Basketbalisti Slávie zdolali majstrovský Inter

Sobotňajší duel mali Žilinčania pevne vo svojich rukách.

26. jan 2020 o 10:49 Ján Hatala

Najvyššia súťaž basketbalistov mala v závere týždňa na programe 25. kolo. Prinieslo prekvapujúce výsledky a na svoje si v ňom prišli hostia – Levice zvíťazili vo Svite, Komárno si odnieslo výhru z Handlovej a Prievidza pod novým trénerom Krajnovičom zo Spišskej Novej Vsi. Len úradujúci majster, bratislavský Inter, nestačil v Žiline na s obrovským nasadením hrajúci domáci tím.

BK Slávia Žilina – BK Inter Bratislava 77:75 (25:15, 42:34, 60:54)

Body a zostava Žiliny: Sapp 19 (5 trojok), Merešš 13, Basabe 13, Dickson 10, Tot 7, Rožánek 6, Jeftič 4, Hoferica 0. Za Inter najviac bodov: Baťka 15, Abrhám 12, Ihring 12. Trestné hody: 28/11 – 14/12. Fauly: 17 – 27. Päť faulov: 40. Skinner. Technické chyby: 7. Tot – 7. Algecaire, 30. Ihring. Trojky: 9 – 5. Rozhodcovia: Šarišský, Margala, Kiss. 630 divákov. Štvrtiny: 25:15, 17:19, 18:20, 17:21.

Tréner Slávie Ivan Kurilla pred zápasom: „Inter je lídrom súťaže. Ide o kvalitný tím, ktorého jadro je pokope už niekoľko rokov, hráči sa poznajú, vedia o sebe. To je jeho najväčšia sila. Avšak, každý je zdolateľný, aj Inter. Ak ho však chceme poraziť, musíme ísť na maximálny výkon v každej sekunde zápasu. Musíme byť koncentrovaní, húževnatí a správne športovo drzí. Na zápas sa tešíme.“

Jeho slová naplnili hráči v zápase do bodky a prakticky zaplnenému hľadisku pripravili skvelé predstavenie s víťaznou bodkou. Tréner Slávie po zápase: „Predviedli sme veľmi kvalitnú obranu. Všetci, ktorí prišli na ihrisko, bojovali od prvej do poslednej sekundy zápasu. Dokázať v 1. polčase ubrániť Inter na 34 bodov je vizitka skvelej obrany. Boli, samozrejme, aj krízové situácie, keďže Inter nie je súper, ktorý sa zloží v priebehu zápasu. Jednou z nich bolo, keď mal Inter na palubovke troch vysokých hráčov. Ako som ale povedal pred zápasom, každý tím je zdolateľný, ak ste na sto percent koncentrovaní počas celého zápasu. To sme splnili. Tešíme sa tomuto víťazstvu, lebo Inter sa neporáža vôbec ľahko ...“

Slávia rozohrala zápas vynikajúco. Po piatich minútach a druhej trojke Sappa viedla 14:8, po trojke Jeftiča na konci 8. minúty 20:13, úvodnú štvrtinu vyhrala desaťbodovým rozdielom, z ktorého žila až do konca zápasu. A pritom mohol byť jej náskok aj vyšší, lenže z dvanástich trestných hodov hráči trafili iba štyri. To však bolo v zápase jediné mínus, ktoré možno hráčom vyčítať.

Druhú štvrtinu začal úradujúci majster jedenásťbodovou šnúrou, po ktorej viedol 25:26, prvý a poslednýkrát v zápase. Nasledovala kontra Slávie, ktorá úsek od 13. do 18. minúty vyhrala 15:4 (v ňom dal Tot sedem bodov) a majstrovi opäť odskočila. Inter vyvíjal enormné úsilie, aby priebeh zápasu zvrátil, ale domáci tím mu to jednoducho nedovolil.

Kľúčový úsek duelu sa odohral medzi 33. – 37. minútou. Inter vyrovnal na 62:62, ale Sapp dvoma trojkami (68:62) a o chvíľu Merešš ďalšou (na 72:64) opäť posunuli bližšie k víťazstvu Sláviu. Rožánek, ktorému sa v zápase strelecky nedarilo, trafil do koša Interu potom, čo Ihring minútu pred koncom znížil na 75:71. Inter už napriek enormnému úsiliu nedokázal vyrovnať a cenné, no absolútne zaslúžené body za víťazstvo zostali v Žiline.

Aramis Naglič, bývalý skvelý hráč, v súčasnosti tréner Interu po stretnutí povedal: „Bol to veľmi dobrý, tvrdý a atletický zápas. Žilina ho veľmi dobre otvorila a ukázala viac istoty. Zápas tiež ukázal, čo môže nastať v play-off. Myslím si, že Žilina je doma veľmi silná a pokojne môže prejsť cez Prievidzu. Ak sa tak stane, budeme vedieť, čo môžeme od Žiliny očakávať. Teraz by som jej rád zagratuloval k víťazstvu.“

Ostatné výsledky 25. kola: Svit – Levice 79:92 (46:48), Handlová – Komárno 98:101 (44:48), Spišská Nová Ves – Prievidza 69:78 (30:40). Lučenec mal voľno.

1. Inter 23 20 3 1926 : 1566 43

2. Levice 22 14 8 1778 : 1687 36

3. Prievidza 23 13 10 1788 : 1710 35

4. Lučenec 22 13 9 1786 : 1763 35

5. Žilina 22 12 10 1840 : 1868 34

6. Svit 22 10 12 1837 : 1837 32

7. Handlová 22 8 14 1805 : 1901 30

8. Spišská Nová Ves 22 5 17 1734 : 1877 27

9. Komárno 22 5 17 1711 : 1996 27

Pozn.: Prievidza má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu.

V tomto týždni sú na programe SBL ďalšie dve kolá. V stredu, v 26. kole cestuje Žilina do Handlovej, s ktorou má v tomto ročníku priaznivú bilanciu. V 8. kole vyhrala v Handlovej 88:85, v 17. kole doma 97:89. V sobotu, v 27. kole príde do Žiliny Komárno. Aj s „obuvníkmi“ má Slávia v tomto ligovom ročníku priaznivú bilanciu – v 9. kole doma vyhrala Slávia 105:93 a v 18. kole v Komárne 77:72. Kompletný program oboch kôl:

Streda 29.1. – 26. kolo: Handlová – Žilina, Lučenec – Svit, Inter – Spišská Nová Ves, Komárno – Levice. Prievidza má voľno.

Sobota 1. 2. – 27. kolo: Žilina – Komárno (športová hala Spojenej školy na Rosinskej ceste, začiatok o 18. 00 hod), Spišská Nová Ves – Handlová, Svit – Prievidza, Levice – Lučenec. Bratislavský Inter má voľno.