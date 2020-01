FOTO: Siedma priečka sa máli hráčom i trénerovi

V súboji proti Topoľčanom doplatili vlci na zlú efektivitu.

18. jan 2020 o 10:42 Tomáš Hládek

V poslednom domácom zápase základnej časti prvej ligy pricestoval na ľad Žiliny favorit súťaže z Topoľčian. Stretnutie bolo od úvodu vyrovnané a rozhodla lepšia efektivita v zakončení.

„Vedeli sme, že sem príde mužstvo s najvyššími ambíciami. Sme sklamaní. V prvej tretine to bol vyrovnaný hokej a rozdiel bol jedine v tom, že oni dali góly a my nie. Donútili sme ich šliapať celý zápas na plné obrátky a to sa cení. S jedným gólom však nemôžeme vyhrať. Hostia potrestali každú jednu našu chybu, kdežto my sme ich chyby potrestať nevedeli. To rozhodlo,“ hovoril po zápase hlavný tréner Stanislav Škorvánek.

Vlkov držal v hre brankár Mikoláš, ktorý svoj tím podržal v hre viacerými istými zákrokmi. Pri inkasovaných góloch sa však mohol len prizerať, keď padli po zbytočných chybách v defenzíve.

„Zápas by som aj napriek prehre hodnotil kladne. Myslím si, že sme s Topoľčanmi hrali vyrovnanú partiu. Nedá sa hovoriť, že by sme nemali šance, avšak nedokázali sme ich premeniť. Nespravili sme ani veľa chýb, no Topoľčanom to jednoducho padlo do brány. Chyby sa stávajú, nebolo ich veľa, ale stali sa. Škoda pre nás, že z toho vyplynuli čisté šance, ktoré hostia dokázali premeniť,“ pomenoval príčiny neúspechu strážca žilinskej svätyne.

O jediný žilinský gól v Halovej sieti sa postaral Matej Síkela. Rodáka z Topoľčian mrzela najmä prvá tretina, v ktorej hostia dali dva góly a Žilina gólovo mlčala, aj keď šance mala.

„Prvú tretinu sme mali trošku slabšiu. Potom sme sa do toho dostali a mali sme nejaké príležitosti na vyrovnanie. Oni dali na 3:1, čo bolo rozhodujúce. Mali sme ešte aj potom nejaké možnosti na zníženie, ale nepremenili sme ich. Škoda toho,“ hovoril so smútkom v hlase Síkela.

Nepríjemná zrážka Mikoláša a zranenie Húževku

Hneď v úvode prostrednej časti sa na Mikoláša vyrútil jeden z hráčov hostí a pri pokuse o zakončenie trafil žilinského brankára v rýchlosti do hlavy. Mikoláš chvíľu ostal ležať na ľade a držal sa za hlavu. Odchovanec vlkov ukázal, že nie je z cukru a duel bez problémov dochytal. „Topoľčiansky hráč sa pokúšal o blafák a pri tomto pokuse vrazil do mojej hlavy v jazde,“ opísal stručne situáciu Mikoláš.

Po výsledkovo nešťastnej prvej tretine sa domácim podarilo znížiť v úvode druhej časti v početnej výhode. Hostia ešte proti gólu protestovali, keď reklamovali postavanie Húževku v bránkovisku.

„Dubák (Lukáš Dubeň pozn. autora) vystrelil ihneď po buly od modrej a Peťo Húževka pre bránou dobre clonil. Puk sa ku mne odrazil, len som to vystrelil a ešte som aj ten puk zle trafil. Našťastie, preletel až do brány,“ dodal na margo gólovej situácie Síkela.

V záverečnej časti mali Žilinčania ideálnu príležitosť znížiť, keď sa po vylúčeniach Podstaveka a Jakúbeka dostali do početnej výhody o dvoch hráčov. Presilovú hru však zverenci Stana Škorvánka využiť nedokázali.

„Pred dvoma dňami sme dali gól z presilovky o dvoch hráčov v Dubnici. Dnes nie. Je to otázka umenia hráčov a trocha aj šťastia. To nám dnes chýbalo v koncovke a súperov brankár ukázal kvality, ale niekedy mal aj kus šťastia. Šťastie však praje pripravenému,“ dodal tréner Žiliny.

