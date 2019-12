FOTO: Slávia sa rozlúčila s rokom víťazne. Merešš: „Máme najlepších fanúšikov na Slovensku.“

Tot poukázal na dôležitosť širokého kádra.

29. dec 2019 o 10:10 Tomáš Hládek

Basketbalisti žilinskej Slávie privítali v poslednom zápase roka hráčov Spišskej Novej Vsi. Kurillovci hrali so súperom vyrovnanú partiu v prvej časti hry. Od tej druhej získali náskok, ktorý postupne navyšovali až do konca zápasu.

„Začali sme trochu pomalšie. Hostia chvíľu aj viedli. Potom sme zvýšili agresivitu, začali sme dávať otvorené streli a dostali sme sa do vedenia, ktoré sme celý zápas udržiavali a navyšovali. Veľmi ma teší, že sme dokázali takto medzi sviatkami zvíťaziť,“ hovoril šťastný Jakub Merešš.

Slušnú porciu minút dostal v zápase k dispozícii aj Oliver Tot. Slovenský rozohrávač sa na tejto pozícii striedal najmä s Wigginsom a celkovo bol na hracej ploche takmer 21 minút.

„Síce to skóre ukazuje, ale jednoduchý zápas to nebol. V prvom polčase sa Spišská Nová Ves s nami držala a stále to bol jednociferný rozdiel v skóre. V druhom dejstve sa ukázalo najmä to, že sme mali širší káder, do hry sme mohli zapojiť viac hráčov a mali sme viac energie. Dôležitým faktorom sa ukázala absencia rozohrávača Erica Nottage, ktorý je jedným z najlepších hráčov v lige. My sme to využili a po dobrom útočnom výkone sme zvíťazili,“ rozhovoril sa po stretnutí Tot.

Vianočná atmosféra

Spomínaný Nottage do zápasu nezasiahol. Jeho kvality vyzdvihol aj Merešš.

„Nottage je neskutočne kvalitný hráč. Dnes ho však dokonale nahradil Alleyn, ktorý nám robil problémy vnikmy alebo trojkami, ktoré premieňal. Hlavne ťažil z nášho pomalšieho návratu do obrany a z toho zaznamenal veľa bodov. Spišská hryzla celý zápas a dokázala, že je veľmi kvalitný tím,“ dodáva Merešš. „Keď je tam iný rozohrávač, tak je to o inom. Bol tam dnes Vladimír Nemčok a on je iný typ rozohrávača. Je však veľmi rýchly, ale myslím si, že sa nám ho podarilo dobre udržať pod kontrolou,“ pochválil tím Tot.

Zápas sa definitívne zlomil v druhom polčase, keď sa podarilo hráčom Slávie zlomiť odpor hostí. Merešš tu poukázal na dôležitosť pokusov za tri body, ktoré premenil T. J. Sapp.

„Dve trojky, ktoré dal po sebe T. J. Sapp nás nakopli. Dostali sme sa do vedenia o pätnásť bodov a následne sa nám ľahšie hralo. Nebol na nás taký tlak a herne to bolo v poriadku.“

Slávia nastrieľala v stretnutí vyše sto bodov. Kurillovcom sa to podarilo už druhýkrát v sezóne.

„Je to dobré na psychiku, keď dáme veľa bodov. Plynulo to z toho, že sme sa dostali aj do viacerých rýchlych protiútokov a tie sme premenili,“ dodáva Tot, ktorý si pripísal osem bodov a päť doskokov.

Merešš zaznamenal v zápase 22 bodov a stal sa najlepším strelcom žlto-zelenej družiny. K bohatej bodovej nádielke pridal aj deväť doskokov. Žilinčan si zaspomínal na atmosféru z minulého roka, kedy fanúšikovia taktiež hnali svojich basketbalistov dopredu.

„Dnes to bola vianočná atmosféra ako aj minulý rok. Bolo to super a fanúšikovia boli neskutoční. Celý zápas nás hnali dopredu a hralo sa nám s oveľa väčšou ľahkosťou. V Žiline máme najlepších fanúšikov na Slovensku,“ pochválil fanúšikov Merešš, ku ktorému sa pridal aj Tot: „Atmosféra bola skvelá. Vždy, keď príde veľa ľudí, tak sa tešíme. Dodáva nám to energiu, aby sme hrali ešte o pár percent tvrdšie a efektívnejšie.“

V pohári proti Prievidzi

Slávia sa rozlúčila s rokom víťazne. V tom budúcom čakajú Žilinčanov okrem ligových bojov aj súboje v pohári.

„Druhá štvrtina súťaže nám príliš nevyšla a vyhrali sme len dva zápasy. Na tieto víťazstvá chceme nadviazať a pokračovať tak aj v novom roku. Bolo by to super, keby sme Prievidzu z pohára vyradili. Hráme pred domácim publikom, do zápasu pôjdeme s cieľom zvíťaziť a zahrať si v Prievidzi final four,“ zakončil odhodlane Jakub Merešš.

BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 107:82 (23:21, 26:18, 26:24, 32:19)

ŽILINA: Rožánek 17, Dickson 13, Wiggins 11, Jeftič 10, Woods 2 (Merešš 22, Sapp 14, Tot 8, Ďuriš a Hoferica po 4, Pažičký 2, Podhorský 0)

SNV: Alleyn 35, Sewiol 14, Maxwell 9, Nemčok 5, Thompkins 3 (Kušnirov 9, Krajňák 7, Tchúr a Židzik 0)

TH: 23/18 - 20/12, Fauly: 20 - 21, Trojky: 11 - 10, Doskoky: 50 – 39. Rozhodovali: Tomašovič, Brziak, Životský, 1000 divákov.