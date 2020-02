FOTO: Päťsetové drámy dopadli lepšie pre Žilinčanky

Volejbalistky VA UNIZA Žilina dostali v zápasoch so Zvolenom zabrať.

3. feb 2020 o 10:32 Dominika Mariňáková

Žilinské volejbalistky odohrali v sobotu prvé domáce zápasy v aktuálnom kalendárnom roku. V rámci programu 13. kola 1. ligy žien hostili družstvo Zvolena. Napriek tomu, že hráčky Volleyball Academy UNIZA Žilina boli pred sobotňajším súbojom v tabuľke vyššie postavené, ako ich súperky, vôbec nešlo o jednoduchý súboj.

„Teší nás, že sme tieto zápasy vyhrali, pretože sme ich otáčali z nepriaznivého stavu. V prvom sme prehrávali už 0:2, v druhom 1:2,“ povedala Monika Smák, ktorá spoločne s Františkom Kožíkom viedla žilinské družstvo z lavičky.

Zapli v pravý čas

V zostave domácich pre chorobu chýbala stálica Magdaléna Kováčiková. „Chýbala nám kapitánka a bolo to cítiť. Zvolen sa na nás vyhecoval, vybehal veľa lôpt, hral fajn v obrane. My sme robili individuálne chyby, neplnili taktické pokyny, chybovali na podaní. Som však rada, že sa baby zmobilizovali a zapli vtedy, keď mali,“ doplnila trénerka Žilinčaniek.

Magdalénu Kováčikovú na pozícii kapitánky v sobotu nahradila Zuzana Tomašeková. Aj ona poukázala na dobrý výkon súperiek: „Zvolenčanky sa zlepšili, neboli to veru ľahké zápasy. A keďže nám chýbala pravá kapitánka, bolo to ešte o čosi ťažšie. Mám pocit, že naše baby boli mladšie ako súperky, menej skúsené. Najhorší bol prvý set, potom sme sa už rozbehli. To býva náš problém vo viacerých zápasoch. Prvý set musíme pretrpieť a potom to už ide.“

Vyrovnaná súťaž

Hráčky VA UNIZA Žilina bojujú o prvú priečku v prvoligovej skupine Východ, ktorá zaručuje účasť v baráži o extraligu. Do konca súťažného ročníka ich však čaká ešte šesť dvojzápasov, v ktorých to nebudú mať ľahké.

„Liga je vyrovnaná, aj proti poslednému Žiaru nad Hronom treba hrať naplno. Zvolenčanky sa takisto doťahujú na vrchné pozície, dnes to ukázali. Na prvom mieste môže byť v podstate hocikto,“ dodala hráčka s číslom 5 na drese.

1. liga ženy, 13. kolo

Volleyball Academy UNIZA Žilina – TJ Slávia TU Zvolen 3:2 (-23, -28, 20, 21, 11) a 3:2 (-20, 14, -23, 21, 10)

ŽILINA: Tomašeková, Kafková, Mayerová, Čurná, Pagáčová, Jakubcová, Gecíková, Tomčíková M., Kožíková, Magvašiová, Ciganiková, Vráblová. Tréneri: Smák, Kožík.