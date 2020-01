FOTO: Slávia dohrávala v dráme proti Lučencu bez dvoch hráčov

Kurillovci v sobotu cestujú na palubovku Prievidze.

16. jan 2020 o 16:42 Tomáš Hládek

Prvý súboj v tejto sezóne medzi Žilinou a Lučencom muselo rozlúsknuť až predĺženie. Aj v stredajšom duely proti druhému celku tabuľky sa očakával vyrovnaný súboj. Slávia musela doťahovať vedenie hostí, ale v tretej časti zápasu sa dostala do vedenia. V tej však putoval predčasne pod sprchy Deandre Dickson a po piatich fauloch zápas nedokončil ani Tony Woods. Kurillovci tak mali v závere problém pod košom, čo hostia dokonale využili, keď dôležité lopty doskočili Anikienko a Caffey. Slávia tak prehrala zápas proti Lučencu o tri body.

Žilinské útoky sa začínali od Douga Wigginsa, ktorý si na svoje konto pripísal šesť asistencii.

„Bol to veľmi vyrovnaný zápas. S Lučencom sú to pre nás vždy náročné súboje, pretože v defenzíve hrajú veľmi dobre, v ofenzíve si zas dobre posúvajú loptu a dnes to predviedli,“ zhodnotil stredajšie meranie síl Wiggins.

Domáci basketbalisti sa trápili najmä na útočnej polovici ihriska, keď sa úspešnosť ich streľby nedostala nad 40 percent. Róbert Rožánek mal úspešnosť streľby 60 percent, ale prezentoval sa len piatimi pokusmi z hry, čo je na žilinského snajpera pomerne nízke číslo.

„Mysleli sme si, že dnešný zápas zvládneme a zapíšeme si ďalšie víťazstvo. Na domácej palubovke treba vyhrávať zápasy. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Celé stretnutie sme boli v akomsi kŕči. Nebolo to z našej strany zlé v defenzíve, ale ofenzívne sme sa trápili. 69 bodov je na nás doma celkom málo a nehrali sme ani tak tímovo,“ hovoril po zápase Rožánek.

Po vylúčeniach Dicksona a Woodsa trpela žilinská hra pod košom. Domáci ťahali v tejto štatistike za kratší koniec, keď doskočili 35 lôpt. Lučenec ich doskočil 43 a len samotný Anikienko jedenásť.

„Ťažko povedať, čo zlomilo dnešný zápas. Nedá sa vypichnúť jedna vec, čo by rozhodla o stretnutí. Skôr to bola súhra viacerých vecí. Keby sme premenili naše otvorené pokusy za tri body alebo doskočili nejaké lopty v obrane, tak sme mohli vyhrať,“ dodal na margo prehry Wiggins.

Na absenciu dvoch pivotov poukázal vo svojom pozápasovom hodnotení aj Rožánek.

„Rozhodcov teraz hodnotiť nejdem. Určite však nebolo dobré, keď sa nám dvaja pivoti vyfaulovali. Keď Dickson dostal technickú chybu, tak sa nám pokazila rotácia a nevedeli sme úplne, čo ďalej. Na toto sa však nemôžeme vyhovárať,“ upozornil Rožánek.

Už v sobotu čaká Sláviu súboj na horúcej palubovke v Prievidzi. „Musíme sa od tohto odraziť, v sobotu nás čaká ďalšie kolo. Budeme chcieť vyhrať a vrátiť sa späť na sériu víťazstiev,“ zakončil Wiggins.

BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 69:72 (12:18, 24:20, 20:20, 13:14)

ŽILINA: Merešš 18, Dickson a Tot po 9, Rožánek 8, Wiggins 6 (Woods 9, Jeftič a Sapp po 5, Hoferica 0)

LUČENEC: Musil 17, Caffey 16, Murray-Boyles 6, Eudy 4, Basabe 3 (Zorvan 14, Anikienko a Dunne po 6, Jackuliak a Miloševič 0)

TH: 32/22 - 15/8, Fauly: 17 - 28, Trojky: 3 - 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Uhrin.