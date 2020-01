Prekvapená trénerka a jedenástkový harcovník

Na ples ObFZ Žilina opäť zavítalo množstvo známych futbalových mien.

21. jan 2020 o 8:42 Dominika Mariňáková

V piatok večer sa v jednom zo žilinských hotelov zišla futbalová rodina žilinského Oblastného futbalového zväzu (ObFZ Žilina). Po 23-krát sme spoznali mená hráčov, ktorí vytvorili najlepšiu jedenástku uplynulého roka.

Predstavitelia ObFZ Žilina na 18. ročníku plesu zároveň ocenili i najlepších strelcov súťažného ročníka 2018/2019, ako aj vybraných trénerov, rozhodcov a viacerých futbalových funkcionárov za ich dlhoročnú prácu.

Obľúbená akcia, známe mená

Prítomným sa v úvode večera prihovoril jeden z najpovolanejších, predseda ObFZ Žilina Igor Krško. V krátkom rozhovore pre MY Žilinské noviny uviedol, že vybrať tých najlepších z oblastných futbalových trávnikov ani tentoraz nebolo jednoduché: „Vždy je tam veľká miera subjektivity. Klobúk dolu si však zaslúži každý hráč, každý tréner, ktorý sa venuje futbalu. Na menoslove sa zhodli funkcionári klubov, ktorí vyberali jedenástku roka a najlepšieho trénera.“

Na tohtoročný ples zavítalo viac ako dvesto ľudí. „Je to obľúbená akcia. Tento rok tu máme okolo 240 ľudí, rekord bol 307. Hovorí sa, že je dobré prekonávať rekordy. Niekedy to však dobré nie je, lebo to ide na úkor komfortu. Takže zlatá stredná cesta. Sme vďační za priazeň, ktorú tento ples má,“ povedal predseda ObFZ Žilina.

Už tradične sa medzi plesajúcich zaradili viaceré známe, nielen futbalové mená. V sále nechýbal Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu, Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov, Štefan Tarkovič, technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu, Ján Letko, tvorca Informačného systému slovenského futbalu, Juraj Čurný či Karol Belaník, viceprezident Slovenského futbalového zväzu a športový manažér MŠK Žilina.

„Už druhýkrát je tu aj Tibor Végh, prezident klubu DAC Dunajská Streda. Svedčí to o vzťahoch, o tom, že futbal má naozaj spájať, nie rozdeľovať. Futbal má byť o kamarátstve, o zdieľaní emócií a o tom, že sa vždy môžeme stretnúť a porozprávať sa,“ doplnil Igor Krško.

Prekvapená víťazka

Jednoznačne najväčšie prekvapenie zažila v piatok večer Zuzana Lábajová. Trénerka mládežníckych tímov z Podhoria narušila hegemóniu mužov v tejto ankete a triumfovala v kategórii Tréner mládeže.