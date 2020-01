Fiabáne rokuje o dohode s podnikateľom

Po tom, čo poslanci pred Vianocami odmietli hlasovať o návrhu dohody mesta s podnikateľom Trabelssiem, primátor avizoval, že chce, aby sa do zastupiteľstva vrátil najneskôr vo februári.

13. jan 2020 o 14:03 Michal Filek

Ako s odstupom času vnímate skutočnosť, že poslanci neschválili ani jeden navrhovaný variant dohody o urovnaní vzťahov s podnikateľom Trabelssiem?

- Vnímam to rovnako dnes, ako aj v deň hlasovania – v podstate pozitívne. Otvorili sme veľmi ťažkú tému, náročnú na komunikáciu, ktorá zároveň vyžaduje veľkú dávku dôvery v nás, vedenie mesta, že to myslíme dobre. Preto som rád, že dnes to vyzerá, že dohoda získa dostatočnú podporu v zastupiteľstve, poslanci si na mimoriadnom zasadnutí len vypýtali viac času na pochopenie a komunikáciu materiálu. Vzhľadom na zložitosť témy tomu rozumiem a ich rozhodnutie prijímam. Poslanci vedenie mesta zároveň poverili ďalším rokovaním. Verím, že najneskôr do konca februára sa návrh dohody pred poslancov vráti. Na stretnutia, kde sme postup vysvetľovali, prišli aj ľudia inak nastavení, ktorí mali veľké výhrady. Na konci však mnohí hovorili, že som ich presvedčil. Chcem naďalej presvedčiť poslancov aj verejnosť, že to myslíme dobre. Že za tým nie je žiaden nečestný zámer. To absolútne odmietam.