FOTO: Vlci exkluzívne predstavili špeciálne dresy. Príde aj hráč s takmer tisíckou štartov v NHL

Retro dresy oblečú v nedeľnom stretnutí.

22. jan 2020 o 13:40 Tomáš Hládek

Žilinský hokej sa dožije 25. januára 95 rokov od svojho vzniku. Pred piatimi rokmi Žilinčania oslavovali okrúhle výročie. Vtedy si partia okolo Róberta Kašša pripomínala narodeniny výstavami súvisiacimi s históriou hokeja.

„Čo som ja pri hokeji, tak som pár výročí zažil. Pred piatimi rokmi sme si pripomenuli 90. výročie, ku ktorému som robil aj výstavu. Bola v pár obchodných centrách, foajé VÚC a venovaná bola histórii hokeja s rôznymi exponátmi, dresmi, medailami, hokejkami hráčov, ktorí sa zaslúžili o históriu žilinského hokeja,“ hovorí Kašša.

Prekvapivý autor dizajnu dresov

Autorom návrhu dresov je spolu s Kaššom Miroslav Harvančík, ktorý pri tíme už niekoľko rokov. “Harvy“ je aj tvorcom dresov, v ktorých hrajú Žilinčania aj v prvej lige.

„Keďže do stovky bolo ešte dlho, tak sme sa rozhodli aj 95. výročie osláviť. Keďže peňazí v hokeji nie je veľa a žilinský hokej momentálne je rád, že prežíva, tak sme sa rozhodli, že urobíme špeciálne retro dresy. Spojil som sa s Mirom Harvančíkom, ktorý dlhé roky pôsobí pri seniorskom tíme a je autorom zápasových dresov, v ktorých hrajú hráči v prvej lige. Ľudia hovoria, že tieto dresy sú najkrajšie v histórii žilinského hokeja, tak sme sa spojili a dali sme dohromady dresy, ktoré budú k dispozícii na špeciálne výročie. Odohrá sa v nich jeden zápas. Je to pekná spomienka na to, že Žilina patrí medzi najstaršie hokejové tímy na Slovensku,“ dodáva Kašša.

Samotné dresy sa páčia aj kabíne, z ktorej ochotne pre MY Žilinské noviny zapózovala trojica Mikoláš, Húževka a Ondruš. Práve prvý menovaný spomenul v súvislosti s hokejom majstrovský titul.

„Pre mňa je najväčším míľnikom majstrovský titul, ktorý si ešte, keď som bol malý chalan, pamätám. Dresy sú robené v takom retro dizajne. Vyzerajú určite zaujímavo a sú zaujímavé pre nás i pre divákov. Určite je to dobrý nápad,“ hovorí na margo myšlienky strážca vlčej bránky.

Viac o motíve dresov už prezradil Kašša: „Použili sme klasické žilinské, žlto-zelené farby. Žltá niekedy prechádzala až do zlatej na vlajkách a ďalších historických predmetoch. Z toho sme vychádzali. Celopásikavé dresy v žilinskom hokeji ešte nikdy neboli. Erb na drese je mestský, ktorý sa používal v histórii mesta na tlačovinách a bol aj na jednom drese v 70-tych až 80-tych rokoch. Erb sme prebrali, vycentrovali na prsia dresu.“

Na zápas príde ikona slovenského hokeja

Výber duelu proti reprezentácii do osemnásť rokov má svoje opodstatnenie. „Bude to skromná oslava. Pred zápasom prídu ľudia zo SZĽH, VÚC, z mesta a zagratulujú na ľade pred zápasom klubovým funkcionárom. Vychádzali sme z toho, že klub vznikol 25. januára a tento zápas bude 26. januára. Chceli sme teda dodržať termín. Súperom je reprezentácia do 18 rokov, ktorú čaká svetový šampionát. Sú tam veľmi talentovaní hráči. Verím, že diváci si prídu pozrieť hráčov, ktorí raz budú hrať za seniorskú reprezentáciu alebo v NHL. Príde aj Jozef Stümpel, pretože jeho syn hrá v tomto reprezentačnom výbere. Ľudia môžu prísť, podpíše záujemcom dresy alebo kartičky. Touto cestou chcem pozvať ľudí do hľadiska. Nie je to o súperovi o lige, ale treba vzdať hold klubu, ktorý má 95 rokov,“ zakončil Róbert Kašša.

Najbližší program Žiliny v nadstavbe:

22. 01. o 18:00 hod.: MsHK Žilina – HK Trnava

24. 01. o 18:00 hod.: MsHK Žilina – HK Levice

26. 01. o 18:00 hod.: MsHK Žilina – Reprezentácia SR 18 (špeciálne dresy)