnom medzinárodnom turnaji.

Trojicu opôr brankára Herka a hráčov Belaníka s mladým Ševčíkom povolal reprezentačný tréner Marián Berky do seniorskej reprezentácie, ktorá v krížiacom sa termíne zabojuje v Chorvátsku o historický postup na svetový šampionát. Futsalisti tak podobne ako futbalisti strávili záver januára v rovnakej destinácii.

Zloženie tímu na turnaji v Spojených arabských emirátoch:

Brankári: Kavčák a Holák.

Hráči: Koleno, Gábor, Bevelaqua, Ostrák, Moravec, Zaťovič, Matejov, Marušinec, Štrbák, Vaktor a Marton.

Realizačný tím: Štaffen, Škorec, Jaroš, Durnek, Dubovec, Greschner, Jančula a Lašová.

Šošoni odleteli smer Spojené arabské emiráty jeden deň pred začiatkom samotného turnaja priamou leteckou linkou z Bratislavy do Dubaja. Po technických problémoch na letisku sa výprava žilinského celku autobusom presunula do tretieho Emirátu s názvom Sharjah a mesta Khorfakkan, ktorého hostilo celý futsalový turnaj. Zverenci Branislava Škorca boli ubytovaní v luxusnom dovolenkovom rezorte Oceanic Khorfakkan Resort and Spa.

Víťazstvo v skupine

Súvisiaci článok Slávia na víťaznej vlne. Rozhodol kolektívny výkon, myslí si Rožánek Čítajte

Do bojov o postup zo skupín, z ktorých postupoval len víťaz a najlepší tím z druhých miest všetkých troch skupín, zasiahlo MŠK až v druhý deň turnaja. Súpermi Žilinčanov boli domáce celky Khorfakkan a Maliha. V skupine A o postup súperili lokálne mužstvá Al Bataeh, Al Hamriyah a egyptský Al Ahli. V skupine B zase maďarského majstra Berettyóújfalu vyzvali Ittihad Kalba a Dibba Alhisn. Úvodným vyzývateľom klubu spod Dubňa bol Khorfakkan, ktorý v prvý hrací deň podľahol Malihe tesne 4:3 gólom osemnásť sekúnd pred koncom.

MŠK Žilina Futsal – Khorfakkan (SAE) 5:2 (1:0)

Góly MŠK: Zaťovič, Marton, Gábor, Matejov a Marušinec.

ŽILINA: E. Kavčák (T. Holák) – D. Ostrák „C“, K. Koleno, F. Vaktor, P. Matejov, M. Štrbák, K. Gábor, P. Zaťovič, S. Marušinec, M. Bevelaqua, F. Marton, R. Moravec.

Domáci nastúpili s veľkým rešpektom. Žilinčania mali v prvom polčasu značnú prevahu a hlavne si vytvorili viacero gólových šancí, ktoré však ostali nevyužité. Strelený gól z úvodu stretnutia ich tak poslal do šatní s jednogólovým náskokom. Úspešným strelcom bol po peknej kombinácii Zaťovič 1:0. Šošonom našťastie vyšiel vstup aj do druhého polčasu, keď sa po autovom zahraní Štrbáka presadil Marton 2:0. Khorfakkan následne znížil, ale po akcii Ostráka s Gáborom bolo 3:1. Khorfakkan začínal získavať prevahu a bol mimoriadne strelecky aktívny. Prišli však veľké a hviezdne chvíle gólmana MŠK Kavčáka, ktorý svoj tým skutočne podržal. A tak šošoni udreli do konca zápasu ešte dvakrát. Na 4:1 zvyšoval tvrdou strelou Matejov a posledným zapísaným strelcom bol Marušinec 5:1. Domáci už len kozmeticky upravili skóre na 5:2.

MŠK Žilina Futsal – Maliha (SAE) 5:0 (1:0)

Góly MŠK: 2x Ostrák, Marton, Gábor a Moravec.

ŽILINA: E. Kavčák (38. min. T. Holák) – D. Ostrák „C“, K. Koleno, F. Vaktor, P. Matejov, M. Štrbák, K. Gábor, P. Zaťovič, S. Marušinec, M. Bevelaqua, F. Marton, R. Moravec.

