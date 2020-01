Je to definitívne. Róbert Boženík prestupuje

K definitívnej dohode klubov došlo v piatok.

27. jan 2020 o 14:26 Dominika Mariňáková

ŽILINA. To, čo v posledných dňoch podávali holandské médiá ako hotovú vec, dnes MŠK Žilina oficiálne potvrdila. Jej odchovanec Róbert Boženík prestupuje do holandského klubu Feyenoord Rotterdam.

"Na jednej strane som rád, že sa môžem v kariére posunúť ďalej. Na tej druhej som smutný, pretože opúšťam klub, ktorý ma vychoval, ktorý mi dal šancu hrať veľký futbal a som nesmierne šťastný, že som mohol byť súčasťou tradičného klubu, ako je MŠK," citoval klubový web prvé slová 20-ročného útočníka po podpise s novým klubom.

"Bolo toho už dosť na psychiku. Ďakujem hlavne pánovi majiteľovi Antošíkovi za všetko, čo som mohol v MŠK zažiť a čo pre mňa za tie roky spravil," dodal Róbert Boženík. Súčasťou Akadémie MŠK Žilina bol od svojich ôsmich rokov, za A-tím odohral 58 zápasov a strelil 19 gólov.

"Robo s nami odletel aj na sústredenie do Emirátov, v piatok došlo k definitívnej dohode klubov, a tak mohol odcestovať do Feyenoordu na lekársku prehliadku, ktorá bola, samozrejme, pozitívna. Následne ešte pricestoval domov do Žiliny kvôli detailom a v pondelok sa stal už definitívne hráčom Feyenoordu, keď s ním podpísal zmluvu. Odchádza do tradičného, historicky veľmi známeho klubu v Holandsku. Bola to aj jeho vysnívaná destinácia, preto mu želám veľa šťastia, aby sa mu darilo, aby si zvykol na konkurenčné prostredie, a to nielen hráčske, ale i fanúšikovské. Prichádza v rozbehnutej súťaži, o to zložitejší bude jeho príchod, ale veríme, že sa s tým popasuje," uviedol pre klubový web Karol Belaník, športový manažér MŠK Žilina.