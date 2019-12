Omrznú nám počas silvestrovskej noci uši? Hrozí vietor i poľadovica

Veľká predpoveď počasia na najbližšie dni.

31. dec 2019 o 4:09 TASR, Branislav Koscelník

Počas silvestrovskej noci sa davy ľudí tradične vyhrnú von. Ak nie do mesta na námestie, tak aspoň pred dom či na balkón... Treba počítať s tuhým nočným mrazom, alebo skôr blatom pod nohami?



Posledný tohtoročný týždeň sme začali poriadne mrazivo. V pondelok ráno v Oraviciach v okrese Tvrdošín namerali meteorológovia mínus 15,2 stupňa Celzia. V nedeľu (29. 12.) v Hurbanove po 17 dňoch opäť mrzlo. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Čakajú nás mrazy aj na prelome rokov?

Súvisiaci článok ŽILINA: Silvestrovský ohňostroj nečakajte. Odpália ho neskôr Čítajte

Mráz nám však líca dlho štípať nebude. Už na Silvestra by sa malo celkom otepliť. Kabáty však do skríň odkladať nebudeme. "Vzduch bude nad našim území najteplejší na Silvestra. V stredu sa prechodne ochladí, no citeľne len na severe, kde teploty klesnú opäť na nulu. Na zvyšku územia bude od +1 do +4 °C," uvádza portál imeteo.



Podľa meteoinfo.sk maximá teploty vzduchu počas Silvestra 2019 "dosiahnu hodnoty zväčša z intervalu 1 až 5 °C, na západe to bude až do 8 °C. V niektorých krajne severovýchodných lokalitách môže teplota vzduchu zostať tesne pri nule."



Začiatkom nového roka by sme sa postupne mohli cez deň dostať do plusových teplôt.

SHMU vydal pre Žilinu a okolie na dnes aj meteorologické výstrahy prvého stupňa.

Na celom území severného Slovenska vrátane okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto sa počas silvestrovskej noci na horách v polohách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Dnes napoludnie sa miestami očakáva tvorba poľadovice.





UTOROK 31.12.2019

Oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 1.1.2020

Jasno až polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



ŠTVRTOK 2.1.2020

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 3.1.2020

Jasno až polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



SOBOTA 4.1.2020

Oblačno, na severe a východe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



NEDEĽA 5.1.2020

Prevažne polooblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: -3/2 °C

Vietor: S, 15-25 km/h

Zdroj: meteo.sk