Po nepríjemnej kolízii v strednom pásme zápas nedohral Peter Húževka, ktorý sa po tomto incidente držal za koleno. V zostave vlkov už dlhšie absentuje Michal Kokavec.

„Nemám ešte správy od doktora. Zajtra máme tréning, tak uvidíme. Najbližší zápas nás čaká v stredu, tak pevne verím, že Húževka bude v poriadku. Kokavec má problémy s trieslom. To je pre hokejistu veľmi nepríjemná záležitosť. Začína pomaly trénovať a zapája sa už aj do kolektívnych tréningov,“ priblížil zdravotný stav skúsenej dvojice Škorvánek.

Siedma priečka sa máli hráčom i trénerovi

Po základnej časti patrí Žilinčanom siedma priečka, ktorá ich odsunula do spodnej skupiny, z ktorej dva celky postúpia do play-off. Oporou vlkov bol brankár Mikoláš, ktorý si doposiaľ pripísal úspešnosť zákrokov 91,62-percent a zapísal aj jedno čisté konto.

„Základnú časť by som nehodnotil zle. Hrali sme celkom vyrovnané zápasy. Mrzí nás, že sme v druhej rotácii nezískavali až toľko bodov. Mali sme na to, aby sme boli o dosť vyššie,“ myslí si Mikoláš.

Matej Síkela odohral v sezóne len 23 zápasov, keďže 29-ročného útočníka trápilo zranenie kolena. V týchto zápasoch však 191-centimetrov vysoký útočník patril k ofenzívnym ťahúňom tímu, keď zaznamenal osem gólov a jedenásť asistencii.

„Škoda je, že aj napriek dobrému záveru sme nedokázali uhrať prvú šestku. Mohlo to byť ešte krajšie. Boli lepšie aj horšie zápasy. Keby sme skôr začali získavať body, tak sme mohli v pokoji uhrať prvú šestku. Nemuseli sme to teraz v závere naháňať a nakoniec to nevyšlo,“ dodal Síkela.

Vlkom ušla šiesta priečka o štyri body, ktoré strácali na Spišskú Novú Ves. Prvá prvý zápas sezóny Žilinčania prehrali smolne práve so Spišiakmi.

„Keď mám povedať prvý pocit, ktorý mám, tak ma to veľmi mrzí. Keď si spomeniem na prvý zápas doma so Spišskou, gól korčuľou a pár zápasov prehraných v poslednej minúte, tak sme mohli byť na štvrtej-piatej priečke a hrať nadstavbu. Bohužiaľ, asi sme si to museli takto prežiť a doplatili sme na niektoré veci, ktoré vyplývajú z neskúsenosti alebo zlej koncentrácie. Na to sa nechcem vyhovárať. Hráme v spodnej skupine a našim cieľom ostáva play-off. Ak sa tam dostaneme, tak verím tomu, že prvého alebo druhého potrápime,“ nádeja sa Škorvánek.

Prvý zápas nadstavby už v stredu proti Trnave

Škorvánkovcov už v stredu čaká prvý súboj v skupine o dve miestenky do play-off. Na domácom ľade vyzvú hokejistov Trnavy.

„Nič nekončí. Teraz pokračujeme a musíme zabrať ešte viac ako doteraz, aby sme nepripustili z našej strany nejaké zaváhanie smerom k play-off,“ hovorí Mikoláš, ktoré doplnil Síkela: „Máme náskok, ale nemôžeme sa na to pozerať. Body musíme získavať v každom zápase a jednoznačne musíme vyhrávať. Nemôžeme nejak taktizovať, že máme nahraté. Na to sa už teraz nehrá,“ zakončil strelec jediného gólu.

MsHK Žilina – HC Topoľčany 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Góly: 22. Síkela (Dubeň, Húževka) - 9. Kubek (Gergel, Olejník), 15. Pekarčík (Laššo, Uhnák), 49. Kluka (Jakúbek, Hřebíček). Rozhodovali Adamec – Drblík a Ševčík, 285 divákov. Vylúčení: 5:7. Strely na bránu: 44:22.

ŽILINA: Mikoláš – Dubeň, Pišoja, Nádašdi, Turian, Leško, Coma, Housa – Síkela, Húževka, Markovič – Rehák S., Ondruš, Rehák D. – Zahradník, Prášil, Macek – Valášek D., Minárik, Gálik.

