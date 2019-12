Športovci hodnotili uplynulý rok

Vyjadrili aj priania do nasledujúceho roku.

30. dec 2019 o 8:36 Tomáš Hládek, Dominika Mariňáková

Ešte pred Vianocami sme oslovili žilinských športovcov. Zaujímalo nás, ako budú tráviť vianočné sviatky, ako hodnotia svoj športový rok 2019 a čo si prajú do nasledujúceho roku. Prinášame vám ich odpovede.

Maroš Mikoláš (hokej)

Maroš Mikoláš. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

1. Sviatky strávim viac-menej s hokejom, keďže nejaká pauza sa nás netýka a hráme aj medzi sviatkami. Samotné sviatočné dni a čaro Vianoc si však budem s najbližšími užívať naplno a v pokoji. Veľmi sa na to teším. Ak sa naskytne príležitosť, určite vybehnem do hôr a na Štedrý deň pôjdem pretočiť nohy na bicykli. To už je tradícia.

2. Čisto športový rok hodnotím kladne, i keď, naše ambície sú väčšie. Chceme sa pohybovať na vyšších priečkach tabuľky, v prvej šestke. Myslím, že nehráme zlý hokej. Hráme to srdiečkom, v šatni je dobrá partia. Ostáva len pracovať ďalej a prilákať na zápasy väčší počet fanúšikov. Práve to je aj prianie do ďalšieho roka.

Ladislav Koribský (bedminton)

Ladislav Koribský (vľavo hore). (zdroj: BO AC UNIZA)

1. Cez sviatky si najmä oddýchnem po náročnom roku a budem v kruhu rodiny. Na Štedrý deň a Prvý sviatok vianočný budeme so snúbenicou Evkou v Košiciach, odkiaľ pochádzam. Od 26. decembra budeme s jej rodinou v Žiline.

2. Športový rok 2019 bol pre mňa prelomový a veľmi úspešný. Stal som sa profesionálnym trénerom – podnikateľom, čo sa ukazuje ako správna, aj keď neľahká cesta. Mám však viac času sa venovať klubu. V klube sa podarilo veľa vecí. Náš oddielový predseda bol ocenený mestom Žilina za celoživotný prínos pre bedminton ako športovec roka, podarilo sa vybaviť finančné dotácie pre klub z rôznych zdrojov, ako tím sme sa prvýkrát za posledných mnoho rokov dostali do druhej najvyššej bedmintonovej ligy a aj sme sa v nej udržali. Začali sme organizovať sériu turnajov vo všetkých vekových kategóriách, z ktorej chceme spraviť každoročnú tradíciu, podarilo sa nám rozšíriť tréningové priestory – namaľovali sme bedmintonové kurty v dvoch školských telocvičniach, nadviazať spoluprácu so športovými odborníkmi v rôznych smeroch a mnoho ďalších vecí, za ktorými stojí veľa práce a úsilia.

V novom roku sa veľmi teším na svadbu, ktorú s Evkou plánujeme. Čo sa týka športu, tak chceme rozšíriť a skvalitniť prácu s mládežou. Prebudiť v nich súťaživosť a odhodlanie ísť za svojím cieľom, ktoré nebude pochádzať od trénera či rodičov, ale od hráčov samých. Už dlhšie uvažujem o kvalitnom klubovom sústredení.

Martina Ukropová (futbal)

Martina Ukropová (v strede, v modrom) (zdroj: ROBO MICHALEC)

1. Celé vianočné sviatky strávim doma v kruhu rodiny a priateľov.

2. Svoj športový rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne. Žiaľ, až na jeho záver, ktorý v mojom prípade skončil vážnejším zranením. Z hľadiska športovej formy počas celého roka som však veľmi spokojná. Do nasledujúceho športového roka si prajem, samozrejme, najmä zdravie a následne čo najviac vydarených a kvalitných zápasov.

Milan Surovčík (bezmotorové lietanie)

Milan Surovčík ml. (zdroj: Archív M.S.)

1. Vianočné sviatky budem tráviť najmä doma s rodinou a dúfam, že si nájdem čas aj na štúdium, keďže budúci rok odovzdávam bakalársku prácu.

2. S mojím športovým rokom 2019 som spokojný. Všetky ciele, ktoré som si v ňom určil, som splnil. V nasledujúcom roku sa chcem venovať lietaniu v rovnakej miere ako v predošlých rokoch, tak dúfam, že mi to vyjde.