Proti Malihe stačilo žlto-zeleným uhrať aspoň bod, aby mali istý postu zo skupiny. Zverenci Branislava Škorca sa na súpera svedomito pripravili a na palubovke svojmu súperovi nedali šancu. Svoj deň mal opäť Kavčák a všetci hráči takmer do bodky plnili taktické pokyny. V zápase dostala v závere priestor celá lavička a náhradný brankár Holák dokonca stihol vychytať 10-metrový trestný kop a ďalší junior Moravec sa zapísal dokonca do streleckej listiny. Po stretnutí sa všetky postupujúce celky presunuli na turnajový ceremoniál, ktorý bol okorenený semifinálovým žrebom. Šošonom postavil osud do cesty v prvom semifinále majstra Maďarska MVFC Berettyoujfalu.

Nešťastná prehra vo finále

MŠK Žilina Futsal – MVFC Berettyoujfalu (HUN) 4:3pp. (1:0)

Góly MŠK: Štrbák, Marušinec, Vaktor.

ŽILINA: E. Kavčák (T. Holák) – D. Ostrák „C“, K. Koleno, F. Vaktor, P. Matejov, M. Štrbák, K. Gábor, P. Zaťovič, S. Marušinec, M. Bevelaqua, F. Jančula, R. Moravec.

Proti maďarskému majstrovi to bola od úvodu taktická bitka. Žilinčanov poslal do vedenia Štrbák, ku ktorému sa ihneď po zmene strán pridal Marušniec a žlto-zelení viedli 2:0. Maďari zapli na vyššie obrátky a podarilo sa im vyrovnať. V predĺžení sa im podarilo dokonať obrat, ale Žilinčania sa nevzdali. V samotnom závere si pri power-play maďarský celok nepostrážil Vaktora a ten poslal duel do penaltového rozstrelu. V ňom čaroval Erik Kavčák, ktorý zneškodnil dva pokutové kopy a Žilinčania oslavovali postup do finále.

MŠK Žilina Futsal – AL Bataeh (SAE) 1:5 (1:3)

Gól MŠK: Ostrák. ČK: Štrbák.

ŽILINA: E. Kavčák (T. Holák) – D. Ostrák „C“, K. Koleno, F. Vaktor, P. Matejov, M. Štrbák, K. Gábor, P. Zaťovič, M.Bevelaqua, F.Jančula, R.Moravec.

Súvisiaci článok Tím Timring Žilina v Prievidzi naplnil víťazné ambície Čítajte

Al Bataeh pred finále posilnili Brazílčania z talianskej a španielskej ligy, a tak boli arabský tím v pozícii jasného favorita. Pre Žilinčanov sa finále nezačalo vôbec dobre, keď po kikse jedného z rozhodcov putoval pod sprchy Štrbák. Navyše, v zápase chýbali zranení Marton a Marušinec, a tak MŠK prišlo o ďalšie kľúčového hráča. Po vylúčení Štrbáka nasledovala penalta a Al Bataeh šiel do vedenia. Rozhodení Žilinčania následne inkasovali aj druhýkrát. Potom mohol vyrovnať z penalty, no Zaťovič trafil brvno. Znížiť sa však podarilo Ostrákovi, ale William prinavrátil vedenie Al Bataehu. V druhom polčase už šošonom chýbali sily a arabský celok po dvoch ďalších góloch spečatil víťazstvo v pomere 5:1.

Dušan Štaffen (športový riaditeľ MŠK Žilina FUTSAL): „Som na chlapcov nesmierne hrdý a veľmi spokojný s dosiahnutým umiestnením. Viacerí z nich si siahli na úplné dno svojich síl a milo ma prekvapili. Našim športovým vrcholom bolo semifinále, v ktorom sme síce mali aj šťastie, ale zvládli sme ho. Polemizovať o zlomových momentoch finále nechcem. Chyby či zranenia patria k prirodzenej súčasti športu a musím uznať, že mimoriadne kvalitní hráči z Brazílie boli jednoducho nad naše sily. Ďakujem všetkým hráčom ako aj členom realizačného tímu za odvedenú prácu a úspešnú reprezentáciu ako klubu, tak aj slovenského futsalu“