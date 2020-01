Makroteamu sa naďalej nedarí. Kapitán naznačil možný kameň úrazu

Chýba hráčom vzájomný rešpekt?

20. jan 2020 o 22:44 Tomáš Hládek

Keby ste nevideli úvody zápasov žilinského Makroteamu, tak by ste v podstate o veľa neprišli. Žlto-čierni aj v súboji druhého kola nadstavby proti Banskej Bystrici prespali úvod a do polčasovej prestávky šli za stavu 0:4. V druhom polčase prišlo pri power-play zníženie na rozdiel dvoch gólov. Prázdna brána však vždy znamená riziko. To využili Bystričania a zápas priviedli do víťazného konca v pomere 8:2.

„V podstate sa opakuje to isté dookola. Počas piatich minút dostaneme tri-štyri góly, ktoré rozhodnú o osude zápasu, pretože potom my musíme už len doťahovať manko. Hráme stále do zatvorenej obrany, súper môže ísť do brejkov, hrozia z toho ďalšie góly a presne toto sa stalo aj dnes. V druhom polčase sa nám podarilo znížiť z power-play, ktorá nám vychádzala a vypracovali sme si aj ďalšie šance. Klobúk dole pred hosťujúcim brankárom, ktorý pochytal veľa striel a v podstate sme z neho spravili hrdinu zápasu,“ zhodnotil duel druhého kola nadstavbovej časti Varta ligy kapitán domáceho tímu Martin Baláž.

Pozitívom zápasu nádejní mladíci

Pre Makroteam to bol pomerne dôležitý zápas, keďže Bystrica je v tabuľke práve o jedno miesto nad Žilinčanmi. Strata sa teraz vyšplhala už na sedem bodov.

„Hodnotí sa mi to ťažko. Bojovali sme o tretiu priečku a, bohužiaľ, sme to nezvládli. Šli sme do stretnutia s tým, že chceme vyhrať, ale už prvej minúte sme dostali gól. To nás pribrzdilo. Potom prišli ďalšie a už sa to ťažšie dobiehalo. Tá dobrá sekvencia v druhom polčase vyplynula z toho, že sme hrali power-play. Darili sa nám nejaké signály. Podarilo sa nám streliť aj rýchly gól, čo nás nakoplo, ale v konečnom zúčtovaní to nevyšlo a prehrali sme,“ hovoril po zápase jeden z najskúsenejších hráčov Žiliny Marián Hudek.

Dobšovičovcom nevychádzajú úvody stretnutí a situácia sa opakuje zápas čo zápas. Baláž naznačil možné problémy v súvisiace s tréningovým nasadením jednotlivých hráčov.

„Je to koncentráciou. Dá sa povedať, že na zápas nastúpime až v piatej minúte. Ako by sme psychicky na zápase ani neboli. Podľa mňa veľký problém je v tréningoch. Pokiaľ nebudeme každý jeden poctivo trénovať, tak nemôžeme držať krok s najlepšími tímami v prvej štvorke,“ naznačil možné riešenie 23-ročný odchovanec terchovského futbalu.

Žilinčania tak musia v každom zápase doháňať stratu niekoľkých gólov v druhých polčasoch.

„To je dobrá otázka, ktorú si aj ja sám pokladám. Ako hovoríte, druhý polčas aj v Lučenci sme začali výborne, strieľali sme góly a vychádzalo nám to, čo sme chceli. Keď si však niečo povieme pred stretnutím, tak to nevieme dodržiavať. To, že nedodržiavame pokyny, je najväčší kameň úrazu, po ktorom dostávame zbytočné góly,“ dodal Baláž.

Dobšovič dal veľa priestoru v druhom kole nadstavby mladým hráčom, keď do hry zasiahli 17-roční Johner Son Novotný, Daniel Trnka, Adam Vrábel a ešte len 16-ročný Jakub Mahút.