Eliška Mintálová (vodný slalom)

Eliška Mintálová. (zdroj: TASR/DUŠAN HEIN)

1. Moje tohtoročné Vianoce budú veľmi krátke, keďže domov k rodičom prídem až 23. decembra a už o dva dni pôjdem naspäť do Bratislavy. Vo štvrtok 26. decembra totiž už cestujeme na sústredenie do Spojených arabských emirátov, tam strávim aj Silvester. Každopádne, Vianoce miluje a o to viac si ich užijem, keďže nebudem môcť byť doma dlho. Milujem ten čas vône medovníkov, spoločnej večere, starých rozprávok, no najmä čas s rodinou. Ten si veľmi vážim, keďže s našimi už nebývam a chodím k nim zriedka.

2. Tento rok bol pre mňa ako jazda na horskej dráhe. Bolo to niečo nádherné a veľmi som si to užila. Pravdou však je, že až na konci sezóny som si začala uvedomovať, čo som vlastne dokázala. V tejto sezóne som absolvovala viacero finále, či už v kategórii U23 alebo v seniorskej. Z majstrovstiev Európy U23 mám bronzovú medailu a na Svetovom pohári v Londýne a v Prahe som mala k medaile takisto veľmi blízko. Vyjazdila som olympijskú miestenku pre našu krajinu, ktorá však nie je na meno, a preto musím na májových majstrovstvách Európy ešte zabojovať. Mám to však veľmi dobre rozbehnuté, takže dúfam, že sa to podarí a budúci rok budem našu krajinu reprezentovať na vytúženej olympiáde. Bol by to pre mňa splnený sen, k tomu je však ešte ďaleko a čaká ma mnoho práce. Keď to zhrniem, budúci rok by som chcela nadviazať na moje úspechy z tohto roku a eliminovať chyby, ktorými som sa pripravila o medaily. Rada by som získala medailu z niektorého vrcholného podujatia ako majstrovstvá Európy, Svetový pohár, prípadne olympiáda. Sú to veľmi veľké nároky, ale pre mňa je to zároveň obrovská motivácia do nasledujúceho roku.

Peter Minárik (volejbal)

Peter Minárik (druhý sprava). (zdroj: DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ)



1. Sviatky, tak ako každý rok, strávim v kruhu rodiny. Tento rok sú pre mňa o to vzácnejšie, že tu bude aj sestra s rodinou, keďže posledných sedem rokov žili v Austrálii. Po dlhej dobe strávime sviatky všetci spolu, z čoho mám obrovskú radosť.

2. Po športovej stránke ma veľmi teší, že sa základňa nášho klubu neustále rozrastá. Je super, že mladí ľudia majú stále o šport záujem, lebo v súčasnosti to začína byť vzácnosť. Možno to bude znieť ako klišé, ale do roku 2020 si prajem najmä zdravie. Keď budeme zdraví, ten zvyšok už budeme mať všetci vo vlastných rukách.

Andrej Paulen (beh)

Andrej Paulen. (zdroj: Archív A. Paulena)

1. Cez vianočné sviatky je veľa voľného času, takže okrem tradičných stretnutí s rodinou budem určite veľa času tráviť športovaním, dosť často niekde na horách. Uvidíme, či počasie tento rok dovolí vykonávať aj nejaké zimné športy alebo to bude hlavne o behu, prípadne bicykli.

2. Tento rok hodnotím tak zmiešane. Začiatkom jari som mal dosť slušnú formu, ktorú však pribrzdilo menšie zranenie. Počas leta a jesene som sa znovu do toho dostal a mal som viaceré dobré výsledky. Bolo to však tiež ako na hojdačke a prišlo do toho aj zopár prepadákov. (úsmev) Do budúceho roku si teda prajem hlavne zdravie a tiež veľa radosti z pohybu.

Róbert Rožánek (basketbal)

Róbert Rožánek. (zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

1. Počas sviatkov pôjdem na tri dni s priateľkou do Prahy a potom budem väčšinu času tráviť doma s rodinou.

2. Rok 2019 bol pre mňa celkom turbulentný. Mali sme dobré aj horšie obdobie. Dostali sme sa z toho, poučili sme sa. Ja osobne hodnotím rok 2019 ako úspešný rok. Novoročné predsavzatia si nedávam, pretože viem, že nie som príliš dobrý v ich dodržiavaní. V roku 2020 si chceme udržať formu, ktorú sme mali na začiatku sezóny, pokračovať v tom a stále sa zlepšovať.