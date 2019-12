Šošoni nastrieľali trinásť gólov. Gábora ešte mrzeli nepremenené šance

Dominik Ostrák sa blysol štyrmi presnými zásahmi.

28. dec 2019 o 16:05 Tomáš Hládek

Futsaloví Šošoni si posledný zápas tohto roka odbili na pôde nováčika súťaže v Prievidzi. Hostia pozíciu favorita začali napĺňať od úvodných minút a tej sedemnástej viedli už o osem gólov. Následne sa strelecky prihlásili o slovo i domáci hráči, ale stretnutie sa im príliš zdramatizovať nepodarilo. MŠK zvíťazilo jasne 13:5.

Jedným z hlavných strojcov žilinského víťazstva bol Dominik Ostrák. Šikovný ľavák už v prvom polčase zaznamenal hetrik a štvrtým gólom ukončil gólové hody Žiliny.

„Zápas sme hodnotili z kategórie povinných. Vyvíjal sa pre nás od začiatku pozitívne. Diktovali sme tempo hry a celkovo sme boli v každej fáze lepší tím. Aj napriek vysokej výhre tam bolo množstvo chýb, ktoré by skúsenejšie mužstvá vedeli potrestať. V istých fázach hry sme sa prispôsobovali súperovi, no inak si myslím že to bolo v našej réžii,“ zhodnotil stretnutie Ostrák.

Priebeh zápasu v réžii Žiliny

Hosťujúci kapitán upozornil na pomalší vstup MŠK do duelu. Našťastie, sa to hosťom nevypomstilo a rok 2019 ukončili vysokou výhrou.

„Dnes sme nastúpili na zápas ako papieroví favoriti a od začiatku to bolo vidno. Naša hra nebola na začiatku podľa našich predstáv, nevedeli sme sa strelecky presadiť a každé zakončenie nám súper zblokoval alebo brankár chytil. Ale bola to len otázka času, kedy sa presadíme, a tak to aj bolo. Dali sme pár gólov a naša hra sa upokojila. Priebeh zápasu bol v našich rukách. Súper hrozil len s dlhými loptami na pivota alebo po našich chybách, z čoho nám dali aj zbytočne góly. Stretnutie sme zvládli a dotiahli do úspešného konca,“ potešil sa kapitán hostí Kamil Koleno.

Na chyby upozornil aj tréner Branislav Škorec, ktorý však vyzdvihol priateľskú atmosféru, ktorá v Prievidzi vládla. „Posledný zápas v tomto roku sme odohrali vo sviatočnom tempe s množstvom chýb a nepozorností v ofenzíve, ale najmä defenzíve. Dnešný zápas v Prievidzi sa niesol v duchu fair-play z oboch strán. Akoby šlo ho hodový zápas. Hráči boli k sebe tolerantní a priateľský,“ zhodnotil duel hosťujúci kormidelník.

Dôležité tri body

Mladého Kristiána Gábora po stretnutí mrzeli nevyužité šance. „Za stavu 0:8 sme spravili niekoľko nevynútených chýb, ktoré súper potrestal. Na konečnom výsledku 5:13 nás môže mrzieť veľké množstvo nepremenených šancí a inkasované góly. Získali sme tri body a môžeme sa pripraviť na posledný zápas v základnej časti s Levicami,“ dodal strelec dvoch gólov.

Ostráka štyri góly v sieti Prievidze potešili. „Štyri góly ma tešia, no dôležité sú tri body, ktoré vezieme do Žiliny. Teraz si treba oddýchnuť a v novom roku chceme opäť zbierať dobré výsledky. Týmto by som chcel aj všetkým fanúšikom futsalu popriať úspešný vstup do nového roku,“ zakončil Ostrák.

TNF Lions Prievidza – MŠK Žilina futsal 5:13 (3:9)

Góly: 18. Belanec, 19., 20. (pen.) a 38. Sobota, 32. Xia – 5. (vl.) Belanec, 11. a 17. Gábor, 13. a 14. Štrbák, 15. Marušinec, 16., 16., 20. a 39. Ostrák, 30. Koleno, 37. Belaník, 38. Ševčík. Rozhodovali Kopec a Havrila, 100 divákov. Bez kariet.

TNF PRIEVIDZA: Gendiar – Xia, Belanec, Gunda, Sobota, Rybár, Čampiš, Madarász.

MŠK ŽILINA: Herko (21. Holák) – Koleno, Gábor, Marušinec, Belaník, Ševčík, Vaktor, Ostrák, Štrbák, Moravec, Matejov, Ftorek, tréner: Škorec.

1. Mimel Lučenec 12 12 0 0 111:31 36

2. MŠK Žilina FUTSAL 11 8 1 2 79:32 25

3. MIBA Banská Bystrica 12 7 1 4 58:43 22

4. ŠK Makroteam Žilina 12 6 0 6 72:63 18

5. Futsal Team Levice 11 4 0 7 45:58 12

6. MŠK Nové Zámky 11 1 0 10 29:93 3

7. TNF Prievidza 11 1 0 10 45:119 3