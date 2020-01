Vlci ukoristili derby. O víťazstve rozhodol reprezentant

Rozhodujúci gól strelil v predĺžení Marek Minárik.

8. jan 2020 o 21:53 Tomáš Hládek

V derby zápasoch medzi Žilinou a Martinom sa trikrát v tejto sezóne tešili z víťazstva hokejisti z Turca. Vlci tak mali poslednú možnosť v základnej časti Martinčanom prehry oplatiť. Prvá väčšia šanca v stretnutí prišla v piatej minúte, keď Zahradník v prečíslení hľadal Macekovu hokejku pred bránou, ale Bernát dobre zasiahol. V polovici tretiny sa rútil do samostatného úniku Poliaček, no jeho šancu zmaril Coma, ktorý zatiahol ručnú brzdu a putoval na trestnú lavicu. Martinčania z presilovky nič nevyťažili a mohli inkasovať, keď Zahradník, takmer v identickej situácii ako v úvode zápasu, hľadal tentokrát Prášila, avšak toho famózne vychytal Bernát. V záverečnej minúte to pred žilinskou bránou viackrát smrdelo gólom, ale ten domáci nedali.

Druhá časť sa začala výborne pre zverencov Stana Škorvánka. Surán prenikol do útočného pásma, nahral Síkelovi, ktorý našiel pred bránou osamoteného Markoviča a ten už nemal problém zasunúť puk do odkrytej brány – 0:1. Po inkasovanom góle sa domáci zmobilizovali a Mikoláš si na nedostatok práce sťažovať nemohol. V 25. minúte prepadli hostia v strednom pásme, Nauš v prečíslení dvoch na jedného našiel Paulínyho a Mikoláš ostal v roli štatistu – 1:1. V polovici zápasu tečoval šikovne puk Húževka, ale ten ostal stáť tesne pred bránkovou čiarou a Bernát následne puk prikryl. Potom mal tutovke na svojej čepeli Nauš, no Mikoláš podržal svoj tím.

V tretej časti sa uvoľnil rýchly Žiak, ale jeho zakončenie z úniku Mikoláš chytil. Oba celky mali k dispozícii po jednej presilovej hre v záverečnej tretine, ale gól z nich nepadol. Duel tak dospel do predĺženia. V ňom sa po pár sekundách uvoľnil po pravej strane Minárik a nádherným blafákom rozhodol o výhre Vlkov – 1:2. Minárik sa tak z reprezentácie do 20 rokov vrátil do zostavy Žiliny parádnym spôsobom, keď rozhodol o výhre v Martine.

HK Martin – MsHK Žilina 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 25. Paulíny (Nauš, Jurášek) – 21. Markovič (Síkela, Surán), 61. Minárik (Dubeň, Markovič). Rozhodovali Smrek – Riš, Knižka, 1222 divákov. Vylúčení: 3:3. Strely na bránu: 43:25.

MARTIN: Bernát – Dvořák, Tabaček, Šimon, Rusina, Themár, Burzík, Lavička, Ligas – Brezniak, Dírer, Poliaček – Rudzan, Murček, Pokrivčák – Videlka, Babka, Žiak – Jurášek, Paulíny, Nauš.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Coma, Pišoja, Patlevič, Leško – Síkela, Húževka, Markovič – Rehák S., Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Zahradník – Valášek D., Minárik, Gálik.