TOPOĽČANY: Halo – Ďurčo, Bystričan, Kováčik J., Hřebíček, Hrudík, Španko, Bulák, Špankovič – Jurák, Jakúbek, Miklík – Kluka, Tomčák, Podstavek – Pekarčík, Laššo, Gergel – Olejník, Uhnák, Kubek.

Úvod stretnutia sa niesol vo vlažnom tempe, keď si ani jeden celok nedokázal vypracovať vážnejšiu šancu. V polovici tretiny si väčší nápor vypracovali domáci korčuliari, ale Halo aj s kusom šťastia zabránil tečovanej strele v ceste do brány. Udreli však hostia, keď Mikoláša prekvapil Kubek – 0:1. Po strelenom góle hostia ožili a viackrát zatlačili Žilinčanov v ich obrannom pásme. Mikoláša ohrozovali najmä tečované pokusy, s ktorými si žilinský brankár dokázal poradiť. Vlci sa potom opäť osmelili, ale Halo šance aktívnej druhej a tretej formácie dokázal pokryť. Za nevyužité šance domáci opäť tvrdo pykali. Po chybe v rozohrávke sa k puku dostal Laššo, nahral pred odkrytú bránu Pekarčíkovi a Mikoláš bol v roli štatistu. V sedemnástej minúte mal dve sľubné príležitosti Dubeň, ale Halova lapačka nepustila puk do brány.

Prostrednú časť hry začali domáci presilovou hrou po faule Hrudíka. Tú vlci bleskovo využili. Po vyhratom buly Húževku strieľal Dubeň, odrazený puk sa dostal k Síkelovi a ten už nemal problém znížiť. V 26. minúte mohlo byť vyrovnané. Zahradník potiahol puk po pravej strane, nahodil ho pred bránu Macekovi, no ten nedokázal puk dopraviť za Hala. V polovici stretnutia putoval za úplne zbytočný útočný faul na lavicu hanby Prášil. Hostia si v presilovej hre veľa príležitostí nevypracovali a stav ostal nezmenený.

Úvod poslednej tretiny sa niesol v znamení aktívneho útočného hokeja z oboch strán a Halo s Mikolášom si na nedostatok roboty sťažovať nemohli. Vyrovnať mohol Húževka, ktorý sa ocitol sám pred bránou, svoju akciu nepochopiteľne ani nezakončil. V 48. minúte sa začalo na ihrisku iskriť, keď sa do potýčky zapojil Markovič. Toho si príkladne zastali spoluhráči z prvej žilinskej formácie a ďalšiemu konfliktu zamedzili rozhodcovia. O minútu domáci opäť spravili chybu v defenzíve a strelou do odkrytej brány dával na 3:1 Kluka. Vášne vzplanuli aj pri nepeknom dohratí Húževku, ktorý ostal ležať na ľade, ale rozhodcovia nedovolený zákrok nevideli. Napätie vrcholilo o minútu neskôr, keď po faule na Dominika Reháka šiel žilinskému útočníkovi niečo dohovárať brankár Halo. Vlci však dostali možnosť početnej výhody o dvoch hráčov. Domáci si tlak vypracovali, ale gól nedali. Nápor Žilinčanov pokračoval aj po presilových hrách, ale Halo pôsobil veľmi istým dojmom. Záverečné minúty už gól nepriniesli a Topoľčany odchádzajú zo Žiliny s tromi bodmi na konte.

1. Bratislava Capitals 37 28 1 4 4 190:78 9

2. HC Topoľčany 37 20 8 2 7 128:91 78

3. HK VITAR Martin 37 21 3 4 9 141:103 73

4. MHK Dubnica 37 17 5 2 13 119:115 63

5. HK Skalica 37 16 3 3 15 129:109 57

6. HK Spišská Nová Ves 37 16 2 3 16 121:127 55

7. MsHK DOXXbet Žilina 37 14 3 3 17 107:116 51

8. HK Levice 37 12 2 3 20 121:144 43

9. HK ‘95 Považská Bystrica 37 9 2 3 23 93:141 34

10. HK Gladiators Trnava 37 7 0 2 28 106:194 23