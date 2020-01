S vyhadzovaním vianočných stromčekov sa neponáhľajte. Odvoz sa začína až o týždeň

Stromčeky možno bezplatne odovzdať aj v Považskom Chlmci.

7. jan 2020 o 14:20 Branislav Koscelník

ŽILINA. Hoci sa v okolí odpadkových košov začali objavovať prvé vianočné stromčeky, zbierať a odvážať ich začnú až od budúceho pondelka 13. januára. Informáciu potvrdil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík s tým, že odvážať sa budú priebežne podľa potreby.

Ekologické zhodnotenie živých vianočných stromčekov zabezpečia spoločnosti T+T a MGM Žilina, ktoré sa v meste starajú o údržbu zelene.

„Odzdobené vianočné stromčeky na sídliskách je nutné uložiť na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery. Existuje tiež možnosť priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Odovzdané stromčeky sa následne štiepkujú a štiepka sa kompostuje, prípadne sa využíva ako mulčovací materiál pri nových výsadbách,“ povedal o ďalšom osude vianočných stromčekov hovorca mesta.