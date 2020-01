Basketbalisti v Leviciach nedokonali comeback

90 sekúnd pred koncom sa Slávia dotiahla na rozdiel jedného bodu.

12. jan 2020 o 12:54 Tomáš Hládek

Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 87:80 (27:19, 27:21, 14:14, 19:26)

LEVICE: Perovič 19, Bachan 16, Krajčovič 13, Hot 11, Bojanovský 4 (Harris 14, Juríček 8, Kirves 2, Danielič, Hill a Žiak 0)

ŽILINA: Dickson 18, Rožánek 8, Tot a Woods po 6, Jeftič 0 (Merešš 14, Wiggins 12, Sapp 10, Hoferica 6)

TH: 17/12 - 16/13, Fauly: 22 - 19, Trojky: 11 - 5, Rozhodovali: Ženiš, Doušek, Bara.

Ivan Kurilla, tréner Žiliny (zdroj fb BK Slávia Žilina): „Gratulujem Leviciam k víťazstvu. Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Ja som v šatni povedal, že ak tu chceme niečo hrať, tak musíme kompletne zmeniť formu našej defenzívy smerom k Leviciam. To sa nám v druhom polčase podarilo, dotiahli sme sa na jeden bod. Čo sa vtedy udialo, videli diváci v hale. Ťažko je to teraz zhodnotiť. Moji hráči si určite za to vyslúžia poďakovanie, dali do toho všetko v druhom polčase. V prvom polčase si nemôžeme na určitých pozíciách takto vybehnúť, aby sme súpera postavili na nohy. Ak chceme v Leviciach uspieť, tak musíme udržať polčas. Zápas sme v závere zdramatizovali, rozhodla Perovičova trojka.“

Doug Wiggins, hráč Žiliny (zdroj fb BK Slávia Žilina): „Stretnutie sme nezačali dobre. Levice si zaslúžia pochvalu za ich defenzívu v prvom polčase. Vždy proti nám hrajú takúto obranu, vedia nás dobre naskautovať a sťažujú nám to. V druhom polčase sme sa s tým vysporiadali, vrátili sme sa do zápasu a v jednom momente to bolo o bod. Nedokázali sme to však preklopiť na našu stranu.“