„Máme tu veľa nových, mladých chalanov, ktorých postupne tréner zaradzuje do zostavy a tým je to ťažšie. Nemôžeme sa však na to vyhovárať a trénujeme všetci rovnako. Musíme sa na tréningoch zamerať na efektivitu pri strelách, prihrávkach a myslím si, že do budúcna to bude super,“ verí v svetlú budúcnosť pre Makroteam Hudek.

Nedostatok rešpektu?

Hudek patrí v kabíne medzi skúsenejších hráčov a preto dostal od kormidelníka žilinského celku pokyny usmerňovať mladučkých spoluhráčov.

„Áno, tréner nám dal pokyny až mladých hráčov usmerníme. Som tu jeden z najskúsenejších hráčov aj s Patrikom Krištofíkom, tak sa od nás očakáva, aby sme mladých posunuli ďalej. Taktiež nám tréner v kabíne prizvukoval, aby sme im na ihrisku pomáhali,“ dodal Hudek.

Skúsenejší hráči musia v kabíne cez polčas zvýšiť hlas na mladších a brazílskych kolegov.

„Starší chalani, Marián Hudek aj Patrik Krištofík, povieme niečo v šatni, musí sa zvýšiť hlas a potom to zaberie. Keď si však povieme niečo pred stretnutím, tak to nedodržiavame. Možno chýba rešpekt a úcta voči ostatným spoluhráčom. Ťažko povedať,“ zakončil so smútkom v hlase kapitán Makroteamu Martin Baláž.

2. kolo (skupina o 1. – 4. miesto):

ŠK Makroteam Žilina – Miba Banská Bystrica 2:8 (0:4)

Góly: 22. Wellington Torres, 25. André Luiz – 1. Kyjovský, 5. a 39. Péchy, 11. a 15. Mikulišin, 31. a 36. Vajda, 38. Rafanides. Rozhodovali Ježík a Kopec, 80 divákov. Bez kariet.

MAKROTEAM ŽILINA: Košút – Wellington Torres, Lucian Ferreira, André Luiz, Davidson Do Nascimento, Baláž, Hudek, Krištofík, Holbička, Son Novotný, Mahút, Trnka, Vrábel.

B. BYSTRICA: Kušnír (Kollár) – Kyjovský, Rafanides, Kofčák, Péchy, Bačo, Vajda, Tužinský, Kuruc, Dobrota, Mikulišin.

Mimel Lučenec – MŠK Žilina futsal 5:3 (3:1)

Góly: 6. Brunovský, 10. Cesar De Jesus, 14. Greško, 28. (vl.) Marušinec, 33. Čeřovský – 19. Ševčík, 28. (vl.) Serbin, 31. (vl.) Grcić. Rozhodovali Budáč a Bohun, 670 divákov. ŽK: Grcić – Belaník, Marušinec.

LUČENEC: Oberman – Alves Woslley, Klema, Grcić, Serbin, Fehérvári, Cesar De Jesus, Rafael Lira Da Costa, Greško, Brunovský, Čeřovský, Mészáros.

MŠK ŽILINA: Herko (Kavčák) – Belaník, Ševčík, Vaktor, Ostrák, Štrbák, Matejov, Koricina, Koleno, Bevelaqua, Zaťovič, Marušinec.

Ostatné výsledky (skupina o 5. – 7. miesto): FT Levice – MŠK Nové Zámky 5:4, Prievidza mala voľný žreb.

1. Mimel Lučenec 14 14 0 0 125:40 42

2. MŠK Žilina FUTSAL 14 10 1 3 93:39 31

3. MIBA Banská Bystrica 14 8 1 5 67:48 25

4. ŠK Makroteam Žilina 14 6 0 8 80:80 18

5. Futsal Team Levice 13 5 0 8 51:70 15

6. MŠK Nové Zámky 14 2 0 12 41:108 6

7. TNF Prievidza 13 2 0 11 55:127 6