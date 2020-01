Horskí záchranári ratovali turistku, ktorá strávila noc pod holým nebom

Po mrazivej noci strávenej vonku bola žena podchladená.

8. jan 2020 o 10:57 Branislav Koscelník

MALÁ FATRA. Dnes v skorých ranných hodinách zasahovala Horská záchranná služba zo strediska Malá Fatra pri záchrane slovenskej turistky. Po zelenom turistickom chodníku schádzala z Malého Rozsutca, no počas túry sa dostala do problémov.

„Na túru do danej oblasti sa vybrala spolu so synom ešte prechádzajúci deň v popoludňajších hodinách. Po noci strávenej vonku bola podchladená, pociťovala bolesti dolných končatín a vyčerpanie,“ informovala Horská Záchranná služba na svojom webe.

Horskí záchranári po príchode na miesto ženu vyšetrili, zateplili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju na nosidlách transportovali do Osady pod Rozsutcom a odtiaľ terénnym automobilom na Dom HZS do Štefanovej. Tu si turistku prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie vyšetrenie.