Basketbalisti odohrajú pohárový zápas na domácej palubovke vďaka jedinému bodu

Kurillu potešilo využitie celého kádra.

30. dec 2019 o 12:25 Tomáš Hládek

Po nie ideálnej druhej štvrtine sezóny sa žilinskí basketbalisti chytili. Po výhre nad Handlovou a päťbodovom víťazstve v Komárne sa korisťou Žiliny stal aj duel proti Spišskej Novej Vsi. Ivan Kurilla bol po úspešnej bodke za rokom 2019 spokojný.

„Proti Spišskej Novej Vsi to bol ťažký zápas. Nastúpili sme v plnej zostave oproti zápasu v Spišskej. Tam nám chýbali štyria hráči. Najmä úvod stretnutia bol náročný. Vedeli sme, že hostia sa budú snažiť hrať rýchly basketbal, pretože majú typologicky hráčov, ktorí vedia v priebehu piatich sekúnd zakončovať útoky,“ upozornil na kvality súpera kormidelník Slávie.

Do stretnutia zasiahla kompletná zostava, ktorá bola pripravená na zápas. Ďuriš sa odvďačil domácemu lodivodovi za dôveru štyrmi bodmi a jedným útočným doskokom a Filip Pažický pridal k dvom bodom jednu doskočenú loptu.

„Tým, že sme využili celú rotáciu lavičky, tak sme dokázali súpera fyzicky ubehať. Samozrejme, v závere sme už kontrolovali priebeh hry. Na ihrisko sa dostali aj mladí hráči, ktorí poctivo trénujú a to nás teší,“ dodal spokojne Kurilla.

Víťazstvo venoval fanúšikom

V stretnutí absentoval jeden z najlepších hráčov v súťaži Eric Nottage. Slávia o tom, že Spišiakom bude chýbať prvý rozohrávač vedela. Príprava však prebiehala v štandardnom režime, pretože sa informáciu o treste, ktorý dostal Nottage za absenciu v All-Stars zápase, dozvedel trénerský štáb niekoľko hodín pred duelom.

„Dozvedeli sme sa to včera. Rátali sme s tým, že bude hrať. Takisto sme aj my cestovali do Spišskej bez Wigginsa. Sú to hráči, ktorí sú vo svojich mužstvách prví rozohrávači. Tak ako to bolo pre nás zložité na Spiši bez Wigginsa, tak ani pre Spišskú to dnes nebolo jednoduché. Je to však ich problém, tak ako to bol predtým problém náš. Rozdiel bol jedine v tom, že my sme mali Wigginsa zraneného a Nottage bol v treste,“ hovorí k situácii žilinský tréner.

Do druhej polovice súťaže teda vstúpili basketbalisti spod Dubňa víťazne. Po roku sa na Rosinskej ceste opäť odohral zápas, ktorý mal fantastickú atmosféru.

„Atmosféra bola veľmi dobrá a veľmi som sa na toto stretnutie tešil. Rok dozadu sem prišla Prievidza a tiež sme vyhrali. Toto víťazstvo patrí týmto skvelým fanúšikom, ktorí celý čas na tribúne povzbudzovali. Predsa, keď hráte v takejto atmosfére, tak zápas má úplne inú úroveň, iné zanietenie a inak sa prežívajú emócie. Za toto všetko fanúšikom veľmi pekne ďakujem,“ dodáva Kurilla.

Hlavne zdravie

Žilinský tréner ukázal, že je mužom na pravom mieste. To demonštroval v zápase na palubovke Prievidze, ktorý sa v konečnom zúčtovaní podpísal pod to, že Slávia odohrá pohárový zápas v Žiline. V bitke o final four, tak bude mať výhodu domáceho prostredia. Paradoxne, finálový turnaj sa hrá práve v Prievidzi.

„Kľúčovými sa ukázali zápasy s Prievidzou. V Prievidzi sme prehrali, ale doma sme vyhrali vysoko. Takticky sme tam záver veľmi dobre zvládli, aj keď sme neuspeli. Už tam som rozmýšľal, že ak to skončí pri rovnosti bodov, tak rozhodujú vzájomné zápasy. My sme vzájomné zápasy vyhrali o jeden jediný bod a vďaka jedinému bodu hráme na domácej palubovke. Preto stále hovorím, že treba hrať do poslednej sekundy a do poslednej chvíle. Ukázala sa dôležitosť toho a len vďaka tomuto hráme pohárový zápas doma.“

Na záver žilinský kormidelník prezradil, čo si želá do roku 2020.

„Prajem si hlavne veľa zdravia. Všetko ostatné dokážeme spraviť. Prajem si, aby sme my, ľudia, ktorí chodia na basketbal, boli zdraví. Je to to, čo sa nedá kúpiť a pre športovca je to alfa a omega, pretože bez zdravia sa hrá ťažko. My nie sme tím, ktorí môže nahradiť nejakých dvoch hráčov, ale musíme sa vedieť zomknúť. Ak si mám teda niečo priať, tak je to zdravie pre všetkých Žilinčanov, všetkých, čo chodia do haly a všetkých športovcov,“ zakončil Kurilla.