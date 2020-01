Krajskú knižnicu v Žiline dočasne zatvoria. Chystajú rekonštrukciu prízemia

Počas prác prídu čitatelia o podujatia, ktoré sa konali v priestoroch knižnice.

2. jan 2020 o 5:43 Branislav Koscelník

ŽILINA. V žilinskej Krajskej knižnici chystajú rozsiahlu rekonštrukciu prízemných priestorov. Práce sú naplánované na päť mesiacov. Počas nich bude knižnica fungovať v obmedzenom režime a na niekoľko dní bude dokonca zatvorená úplne.

Vedenie Krajskej knižnice Žilina zverejnilo informáciu, že na prízemí, kde je umiestnený úsek beletrie, sa budú od 7. januára robiť stavebné úpravy. Prerábať sa bude všetko od podlahy, cez elektrinu, až po strop.

Prečítajte si tiež Ľubomír Fusko z Rajca má sedemnásť rokov a dokumentuje zvony Čítajte

Aj keď počas niekoľkých mesiacov prídu čitatelia o niektoré služby i podujatia, prevádzka knižnice na Bernolákovej ulici bude ďalej fungovať. „Zatvoríme len na nevyhnutný čas – na týždeň od 7. 1. do 13. 1. 2020, aby sme vyprázdnili priestor pre stavbárov a presunuli všetky knihy z prízemia na ich nové dočasné miesta. A potom na konci, keď knihy budeme sťahovať na ich pôvodné miesto,“ upokojuje vedenie knižnice.

Do knižnice sa bude počas celého obdobia rekonštrukcie vchádzať z Literárneho parku, kde sprístupnia provizórny vchod. Ním sa čitatelia po schodoch dostanú do priestorov archívu.

„Bohužiaľ počas celej doby rekonštrukcie nebudeme mať bezbariérový prístup do knižnice, ani s kočíkom sa k nám do budovy nedostanete. Do archívu umiestnime časť beletrie tak, aby bola prístupná a mohli ste si ju naďalej požičiavať. Z nášho tajomného archívu sa výťahom dostanete na vyššie poschodia – oddelenia, ktoré budú pracovať ako zvyčajne s menšími obmedzeniami. Dostanete sa teda na úsek odbornej literatúry do Britského centra, aj na úsek literatúry pre deti. Časť knižného fondu venovaného mládeži počas rekonštrukcie dočasne premiestnime na úsek literatúry pre deti,“ informuje o nevyhnutných obmedzeniach knižnica.

Počas stavebných práce sa čitatelia nedostanú ku knihám uloženým len v archíve. Značne obmedzený bude prístup k časopisom. Počas rekonštrukcie dočasne zrušia internetovú študovňu, ktorá sa nachádza na prízemí knižnice a čitatelia prídu aj o podujatia, ktoré sa konali v priestoroch knižnice.