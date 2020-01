FOTO: Žilinský hokej oslávil 95. narodeniny vysokým víťazstvom

Dva góly strelili Húževka a Minárik.

27. jan 2020 o 12:18 Tomáš Hládek

Pred stretnutím prebehla v Žiline krátka ceremónia k 95. výročiu vzniku hokeja v Žiline. Vlci po úvodnom buly potvrdzovali úlohu favorita a tretí duel nadstavby s prehľadom ovládli.

„Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché, pretože mladí hráči reprezentácie do 18 rokov bojujú o svoje miesto na šampionáte. Rozbiehajú svoju hokejovú kariéru a výsledky, ktoré získali v posledných zápasoch, boli veľavravné. Hrali vyrovnané zápasy s mužstvami z hornej polovice tabuľky. Nabádali sme hráčov, aby k zápasu pristúpili zodpovedne. To sa nám podarilo a celý zápas sme mali v našich rukách. Hostia sa dostali do šancí, ale Maroš Mikoláš podal výborný výkon a podržal nás,“ pochválil svojich zverencov Stanislav Škorvánek.

Dôležitý rýchly gól

Domácim sa podarilo streliť gól už v 29. sekunde, keď sa presadil Minárik. Ten istý hráč potom ešte pridal druhý gól a keď ho doplnil ešte Markovič, tak sa šlo do šatní za stavu 3:0.

„Dôležitým bol úvodný rýchly gól. Bolo to len to najlepšie, čo sme mohli spraviť, že sa nám podarilo takto skoro presadiť. Tretina skončila 3:0 a hrali sme v pokoji. Pamätali sme si ťažký zápas, ktorý sme odohrali u nich, kde to bolo také naťahovanie. Dokedy oni vidia, že ešte môžu hrať, tak to vedia znepríjemniť. Našťastie, my sme dali góly, hrali sme to, čo sme chceli a ideme ďalej. Som rád, že sa dnes vyhralo,“ rozhovoril sa po stretnutí domáci matador Peter Húževka.

Na dôležitosť bleskového gólu upozornil po zápase aj žilinský kormidelník: “Takýto gól potrebujeme. V úvode zápasov sa trápime v koncovke, tak nám to teraz pomohlo. Aj v minulom zápase proti Leviciam, keby dáme v úvode z čistej šance na 1:0, tak výsledok by vyzeral úplne inač. Dostali sme pokoj na hokejky, hráči boli kreatívni a chceli hrať hokej.“

Za hosťujúci výber nastúpil aj Samuel Rehák, ktorý patrí k bodovým lídrom “osemnástky“. „Podpichovačky boli už od rána a boli aj na ľade. Samo (Rehák pozn. autora) je super chalan. Všetci mu prajeme, aby sa mu darilo,“ hovorí na margo talentovaného mladíka Húževka, ktorého doplnil Škorvánek: „Priznám sa, že moc hráčov súpera nevnímam. Samozrejme, Sama Reháka som registroval. Mal v presilovkách nejaké možnosti a myslím si, že podal dobrý výkon. My s ním do ďalšej sezóny počítame, ak ho tréneri reprezentačného výberu do 18 rokov uvoľnia. Určite u nás má miesto v zostave.“

Po hetriku nepoškuľoval

Okrem Minárika sa dvoma gólmi prezentoval aj Húževka. “Hužva“, ako znie prezývka ostrieľaného harcovníka, však po hetrikoch už nepoškuľuje. „Nikdy som na takéto nebol (úsmev). Samozrejme, som rád, že to mne aj chalanom popadalo. Ja sa už na takéto veci nedívam. Pre mňa je dôležitá výhra,“ dodáva center, ktorý v tejto sezóne zaznamenal už 20 kanadských bodov.

Mužstvo v niektorých stretnutiach dopláca na zlú efektivitu, na čo upozornil aj žilinský tréner.

„Z dnešného zápasu si musíme zobrať najmä dobrý pohyb. Mali by sme byť troška sebavedomejší a dôraznejší. Pracujeme na tréningoch, aby sme zlepšili efektivitu. V tréningovom procese vidím troška rezervy. Hráči musia pracovať na 100-percent, lebo samo od seba to nepríde,“ hovorí Škorvánek, na ktorého nadviazal aj Húževka: „Máme veľa šancí v každom zápase a nedáme góly. S Levicami sme nedali čisté šance, dostali sme góly a potom sme to už nedokázali dotiahnuť. Musíme sa sústrediť na streľbu a dôraz pred brankárom,“ prezradil recept na zlepšenie efektivity Húževka.

Po návrate pod Dubeň sužujú zdravotné problémy Michala Kokavca, ktorý nezasiahol do nedeľného duelu. Po problémoch s trieslami má teraz vysoký krídelník problém s kolenom.

„Kokavec sa zranil v piatok na rozkorčuľovaní a v piatok ešte odohral zápas so sebazaprením. Cez víkend mu koleno opuchlo a má ísť na magnetickú rezonanciu. Po nej budeme múdrejší,“ dodal na margo zdravotného stavu Kokavca Škorvánek.

MsHK Žilina – Reprezentácia SR18 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Góly: 1. Minárik (Dubeň, Markovič), 6. Minárik (Markovič, Húževka), 13. Markovič (Minárik, Dubeň), 31. Pjaták (Ondruš, Rehák D.), 35. Húževka (Macek, Markovič), 45. Húževka (Dubeň, Markovič), 58. Macek (Zahradník, Prášil). Rozhodovali Ivan – Staššák a Ševčík, 382 divákov. Vylúčení: 4:3. Strely na bránu: 36:24.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Pišoja, Coma, Housa, Leško – Markovič, Húževka, Minárik – Pjaták, Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Valášek D. – Zahradník, Gálik.

SR18: Opatovský (40. Boľo) – Petrovický Rayen, Nemec Š., Zubák, Ketner, Jacko, Putala, Stripai, Lukošik – Nemec R., Krajč, Rehák S. – Ragan, Šimko, Šramaty – Demek, Petráš, Vaňo – Olejník, Lipiansky, Smidžár.