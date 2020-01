Film Sviňa prichádza do kín. Už tento týždeň

Očakávaný film Sviňa si môžete už tento týždeň pozrieť v kine vo vašom meste. Už od 6. februára kedy je plánovaná jeho premiéra v slovenských kinách.

30. jan 2020 o 16:27 (RED)

Sviňa je film nakrútený podľa knižného bestselleru slovenského investigatívneho novinára Arpáda Soltésza. Všetko, čo sa v ňom udeje, je fikciou, miestami však nápadne pripomína dianie na Slovensku. Ale rovnako by sa podobné situácie mohli udiať v akejkoľvek inej európskej krajine.

Dano Heriban vo filme Sviňa. (zdroj: Foto: Łukasz Wojciechowski)

Rudolf Biermann: “Sviňa je film, ktorého cieľom nie je súdiť či nebodaj odhaľovať nejaké utajované skutočnosti, ale priniesť dobrý divácky zážitok. Napínavý akčný film, kde uvidíte skvelé herecké výkony, výborné drsné dialógy inšpirované životom a to všetko na veľkom plátne, ktoré vás vtiahne do deja a, pevne verím, prinesie zimomriavky.”

Film Sviňa vás zavedie do malebnej krajiny kdesi pod horami, ktorú ovládajú vysokopostavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, mafiou, so súdmi, s políciou a s veľkými kšeftami. Vykresľuje krajinu, kde tí, ktorí by sa mali zasadzovať za ľudí a ich životy, okrádajú a podvádzajú ich, pretože majú tú moc a cítia sa byť neohrozenými.

“Divák, ktorý prichádza na slovenský film, očakáva film, ktorý mu bude bližší ako všetky ostatné,” myslí si Mariana Čengel Solčanská, ktorá sa spoločne s Rudolfom Biermannom podieľala na scenári, réžii a produkcii, “pretože je zasadený do konkrétnej situácie, konkrétnej lokality, do lokácií a miest, ktoré poznajú a postavy rozprávajú jazykom, ktorým rozprávajú oni sami. Takže aj od tohto filmu môžu diváci očakávať veľmi silný príbeh, veľmi silnú emóciu a verím, že ich chytí za srdce.”

Film sľubuje skvelé herecké výkony, už len kvôli samotnému obsadeniu. Medzi inými uvidíme Jozefa Vajdu, Dianu Mórovú, Daniela Heribana, Marka Igondu, Gabrielu Marcinkovú, Jakuba Rybárika, Braňa Bystrianskeho, ale aj mladých hercov Danu Droppovú, Petru Dubayovú či Andreja Remeníka. Všetci prijali ponuku zahrať si vo Svini najmä z presvedčenia, že aj umenie má čo povedať do spoločenského diania.

Prečo si teda podľa nich prísť pozrieť film do kina?

Gabriela Marcinková, postava asistentky Emmi: “My, Slováci, sa musíme asi pozerať na strašné a hrozné veci, aby sme si uvedomili, kde žijeme a aby sme zmobilizovali svoje sily na to, aby sa niečo zmenilo.”

Braňo Bystriansky, postava ministra dopravy: “Tento film bude veľmi detailne ako v zrkadle ukazovať obraz toho, čo žijeme. Pretože pokiaľ sa nepozrieme do zrkadla, tak detailne veci nevidíme. A film Sviňa je tým zrkadlom.”

Andrej Remeník, postava novinára Ondra: “Je dôležité vidieť to, pretože dlho sme pred tým zatvárali oči, nič sme neriešili a radšej sme si okopávali ten svoj dvorček a zametali pred svojím prahom a politiku sme riešili iba v deň volieb či deň pred voľbami. A práve sa nám to vypomstilo a teraz sa môžeme len diviť, že kto to vlastne dopustil, prečo sa to stalo.”

Jakub Rybárik, postava terapeuta v resocializačnom centre: “Aby sme ako spoločnosť mali na zločin jasný názor, aby sme ho nerelativizovali, aby sme ho nepovažovali za niečo, čo tu je a nič neurobili preto, aby tu nebol. Téma tohto filmu môže slúžiť práve na to, aby sme sa nad tým viac zamysleli a boli odvážnejší. Možno aj na tej ulici, ale možno by stačilo, keby sme boli odvážnejší napríklad pri voľbách, aby sme vedeli čítať ľudí, tých, ktorí sa snažia o to, aby nás viedli, aby o nás rozhodovali. Tých musíme veľmi prísne vyberať.”

Nenechajte si ujsť film Sviňa, do kín sa dostáva už tento týždeň. Lístky sú už dnes k dispozícii v pokladniciach kín.