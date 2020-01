FOTO: Kľúčovou bola tretia štvrtina, zhodli sa Kurilla a Woods

Žilinčania si poradili so silnými individualitami Svitu.

9. jan 2020 o 11:11 Tomáš Hládek

Zápasy Žiliny so Svitom vždy ponúkajú vyrovnaný basketbal a inak tomu nebolo ani v súboji 21. kola SBL. Slávia do stretnutia nevstúpila ideálne, ale zlepšeným výkonom sa krôčik po krôčiku dostala do vedenia, ktoré udržala až do konca.

„Sme radi za túto výhru. Úvod sme mali zlý na rozohrávke. Stratili sme lopty na rozohrávke, ktoré nemali byť stratené a hneď nás z protiútokov Svit trestal. Do polčasu sme sa dokázali vybalansovať a vrátiť sa späť vďaka rotácii hráčov, ktorých máme na lavičke. Hostia sa však nevzdávali a držali sa v závese. Kľúčová bola tretia štvrtina, keď sme si spravili náskok dvanástich bodov. Aj keď sa Svit bodovo priblížil, dokázali sme sa stále držať v náskoku piatich-šiestich bodov aj vďaka silnej lavičke. To je zas to, čo sme v stretnutí na ich pôde nemali a prehrali sme. Výhra nás teší, každá sa ráta a v Leviciach v sobotu zabojujeme o víťazstvo,“ hovoril bezprostredne po stretnutí kormidelník žilinského BK Ivan Kurilla.

Woods pod košom dominoval

Bojovným výkonom sa prezentoval Tony Woods, ktorý zaznamenal osem bodov. Vysoký pivot dominoval v priestore pod košom, kde zvádzal náročné súboje a na svoje konto pridal desať doskokov, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov v stretnutí.

„Dnes to bolo pre nás tímové víťazstvo, keď celý tím podal dobrý výkon. Atmosféra bola taktiež skvelá a fanúšikovia nám dodali energiu ako vždy. Je to pre nás dobré víťazstvo,“ povedal po zápase spokojný Woods.

Žilinský tréner v pred duelom upozorňoval na individuálnu kvalitu, ktorou hostia disponujú.

„Ako som pred zápasom hovoril, tak veľké individuality Svitu dnes ukázali, že majú kvalitu. My sme mali dlhú pauzu, keď sme v poslednom kole mali voľno, čo bolo na nás trocha cítiť. Potrebujeme sa dostať naspäť do zápasového tempa, čo príde, pretože do konca januára hráme systémom streda – sobota.“

Slávia zaznamenala dobrý vstup do druhého dejstva, keď sa jej podarilo odskočiť od Svitu. Woods poukázal na rozdiely medzi polčasmi.

„Zlomovým bodom zápasu sa ukázal druhý polčas, keď sme ukázali na ihrisku viac energie. V úvode zápasu sme sa pomalšie rozbiehali. V druhej časti sme hrali vo väčšom tempe a to sa ukázalo ako rozhodujúce. Rozdiel bolo vidno najmä v tretej štvrtine,“ dodal vysoký pivot.

Aj Kurilla nebol spokojný s úvodným polčasom. Najmä v prvej štvrtine hráčom viackrát dôrazne dohováral pri defenzívnej činnosti, ktorá nebola podľa jeho predstáv.

„V prvej štvrtine som bol veľmi nahnevaný na našu defenzívnu činnosť. Spravili sme chyby, ktoré nás stáli body a to sme potom museli doťahovať. Svit nám ušiel na sedem bodov a mali sme čo robiť v prvom polčase, aby sme vrátili späť do zápasu. Cez prestávku sme si povedali, čo chceme zlepšiť a to sa nám do určitej miery podarilo,“ povedal žilinský lodivod.

Agresívny štýl Svitu

Hostia sa prezentujú svojim typicky agresívnym štýlom, čo Kurilla svojim hráčom pripomínal. S agresivitou to však prehnal Carr, ktorý po piatich fauloch dostal v zápase predčasnú stopku.

„Veľmi dobrá otázka, čo sa týka agresivity. Presne ako ste povedali, dnes si myslím, že agresivita bola cez čiaru. Kvitujem, že Johnson aj Nesbitt sa snažili ísť rukami na hranicu únosnosti, tolerancia tam bola. Bol to tiež jeden z faktorov, na ktoré som hráčov upozorňoval, že Svit k nám s týmto príde. My sme neboli tak agresívni, ako by som si to predstavoval. Myslím si, že pauzu, ktorú sme mali, bolo dnes na palubovke vidieť,“ dodal pre MY Žilinské noviny Ivan Kurilla.

Woods je stále najnovším prírastkom do mužstva Slávie. 211 centimetrov vysoký 113 kilogramov vážiaci Američan si Žilinu obľúbil.

„Veľmi sa mi páči mesto, je krásne. Páči sa mi tu a tiež aj moja rodina je spokojná. Prísť do Žiliny nebola pre nás veľká zmena,“ zakončil Tony Woods.

BK Slávia Žilina - Iskra Svit 86:82 (23:24, 20:17, 19:17, 24:24)

ŽILINA: Dickson a Wiggins po 14, Jeftič a Rožánek po 13, Woods 8 (Merešš 18, Sapp 4, Tot 2)

SVIT: Johnson 24, Nesbitt 17, Carr 11, Baldovský 5, Bizub 4 (Stuteville 16, Andrews 5, Findura a Monček 0)

TH: 24/20 - 11/10, Fauly: 12 - 22, Trojky: 4 - 4, doskoky 49 – 40. Rozhodovali: Zubák, Karniš a Obertová, 500 divákov.