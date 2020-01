Jozef Stümpel: „Verím, že sa žilinský hokej čo najskôr dostane do najvyššej ligy.“

Úspešný útočník vypomáha reprezentácii do 18 rokov.

28. jan 2020 o 13:35 Tomáš Hládek

Na žilinský zimný štadión zavítal pri príležitosti 95. výročia od založenia klubu Jozef Stümpel. Bývalý hráč Bostonu, Floridy a svetový šampión z Göteborgu vhodil úvodné buly spolu s primátorom Žiliny.

„Vypomáham trocha výberu do osemnásť rokov. Nesmierne ma teší, že môžem pomôcť mladým chalanom. Nevedel som, či na zápase budem, ale som rád, že som sa mohol tejto veľkej udalosti zúčastniť. Je obdivuhodné, že žilinský hokej takto dlho funguje, verím, že sa čo najskôr opäť dostane do najvyššej ligy a bude produkovať ďalšie talenty,“ hovoril po stretnutí pre MY Žilinské noviny 47-ročný hráč, ktorý nastupuje v druhej lige za Žiar.

Slávnostné buly. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

Stümpel si prešiel za svoju kariéru mnohými predzápasovými ceremóniami. Hráčovi občas dokážu zamávať so samotnou koncentráciou na zápas.

„Niekedy áno. Treba si na to zvyknúť, pretože dosť často sa takéto veci pred zápasmi dejú. Hráč sa tomu musí prispôsobiť, aby neprespal úvod stretnutia. Hráč si musí dať pozor, aby neostal v úvode spomalený,“ dodáva Stümpel.

Talentovaný Rehák

V drese osemnástky sa predstavil Žilinčan Samuel Rehák, ktorý v tejto sezóne pozbieral v žilinskom drese deväť bodov a v tom reprezentačnom ďalších sedem. Talentovanému útočníkovi by nemala ujsť miestenka na záverečný turnaj prvej divízie, ktorý sa bude konať v Spišskej Novej Vsi. Súperom Slovákov budú v A skupine výbery Dánska, Francúzska, Kazachstanu, Nórska a Japonska. Ciele reprezentácie sú jasné.

„Osemnástka má záverečný turnaj v Spišskej Novej Vsi, kde sa budeme snažiť postúpiť do A-kategórie a urobíme pre to všetko. Určite sa mi pozdáva Samo Rehák. Je to talentovaný a šikovný hráč, ale musí na sebe ešte veľa pracovať. Je to všetko len a len na ňom,“ hovorí na margo mladého útočníka, ktorý figuruje aj v nominácii trénera Ivana Feneša na Turnaj Vlada Dzurillu, Jozef Stümpel.

Samo Rehák v reprezentačnom drese. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

Stümpel pôsobí ako prezident Slovenskej hokejbalovej únie, ktorá bude organizovať svetový šampionát hráčov do 16 rokov a žien do 20 rokov v Žiline. V hre bol aj Poprad, no dejiskom šampionátu bude nakoniec Žilina.

„Dohodli sme sa rýchlo s mestom. Verím, že sem príde množstvo malých detí a prídu podporiť naše juniorské reprezentácie. Dúfam, že to pomôže v nábore detí v budúcnosti. Taktiež to pomôže v presadzovaní športu ako takého,“ zakončil Stümpel.