Janu Červíkovú ocenenie zaskočilo i potešilo

Vyhlasovanie najlepších za uplynulý rok neobišlo ani Stredoslovenský futbalový zväz (SsFZ). Na jeho pôde sa ocenenia dočkala Jana Červíková, brankárka ženského tímu MŠK Žilina, ktorá bola vyhlásená za najlepšiu hráčku SsFZ v roku 2019.

29. jan 2020 o 15:46 Dominika Mariňáková

Jana Červíková pochádza zo Šútova, no keďže v jej rodnej obci absentoval futbalový klub, s futbalom začínala v neďalekých Kraľovanoch.

Okrem postu prvoligovej futbalovej brankárky sa venuje aj futsalu a dotiahla to až na reprezentačné palubovky. Sympatická 24-ročná športovkyňa pracuje v jednej z automobilových firiem v Turci a aj vďaka zamestnávateľovi, ktorý sa jej snaží vyjsť v ústrety, sa môže aktívne venovať športu.

Nedávno ste si od SsFZ prebrali ocenenie pre najlepšiu hráčku v roku 2019. Aké boli vaše bezprostredné pocity po jeho prijatí?

- Ak mám byť úprimná, keď som sa dozvedela, že som získala toto ocenenie, bola som zaskočená, ale zároveň veľmi milo prekvapená. Takéto ocenenie človeka vždy veľmi poteší a zároveň motivuje do ďalšej práce. Chcela by som sa však hlavne poďakovať trénerovi a svojim spoluhráčkam, ktoré mi veľmi pomohli a bez ktorých by toto ocenenie nebolo možné získať.

Odkedy sa venujete futbalu?

- Futbalu sa venujem od svojich deviatich rokov. Najskôr som pár rokov hrávala s chlapcami za susednú dedinu a potom som sa presunula k dievčatám do Žiliny.

Prečo ste sa rozhodli pre brankársky post?

- Túto otázku sa ma ľudia pýtajú dosť často. Odpoveď je, že nie celkom som si tento post vybrala ja. Začínala som ako hráčka, ale na jednom tréningu sa nám nešťastne zranili obe brankárky. Tréner potreboval túto komplikáciu nejako vyriešiť a ja som si to išla zo srandy vyskúšať. Nakoniec to skončilo tak, že som už v bráne zostala.

Okrem futbalu vás vidno aj vo futsalovej bráne, dokonca na reprezentačnej úrovni. Ktorý šport vás baví viac?

- Futsal mi prirástol k srdcu, dá sa povedať, okamžite po príchode do Žiliny. Pretože každú zimu sme mali vyplnenú množstvom halových turnajov. Vždy sme sa na ne tešili a boli na nich aj celkom úspešné, takže to prišlo akosi prirodzene, že som sa mu začala venovať trošku viac. Na futsale sa mi páči, že je to veľmi rýchly šport a za zápas mám niekoľko desiatok zákrokov a dostávam sa veľmi často do hry. Naopak, na futbale je to niekedy o dvoch – troch dôležitých zákrokoch, na ktoré sa musím sústrediť celý zápas. Myslím, že futbal aj futsal sa výborne dopĺňajú a každý ma učí iným veciam.

Čo pre vás znamená možnosť obliecť si reprezentačný dres?

- Asi ako pre každého športovca, aj pre mňa je príležitosť obliecť si reprezentačný dres obrovská česť, hrdosť a najvyššia méta, ktorú som mohla dosiahnuť. Aj po niekoľkých rokoch, vždy, keď pred zápasom počujem slovenskú hymnu, mám stále zimomriavky a veľký rešpekt k reprezentačnému dresu.

S MŠK Žilina ste po jesennej časti futbalovej I. ligy žien na štvrtej priečke tabuľky. Vládne spokojnosť s takýmto umiestnením?

- Jesenná časť sezóny by sa dala rozdeliť na dve polovice. V prvej polovici sa nám darilo výborne, keď sme štyri zápasy vyhrali a jeden remizovali. Potom však prišiel zápas s vedúcim družstvom tabuľky, ktorý sme vysoko prehrali a troška sa to zlomilo. Prišli horšie výsledky. Každopádne, myslím si, že celkovo by sme jeseň mohli hodnotiť pozitívne.

S akými ambíciami pôjdete do jarnej časti súťaže?

- S takým istým nasadením, ako aj do jesennej. Budeme sa sústrediť vždy na najbližší zápas a snažiť sa získavať čo najviac bodov. Samozrejme, chceli by sme sa priblížiť k medailovým pozíciám a zabojovať o tretie miesto.

Máte nejaké športové vzory, ktoré vás inšpirujú?

-Keď tak o tom premýšľam, mám ich viac. U každého ma inšpiruje niečo iné. Čiže jeden konkrétny by som asi nedokázala vybrať.

Máte i trénerskú licenciu. Je trénovanie niečo, čomu by ste sa neskôr chceli naplno venovať?

Áno, minulý rok som úspešne dokončila školenie na trénerskú licenciu. Momentálne nikoho netrénujem, keďže z časového hľadiska mi to zatiaľ nevychádza. Ale do budúcna by som sa určite chcela uberať týmto smerom.