Predsudky o strachu zo zubára zahoďte za hlavu

Aj v Žiline pracujú po novom. Rýchlo, presne, bezbolestne. Úplne inak, ako si to pamätáte z minulosti

6. feb 2020 o 16:58

Otázky, ktoré nasledujú, majú presné odpovede. Čakáte dlho na termín k zubá rovi? M áte z ošetrenia strach? Váš problém sa nedá len tak ľahko vyriešiť ? Nem ôžete si ošetrenie dovoliť? Zoberieme vám vietor z plachiet. V centre mesta máte riešenie svojho chrupu na dosah - bez čakania, citlivo, profesionálne a bez bolesti a natrvalo. Kde? V špičkovej zubnej klinike Schill Dental Clinic. Nájdete ju v žilinskom Auparku.

V Schill Dental Clinic sa na dobré čakať nemusí. Či už potrebujete vyriešiť akútnu bolesť zuba, staré plomby alebo potrebujete preventívnu prehliadku, konzultáciu či náročnejší zásah do chrupu - zavolajte do Schill Dental Clinic kedykoľvek. Nemusíte sa trápiť veľkým plánovaním. Práve čas je to, čo hrá vo váš prospech.

„Ak nám pacient zavolá či napíše ohľadom termínu na ošetrenie, objednávame ho okamžite, nie o týždeň, mesiac, dva. Strácať čas čakaním na termín je jeho strata, ktorá sa môže odraziť na zdraví nielen zubov, ale i celého tela. Zabúdame na to, že množstvo baktérií sa dostáva do organizmu práve cez ústa, cez tenké tkanivo. A ak je chrup zanedbaný, máme o problém postarané,“ vysvetľuje primár kliniky, MUDr. Alexander Schill.

Zabudnite na pokus a omyl a nekonečné návštevy zubára

„Spomínam si na dámu, a nebola zďaleka jediná, ktorej sme opravovali nedokončenú prácu. Prišla k nám s tým, že hádam u nás jej pomôžeme dať veci do poriadku. Pozreli sme sa na aktuálny stav, prešli sme si spolu možné riešenia a nastavili postup. Pani si tak vedela zadeliť čas aj financie. Jej disciplinovaný prístup, naše dnešné možnosti zabezpečili žiadaný výsledok - ako sa hovorí, na prvý pokus. U nás nič neskúšame, pracujeme s istotou, pod mikroskopom alebo s lupovými okuliarmi, aby sme mali presné a trvalé riešenia na prvýkrát,“ konštatuje špecialista.

V Schill Dental Clinic je pohoda pacienta a zdravý úsmev prioritou. Vďaka presnej diagnostike vie lekár do jednej návštevy naplánovať napríklad ošetrenie kazov a náhradu chýbajúceho zuba na počkanie alebo extrakcie a zavedenie viacerých implantátov tak, aby pacientov čas strávený v kresle bol využitý na možné maximum. To všetko bez stresu, bolesti, obáv z výsledku a v prostredí, kde je hygiena prioritou. Navyše – päťročná garancia na použité materiály a prácu je dôkazom toho, že tím kliniky vie čo robí a za svoju prácu sa rád zaručí.

Zubári 21. storočia sú tu pre vás v momente, keď ich potrebujete. Hneď.

Žijeme v rýchlom a modernom svete. Naše nároky na služby a produkty rastú, za svoje peniaze očakávame kvalitu. Ak sa nám niečo nepáči, sťažujeme sa. Hľadáme pre seba to najlepšie. Tak prečo stále robíme milión kompromisov pri svojom zdraví? „Často debatujeme na tému, kto je vlastne dnes dobrý zubár. Pretože už dávno to nie je iba o röntgene priamo v ambulancii. U nás sú špičkové technológie pre diagnostiku i samotné výkony základom pre maximálny komfort ako pre lekára, tak predovšetkým pre pacienta. Technika a ich schopnosť dokonale s ňou pracovať, využívať ju na sto percent je iba jedna strana vnímania kvalitnej služby. Na druhej strane je systém a spôsob komunikácie s pacientami. Načo by nám boli moderné stroje, ak by sa na ošetrenie muselo čakať mesiace? Ak pacient potrebuje čokoľvek riešiť, vyhovieme mu okamžite, pretože spojenie technológií, odbornosti a skúseností lekárov plus osvedčeného systému komunikácie a organizácie práce nám to jednoducho dovolí. Schill Dental Clinic je na trhu 24 rokov. Skúsenosti sú na nezaplatenie, tie si nekúpite, tie musíte nadobudnúť iba prácou,“ dodáva zakladateľ kliniky MUDr. Alexander Schill.

Objednať sa do Schill Dental Clinic je tak jednoduché

... nabrať odvahu, kontaktovať sa s klinikou a želaný termín je na svete. Potom spojiť príjemné s užitočným – bez problémov zaparkovať priamo tam, kde vás ošetria – v žilinskom Auparku, alebo sa dopraviť MHD (zastávka priamo pred vchodom do obchodného centra) Tu určite nezablúdite. Orientačným bodom je lekáreň či trafika pri východe z centra smerom k Bulváru. Vyjdete z Auparku a na jeho prízemí je zvonku vchod na kliniku. Modré logo Schill Dental Clinic na dverách jednoducho neprehliadnete. Na klinike sa už postarajú, aby váš úsmev bol v prvom rade zdravý. A zdravé zuby potom majú k pekným iba milimeter.

www.schill.sk