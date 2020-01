MŠK vstúpilo do nadstavby víťazne. Škorec: Stále je na čom pracovať

Rozhodli dva góly v druhom dejstve.

12. jan 2020 o 19:15 Tomáš Hládek

Prvé kolo nadstavby proti sebe postavilo tímy, ktoré v tejto sezóne odohrali dva mimoriadne vyrovnané duely. V tom prvom sa v Bystrici zrodila remíza, v druhom meraní síl si Žilinčania vybojovali víťazstvo 4:2 v samotnom závere. Vyrovnaný zápas sa čakal aj v sobotu.

„Očakávali sme, že to bude takýto zápas. Bystrica pozorne bránila. My sme sa snažili dostať dopredu, ale najmä v prvom polčase to bolo náročné. V druhom sme dali dva góly, potom sme už nemuseli tvoriť a slušne sme to ubránili. Aj keď máme mladý tím, tak rozhodli skúsenosti z ťažších zápasov. Mladí chalani už odohrali za reprezentáciu ťažšie zápasy a my skúsenejší sme to už dokázali pretaviť vo víťazstvo,“ pomenoval príčiny víťazstva Žiliny Samo Marušinec.

Svojich zverencov pochválil po stretnutí aj tréner Branislav Škorec, keďže si jeho hráči upevnili postavenie na druhom mieste v tabuľke.

„Musím pogratulovať chalanom. Dnes to nebolo len o tom, že sme vyhrali, ale aj o dobrom výkone. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože sme vedeli, že keď vyhráme, tak si spravíme náskok deväť bodov pred Bystricou. V tomto prípade to už môže znamenať druhé miesto po nadstavbe. Máme pred sebou ďalších päť zápasov, v ktorých si môžeme skúšať veci na play-off,“ načrtol plány do ďalších stretnutí Škorec.

Lacný gól ich nerozhodil

Šošoni sa ujali vedenia po góle Matejova, no Bystrici sa podarilo o desať minút vyrovnať, keď hrúbku Herka potrestal Rafanides.

„Som na to trocha zvyknutý, pretože Milan (Herko pozn. autora) vie takéto niečo vymyslieť (smiech). Väčšinou mu to síce vyjde, no dnes mu to nevyšlo. Myslím si, že každý to rýchlo hodil za hlavu, pozbierali sme sa z toho a potom to bolo vidieť aj na ihrisku,“ hovorí Marušinec.

Domáci kormidelník predsa našiel na výkone svojich hráčov muchy, na ktorých musí žilinský “mančaft“ ešte popracovať.

„Stále je na čom pracovať a vždy je čo zlepšovať. Ten pohyb niekedy nie je taký, aký by som si predstavoval. Nemôžem od hráčov chcieť, aby boli stroje, ktoré si naprogramujem a musia presne tak behať. Chyby však určite boli v defenzíve aj ofenzíve,“ povedal Škorec.

Marušinec pečatil víťazstvo domácich. Z prvého pohľadu sa zdalo, že ukradol gól svojmu spoluhráčovi Matejovovi.

„Bavil som sa s Pavlom Matejovom, ktorý strieľal a povedal, že strela by asi išla do tyčky. Ja som tam len nechával pätu za sebou, pretože som si nebol istý, či lopta ide do brány. Takže dobre, že som ju tam nechal. Ako hovorím, trafilo ma to len do päty, bol to kus šťastia, ale padlo to tam,“ ozrejmil situáciu bývalý hráč Wild Boys.

Ligovému pelotónu zatiaľ kraľujú futsalisti z Lučenca, ktorí v doterajšom priebehu súťaže nestratili jediný bod a sú favoritom na celkové víťazstvo v lige.

„Hrali sme s Lučencom dva veľmi dobré zápasy. Trochu sme ich potrápili a možno sme prišli na to, čo by na nich mohlo platiť. Ideme tam v piatok a môžeme si práve v tejto nadstavbovej časti, v ktorej v podstate už o nič nejde, vyskúšať opäť, čo by na nich mohlo platiť. Verím, že to potom v posledných zápasoch dokážeme zúročiť,“ nádeja sa Marušinec.

S druhým miestom vládne spokojnosť

Šošoni teda potvrdili druhé miesto v tabuľke. V klube vládne s týmto umiestnením spokojnosť.

„Sme spokojní, keďže sme druhí. Ako som spomínal, tento zápas možno rozhodol o druhom mieste, keďže Lučenec hrá zatiaľ suverénne a nestratil ani bod. Keď budeme počítať, že Bystrica všetko povyhráva, tak máme lepšie vzájomné zápasy. Môžeme teda skúšať nové veci,“ zakončil Škorec.

Marušinec bol jedným z najvýraznejších mien, ktoré počas sezóny pribudli do kádra MŠK. 26-ročný hráč svoje kvality potvrdzuje a je druhým najlepším strelcom žilinského celku.

„V Žiline som veľmi spokojný. Som veľmi rád, že prišla táto ponuka a môžem naďalej pôsobiť na Slovensku. Verím, že aj v klube sú spokojný so mnou a pôjde to takto ďalej. Samozrejme, individuálne štatistiky každý sleduje. Nebudem ani ja hovoriť, že nie. Pre mňa je dôležitý tímový úspech a možno som ešte radšej, keď na ten gól prihrám,“ dodal na záver Marušinec.

Skupina o 1. – 4. miesto (1. kolo):

MŠK Žilina futsal – MIBA Banská Bystrica 3:1 (1:1)

Góly: 2. Matejov, 23. Štrbák, 28. Marušinec – 12. Rafanides. Rozhodovali Behančín a Ježík, 280 divákov. ŽK: Ostrák, Ševčík – Rafanides, Vajda.

MŠK ŽILINA: Herko (Kavčák) – Belaník, Ševčík, Vaktor, Marton, Ostrák, Štrbák, Matejov, Gábor, Koricina, Koleno, Zaťovič, Marušinec.

BANSKÁ BYSTRICA: Kušnír (Kollár) – Kyjovský, Rafanides, Kofčák, Péchy, Bačo, Konder, Vajda, Tužinský, Kuruc, Dobrota, Telúch, Mikulišin.

Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina 9:6 (5:1)

Góly: 2., 5., 9. a 15. Cesar De Jesus, 3. Brunovský, 27. Serbin, 27. Keszi, 29. Fehérvári, 36. (pen.) Grcić – 14. Baláž, 23. a 31. André Luiz, 35., 37. a 40. Wellington Torres. Rozhodovali Polomský a Budáč, 600 divákov. ŽK: Čeřovský – 22. Wellington Torres.

LUČENEC: Oberman (Klema) – Mikuš, Grcić, Serbin, Fehérvári, Cesar De Jesus, Petík, Greško, Keszi, Brunovský, Čeřovský, Mészáros.

MAKROTEAM ŽILINA: Košút (Kováč) – Wellington Torres, Lucian Ferreira, Baláž, Hudek, Holbička, Son Novotný, Mahút, Trnka, Vrábel, Davidson Do Nascimento.

Ostatný výsledok (skupina o 5. – 8. miesto): TNF Prievidza – MŠK Nové Zámky 7:3, Levice mali voľný žreb.