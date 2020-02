Vladimír Šalaga po jedenástich rokoch končí na čele ŠKO Žilina

Nový riaditeľ chce cieliť na širšie publikum.

3. feb 2020 o 10:22 Branislav Koscelník

ŽILINA. Zakladajúci člen Štátneho komorného orchestra v Žiline a dlhoročný riaditeľ súboru Vladimír Šalaga končí vo funkcii a odchádza do dôchodku. Na základe výsledku výberového konania je od 1. februára 2020 novým riaditeľom ŠKO Karel Hampl, ktorý v tejto inštitúcii už niekoľko rokov pôsobí ako manažér pre zahraničnú činnosť.

Vladimír Šalaga pôsobil v orchestri od jeho prvej skúšky. Najskôr ako prvý fagotista a následne sa stal manažérom. Od roku 2009 bol riaditeľom ŠKO.

„V Štátnom komornom orchestri som odpracoval 44 rokov. Práca ma baví, ale chcem ísť už do dôchodku a venovať sa rodine, na ktorú som predtým nemal dosť času. Veľmi sa teším na celú rodinu, obzvlášť na vnúčatá,“ obhajoval svoje rozhodnutie Vladimír Šalaga.

Za veľmi dôležité považuje, že orchester si získal svoje vlastné domáce publikum. „Väčšina koncertov v Žiline je vypredaná a publikum nám vytvára úžasnú atmosféru. To je asi najcennejší úspech počas môjho pôsobenia a nie je to môj úspech, ale úspech celého kolektívu, čiže manažmentu, dramaturgie i orchestra.“

Nový šéf súboru chce nadviazať na tradíciu žilinských koncertov, ktoré už 46. sezónu takmer každý týždeň prinášajú medzi žilinské publikum koncerty s vysokou umeleckou kvalitou. Podľa Karla Hampla si zahraniční i domáci účinkujúci, hosťujúci dirigenti a sólisti veľmi pochvaľujú atmosféru tunajších koncertov pre veľmi blízky kontakt medzi poslucháčmi a interpretmi.

„Publikum dokáže vytvoriť úplne neopakovateľnú atmosféru, ktorá je vo svetovom meradle ojedinelá. Drvivá väčšina koncertov je vypredaná, medzi najúspešnejšie patria vianočné koncerty, ktoré k nám do Domu umenia Fatra každoročne prilákajú takmer 2500 poslucháčov,“ poukazuje Karel Hampl na silné stránky Štátneho komorného orchestra.

Pokračovať chce v dlhoročnej zahraničnej spolupráci v projekte ONE (an Orchestra Network for Europe) medzi siedmimi európskymi orchestrami a jednou univerzitou. Vďaka projektu mohol Štátny komorný orchester Žilina pripraviť viacero hodnotných a inovatívnych koncertov doma aj v zahraničí.

„Môj mandát je päťročný, počas tejto doby by som rád umeleckú činnosť orchestra posunul viac medzi širšie spektrum poslucháčov prostredníctvom nových projektov pre všetky vekové kategórie aj s využitím nových technológií,“ načrtol plány nový riaditeľ ŠKO.

Zdôraznil, že jeho hlavnou prioritou je obnova Domu umenia Fatra, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. „Budúci rok oslávi tento krásny umelecký stánok sto rokov. Prial by som si, aby sa jeho technický stav počas nasledujúcich rokov zlepšil a aj naďalej spĺňal podmienky dôstojného priestoru pre kultúru, ktorý priláka ešte viac poslucháčov a priaznivcov nielen klasickej hudby," dodal Karel Hampl.

Na nedávnom spoločnom koncerte Cigánskych diablov a komorného orchestra ministerka kultúry Ľubica Laššáková odovzdala odchádzajúcemu riaditeľovi Vladimírovi Šalagovi zlatú Pamätnú plaketu Ministerstva kultúry SR za celoživotnú profesionálnu dráhu spojenú s významným orchestrom.