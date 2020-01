Kamionisti zablokovali v Žiline hlavný ťah. Hrozia generálnym štrajkom

Cesty sú priechodné pre osobnú a verejnú dopravu.

10. jan 2020 o 11:37 Branislav Koscelník

ŽILINA. Nespokojní kamionisti združení v Únii autodopravcov Slovenska pritvrdili. O desiatej hodine zablokovali križovatku na Košickej ulici v Žiline na hlavnom ťahu Bratislava – Košice.

Doprava v Žiline sa komplikuje, na tranzite cez Žilinu musia vodiči rátať so zdržaním. Cesty sú však pre osobnú dopravu priechodné. Nákladné autá nad 3,5 tony sa cez Žilinu nedostanú.

Policajti ich odkláňajú mimo mesta. Osobnú dopravu usmerňuje polícia z cesty 1/18 na obchádzku cez ulicu Pri celulózke, späť na cestu 1/18.

Len čiastočná blokáda

Nespokojní autodopravcovia tak blokujú cesty len čiastočne. Podľa Vladimíra Sopúcha z predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska sa s políciou dohodli na tom, že cesty budú čiastočne priechodné.

„Autá nad 3,5 tony sa nesmú pohybovať, ktoré majú naložený tovar a majú mýtne jednotky. Tranzit údajne zastavili ešte na diaľnici, nedovolia si upchať mesto. Polícia dobre reagovala. Ak by si kamióny pustila do mesta a upchala ho, tak je to problém. My nechceme obmedziť pohyb obyvateľov mesta. Nechceme obmedziť osobnú dopravu, ani verejnú dopravu,“ povedal krátko po tom, ako jeho kolegovia odstavili kamióny na mimoriadne vyťaženej ceste prvej triedy v Žiline.

Blokované úseky Od 08:00 do 20:00 budú úplne blokované niektoré hraničné priechody a cesty aj v mestách Trstená, Šahy, Medveďov, Komárno, Považská Bystrica.

Blokovaná je naďalej Rožňavská ulica v Bratislave a priechod Brodské.

Štrajkujúci zablokovali priechod Slovenské Ďarmoty.

Blokovaná je aj križovatka v Ružomberku.

Blokoju aj cestu v košickej Šaci v smere na Rožňavu.

Prejazd umožnia iba záchranným zložkám.

Podľa informácií od autodopravcov bude potrebné počítať s blokáciami aj počas víkendu.

Vysvetlil, že kamióny blokujú, aby poukázali na opatrenia vlády, pre ktoré strácajú schopnosť konkurovať. Navyše sa vyššie náklady v doprave musia nevyhnutne odraziť v cene výrobkov.

„Chceme, aby ľudia zistili, že kamiónová doprava je tu pre nich a všetko, čo kamióny zaplatia navyše, sa odrazí v cene tovarov. Nebojíme sa že sa to otočí proti nám. Každý normálny človek príde na to, že to je zamerané proti tým, ktorí nás zdierajú a vytvorili také podmienky, pri ktorých nie sme konkurencieschopní,“ vysvetlil dôvody štrajku Vladimír Sopúch.

Na križovatke pri žilinskej celulózke sa musel otočiť aj kamionista Martin zo Spišskej Novej Vsi. Neskrýval rozhorčenie.

„To je chaos. Nechápem, prečo odkláňajú kamióny a policajt mi prikázal nájsť si záchytné parkovisko v Žiline. Odkiaľ mám vedieť, kde mám v Žiline zaparkovať a ešte sa mám s kamiónom motať po meste, keď mám naložených 24 ton?,“ hneval sa vodič, no s požiadavkami demonštrujúcich súhlasil. „Vám je jedno, že si kupujete chlieb za euro päťdesiat? To je vďaka tomu, že platíme vysoké poplatky,“ povedal.

Drobné ústupky nestačia

Únia, ktorá združuje asi 360 členov, žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Jej predstavitelia tvrdia, že za súčasných podmienok si nevedia primerane zarobiť.

Súvisiaci článok Štrajk autodopravcov sa rozširuje, polícia odporúča obchádzky Čítajte

Minister financií Ladislav Kamenický včera potvrdil, že sa dohodol s iným záujmovým združením dopravcov ČESMAD Slovakia o znížení dane z motorových vozidiel v priemere o 12,5 percenta.

Zopakoval, že požiadavka UNAS na zníženie tejto dane o 50 percnet je nereálna aj vzhľadom na to že tohtoročný rozpočet je uzavretý.

Rezort financií oficiálne vyhlásil, že sa nedá UNAS-om vydierať. "Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka, keď sa zostavoval rozpočet? Ich požiadavka na 50-percentné zníženie dane z motorových vozidiel je pre ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie," upozornila riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová.

Vladimír Sopúch z predsedníctva Únie potvrdil, že takýto návrh nie je pre nich dostačujúci. „Drobné nech si nechá pán minister pre seba,“ rozhorčil sa a pripustil ešte tvrdšie kroky.

„Ak sa nedohodneme, od pondelka rána od ôsmej je generálny štrajk, kde neumožníme ani prepravu súkromných osôb. Zablokujeme všetko,“ pohrozil Vladimír Sopúch.