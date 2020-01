Silvester bez petárd. Dostane zábavná pyrotechnika v Žiline stopku?

V Žiline sa rozbieha diskusia o zákaze používania pyrotechniky.

14. jan 2020 o 5:24 Branislav Koscelník

ŽILINA. Na jednej strane zábava, veľkolepé zvukové a svetelné divadlo, ktoré umocňuje príchod Nového roka, na druhej strane trýznenie zvierat, znečisťovanie prostredia, poškodzovanie majetku, zranenia a požiare.

Zábavná pyrotechnika ešte nikdy nevyvolala toľko polemík, ako počas tohtoročného Silvestra. Už niekoľko dní pred skončením roka na seba v diskusiách na sociálnych sieťach útočili nezmieriteľné tábory odporcov a prívržencov hlučnej pyrotechnickej zábavy.

Jedni bránili svojich domácich miláčikov, ktoré sú na rachot petárd a ohňostrojov mimoriadne citlivé. Sťažovali sa mamičky, ktorým výbuchy budili malé deti. V diskusiách často narážali na zľahčovanie situácie, zosmiešňovanie a aroganciu milovníkov petárd, svetlíc a ohňostrojov.

Používanie zábavnej pyrotechniky je v Žiline zakázané takmer po celý rok. Výnimkou sú len dva dni v roku, keď je vypúšťanie domácich ohňostrojov povolené. Rachot, dym a hru svetiel je možné tolerovať iba na Silvestra a Nový rok. V ostatné dni sa používať nesmie. Za porušenie zákazu je v blokovom konaní možné uložiť páchateľovi priestupku 33-eurovú pokutu.

Realita je však iná. Od chvíle, keď obchody spustia predaj zábavnej pyrotechniky, sa pre jedných začína zábava, pred druhých utrpenie. Pyrotechnika je široko dostupná. A tak sú mestskí policajti bezradní a sankcionovanie priestupkov neúčinné.

„Mestská polícia v Žiline neprejedávala počas minulého roka žiadne priestupky súvisiace s pyrotechnikou,“ priznal náčelník Mestskej polície v Žiline Peter Mišejka.

Absolútny zákaz

Do zastupiteľstva mieri návrh, ktorý chce zaviesť celoročný zákaz používania pyrotechnických výrobkov na celom území mesta Žilina. Ak ho poslanci schvália, Žilina by sa stala po Bratislave druhým z krajských miest, kde by bola pyrotechnika nelegálna po celý rok.