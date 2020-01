Šošoni s novým trénerom Pavlom Staňom odštartovali zimnú prípravu

Pavol Staňo si sviatky veľmi neužil, okrem novej pozície sa pripravoval aj na skúšky.

7. jan 2020 o 14:16 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina sa po mesačnej pauze dnes na obed stretli na štadióne pod Dubňom na začiatku zimnej prípravy. Pred novinárov sa prvýkrát postavil nový tréner šošonov Pavol Staňo.

"Úprimne, sviatky som nemal. Zrušil som všetky stretnutia, ktoré som mal naplánované. Nielen kvôli Žiline, ale aj preto, že sa svedomito pripravujem na prijímacie skúšky na trénerskú licenciu UEFA Pro. Začali sa riešiť veci, vznikali nové situácie. Aj preto som sa rozhodol, že sviatky strávim doma a budem sa venovať štúdiu," opísal svoje sviatočné dni 42-ročný tréner.

Mužstvo žltozelených preberá na druhej pozícii tabuľky Fortuna ligy. Fanúšikovia veria v atraktívny futbal s množstvom gólov. "Sme si toho vedomí a s takým cieľom ideme do prípravy. Až samotné zápasy ukážu, či sa nám to podarilo alebo nie. Treba brať do úvahy, že máme mladé mužstvo. To, čo vyžaduje divák, je správne. Nasadenie, behavosť, srdce. To všetko tam musí byť, podložené nejakou kvalitou. Vždy som tvrdil, že divák dokáže odpustiť chybičku, pokiaľ tam vidí srdce a ochotu pracovať," povedal Pavol Staňo.

Futbal je dynamický na ihrisku i v zákulisí

V kádri veľké zmeny oproti jeseni nenastali. Zatiaľ. Zraneného Michala Tomiča čaká v priebehu januára operácia kolena, na druhej strane, Róbert Boženík začne prípravu so žltozelenými. "Futbal je dynamická hra, nielen na ihrisku, ale aj v zákulisí. Môžu byť rôzne zmeny, ale začíname s kádrom, s ktorým sme končili jeseň. Plus, prišli nejakí chlapci z druhého mužstva," ozrejmil čerstvý kormidelník žilinskej lavičky.

Práve dnes absolvoval prvé stretnutie s kabínou ako nový tréner: "Väčšinu chlapcov poznám, ale až v krízových momentoch človek spozná kvalitu osobnosti aj kvalitu hráča. Na to všetko by nám mal dať odpoveď tréningový proces, ktorý spolu absolvujeme."

Skĺbiť herné a výsledkové ambície

Žilinčania začnú zimnú prípravu v domácich podmienkach, o dva týždne sa presunú do overenej tréningovej destinácie - Spojených arabských emirátov. Počas necelých šiestich týždňov ich čaká sedem prípravných duelov.

"Nástrel prípravy je dobrý. S akými prostriedkami budeme pracovať, to už je na nás. Prvá dva týždne sú o tvrdej práci, ktorá bude prepletená taktickými vecami. Do Emirátov už ideme hrať zápasy, ktoré budú viac-menej v plnom hracom čase. Tam už pôjdeme do kvality a budeme sa snažiť herný prejav ukázať už v prípravných zápasoch," priblížil Pavol Staňo.

Jarnú časť sezóny odštartujú futbalisti MŠK v nedeľu 16. februára domácim zápasom proti Zlatým Moravciam. "Bolo by krásne, keby sa nám podarilo skĺbiť herné a výsledkové ambície. Pre mňa je rovnako dôležité udržať súčasnú pozíciu a ak by sa dalo, poštekliť Slovan. Na druhej strane, herný prejav je pre mňa veľmi dôležitý. Výsledky by sme chceli oprieť práve o ten prejav," dodal 73. žilinský tréner v histórii klubu.