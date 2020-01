Žilina vstúpila do nadstavby suverénnym víťazstvom

Vlci zajtra privítajú Levice.

23. jan 2020 o 15:00 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Gladiators Trnava 7:2 (0:0, 6:2, 1:0)

Góly: 22. Rehák D. (Nádašdi), 22. Prášil (Zahradník, Macek), 25. Kokavec (Ondruš), 26. Zahradník (Prášil, Macek), 29. Gálik (Pjatak, Leško), 34. Ondruš (Kokavec, Rehák D.), 48. Húževka (Minárik, Markovič) – 26. Ševčík (Klein), 31. Grell (Baránek, Mrva). Rozhodovali Hatala – Tvrdoň a Makúch, 256 divákov. Vylúčení: 2:6. Strely na bránu: 56:27.

ŽILINA: Mikoláš (Lackovič) – Dubeň, Surán, Nádašdi, Turian, Pišoja, Coma, Leško – Minárik, Húževka, Markovič – Kokavec, Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Zahradník – Pjaták, Valášek D., Gálik.

Súvisiaci článok FOTO: Vlci exkluzívne predstavili špeciálne dresy. Príde aj hráč s takmer tisíckou štartov v NHL Čítajte

Žilinčania vstupujú do nadstavby v pozícii jasného favorita a svoje postavenie chceli potvrdiť proti Trnava, ktorá sezónu už len dohráva. Napriek tomu sa hostia domácich nezľakli a v prvej časti hry s nimi držali krok. Vlci svoju hernú prevahu začali pretavovať do gólov v druhej časti. V priebehu štyroch minút bolo 4:0, keď sa postupne presadili Rehák, Prášil, Kokavec a Zahradník. Za hostí potom odpovedal po šikovnom úniku Ševčík. Štvorgólové vedenie Žilinčanom prinavrátil Gálik, ktorý sa ocitol sám pred Ivanovičom a s prehľadom skóroval. O dve minúty znižoval Grell, ktorý prepasíroval puk za Mikoláša. V 34. minúte rozohrala peknú kombinačnú akciu druhá formácia, Kokavec priťukol puk Ondrušovi a mladý center dal šiesty gól vlkov. V záverečnej tretine domáci hokejisti točili hostí v ich pásme, šancí si vypracovali na dva zápasy, ale Ivanoviča prekonal už len Húževka. Vlci vstúpili do nadstavby suverénnym víťazstvom.