Majster Slovenska zo Štiavnika sa chce raz kickboxom živiť

Podľa slov jeho trénera má Peter Lepiš perspektívu.

5. feb 2020 o 12:35 Michal Filek

Nádherný úspech sa pred pár dňami podarilo dosiahnuť mladému, ešte len 18-ročnému Štiavničanovi Petrovi Lepišovi, ktorý je členom klubu Assassin Gym Bytča. Po víťazstve nad dovtedajším držiteľom opasku Kristiánom Nguyenom sa stal profesionálnym majstrom Slovenska organizácie WKN v kickboxe.

Kickbox je populárny bojový šport, pri ktorom sú povolené kopy, údery kolenom a rukou. Víťazný zápas sa konal v Považskej Bystrici a borci absolvovali tri kolá po tri minúty. „Zápas organizovala organizácia Lukáša Bodyho, ktorá má oprávnenie organizovať zápasy a ponúkať možnosť bojovať o titul. Peťo vyzval na zápas Kristiána Nguyena a porazil ho. Stal sa tak profesionálnym majstrom Slovenska,“ hovorí Lepišov tréner Martin Ozánik.

Rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym kickboxom je, napríklad, aj v tom, že kým amatéri používajú chrániče na celé telo, tak „profíci“ majú povolené len rukavice a chránič zubov.

Peter je študent strednej poľnohospodárskej školy v Žiline. Jeho cieľom však je živiť sa bojovým umením. „Dá sa to, v budúcnosti. Dnes ešte nie. Predsa len som ešte študent. Ale je to môj cieľ. Dúfam, že o pár rokov budem bojovať na turnajoch vo vyšších organizáciách po celom svete,“ hovorí.

Peter Lepiš (vľavo) s trénerom Martinom Ozánikom. (zdroj: Archív M.O.)

Tvrdá drina

Jeho naplneniu však bude predchádzať tvrdá drina. „Na tento zápas som trénoval 5-krát do týždňa a cez víkendy som si pridával beh, plávanie a posilňovňu. Keďže som študent, tak trénujem bežne od šiestej večer. Tréning začína zahriatím sa na švihadle, potom nasleduje rozcvička na všetky časti tela a pokračuje sa hlavným tréningom, ktorým sú nácviky so sparingpartnerom alebo bez neho,“ prezradil boxer.

Jeho tréner hovorí, že má perspektívu. „Keď bude profík, nebude musieť chodiť do práce. Lepšie organizácie dokážu podpisovať zmluvy na určitý počet zápasov alebo na určité obdobie. Napríklad Milan Páleš má takúto zmluvu s organizáciou Enfusion. Peťo je ešte mladý, ale má veľký potenciál. Pamätám si jeho prvý tréning. Hneď síce nevynikal, ale drinou a úsilím sa dostal medzi najlepších,“ prezradil Ozánik.

Možno by ste sa čudovali, ale k tomuto bojovému športu mladého Petra priviedla mama. Áno, je to tak. Nebol to otec, ale mama.