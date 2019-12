Makroteam predviedol "normálny" zápas. Košút vyzdvihol najmä obranu

So základnou časťou sa rozlúčili Žilinčania presvedčivým víťazstvom.

27. dec 2019 o 13:56 Tomáš Hládek

Futsalisti ŠK Makroteam Žilina nastúpili v poslednom zápase základnej časti na domácej pôde proti Leviciam. Žlto-čierni boli od úvodu aktívnejším celkom na hracej ploche a zaslúžene sa ujali prvopolčasového vedenia v pomere 4:1. V bráne dostal v úvodnom dejstve prednosť Roman Košút, ktorý si svoju pozíciu dobre zastal. Do druhého polčasu sa brankári Makroteamu vystriedali a do brány šiel Kováč.

Ani po zmene strán sa obraz hry nemenil a domáci si konečne schuti zastrieľali. Navyše, za povzbudzovania žilinských florbalistov, ktorí po svojom zápase ostali v hale, aby hlasne povzbudili zverencov Dušana Dobšoviča. Na konečných 9:2 uzavrel kapitán Žiliny Martin Baláž, ktorý po svojom presnom zásahu oslávil gól s dresom Michala Škulca, ktorého tak hráči z ihriska pozdravili na tribúnu, keďže Škulec do zápasu nezasiahol. Dobšovičovci konečne hrali s ľahkosťou a zaslúžene vysoko vyhrali. Makroteam si tak poistil pred nadstavbovou časťou pozíciu v hornej polovici tabuľky.

Jedným zo strojcov žilinského víťazstva bol v prvom polčase Roman Košút, ktorý viackrát kvalitne zasiahol proti nebezpečným príležitostiam Levičanov.

„Do zápasu sme vkročili s tým, že chceme vyhrať, aby sme si udržali štvrté miesto v tabuľke. Oproti minulým zápasom, sme dnes predviedli dobrý výkon. Myslím si, že do bolo fajn v defenzíve aj v ofenzíve. Hrali sme organizovanú hru a to, čo sme chceli hrať pred zápasom, sme hrali aj v stretnutí,“ zhodnotil duel pre MY Žilinské noviny Roman Košút.

Normálny zápas

Proti Leviciam to bol pre Dobšovičovcov úplne iný zápas ako cez týždeň proti Prievidzi, v ktorom Žilinčania prehrávali o päť gólov.

„Neviem, v čom to je, stále to analyzujeme. To isté mužstvo hrá pred rokom o titul a teraz to isté mužstvo je v základnej časti bez víťazstva nad silnejšími súpermi. Určite je to o koncentrácii, keď nemôžeme za pár minút prehrávať o päť gólov. Klobúk dole pred Prievidzou za to, čo tu predviedla, ale nám sa toto nemôže stávať. Dnes sme dali my prvý gól, asi to celé z nás spadlo a bolo to v poriadku. Konečne sme zahrali normálny zápas. Predviedli sme v našej hre to, čo chceme, aby tam bolo. Takto by to malo vyzerať stále. Sme spokojní s hrou aj výsledkom,“ zhodnotil duel s Levicami Dušan Dobšovič.

Súvisiaci článok FOTO: Florbalové Vianoce. Kobylky hostili Nižnú Čítajte

Makroteam sa so základnou časťou rozlúčil “anglickým“ týždňom, v ktorom získal šesť bodov. S Dobšovičom súhlasil aj Košút, ktorý vyzdvihol najmä obranu.

„Povedali sme si, že nemôžeme predviesť taký začiatok, aký sme predviedli proti Prievidzi. Tam sme dostali rýchle góly a hralo sa nám veľmi zle. Dnes sme od úvodu hrali dobre, vyhrávali sme a hrali sme uvoľnene. Vychádzali nám aj veci, o ktorých sme si pred zápasom hovorili. Ja som si dobre zachytal v prvom polčase. Potom sme sa vystriedali po zmene strán. Dostali sme v oboch polčasoch len po góle a defenzívnu činnosť musím dnes vyzdvihnúť,“ pochválil spoluhráčov po stretnutí strážca žilinskej svätyne.

Žilinčanom chýba v tejto sezóne víťazstvo nad tímami, ktoré sú nad nimi v tabuľke.

„Na jednej strane nás víťazný týždeň potešil, na strane druhej nemôžeme sa hrdiť výsledkami s tímami zo spodnej polovice tabuľky. Myslím si, že už sme dosť skúsené mužstvo na to, aby takéto zápasy boli pre nás samozrejmosťou. Samozrejme, je to šport, no chceme viac,“ upozorňuje domáci kormidelník.

Potešili ženy a juniori

Pre žilinský klub bol rok 2019 ako na hojdačke, keď Dobšoviča potešili najmä ženy a juniorka.

„Predchádzajúca sezóna skončila výborne, keď naše ženy a juniori získali majstrovské tituly. Zakrylo to neúspech mužov v závere, keď sme po vyrovnaných a kvalitných zápasoch stroskotali v play-off na Lučenci. Hrali sme nakoniec len o tretie miesto, tam to zase na nás celé padlo a nedokázali sme to dotiahnuť k bronzovým medailám. Posunulo sa to do tejto sezóny, ktorá zatiaľ nie je dobrá a máme na čom pracovať.“

Súvisiaci článok VIDEO: Čo prajú osobnosti žilinského športu našim čitateľom? Čítajte

Výkon proti Leviciam je pre štvrté mužstvo tabuľky akousi nádejou po nie úplne presvedčivých výkonoch, ktoré hráči žilinského celku počas základnej časti predvádzali.

„Pred sezónou sme mali iné ciele a chceli sme byť na tom inak. Nevyšlo nám to. Začne teraz nadstavba a musíme sa sústrediť hlavne na to. Čaká nás ďalších šesť zápasov a tie budú dôležité pre postavenie pred play-off. Do roku 2020 si prajem, aby sme skončili, čo najvyššie. Pred sezónou sme si dali za cieľ finále a od tohto nemôžeme upustiť. Stále teda tento cieľ platí,“ zakončil brankár Žiliny.

Šéf Makroteamu si želá do nadchádzajúceho roku hlavne zdravie.

„Prajem si predovšetkým zdravie pre nás všetkých, aby sme pri našom futsale ešte vydržali aj po konci sezóny a prišli nejaké nové impulzy. Stále nám niečo chýba, čo človeka ubíja a potom chýba chuť a energia do futsalu. Uvidíme, ale podstatné je to zdravie pre všetkých,“ dodal na záver Dobšovič.

ŠK Makroteam Žilina – FT Levice 9:2 (4:1)

Góly: 3. a 22. Krištofík, 4. a 25. André Luiz, 11. a 26. Davidson Do Nascimento, 15. Lucian Ferreira, 35. Wellington Torres, 39. Baláž – 9. Hostinský, 24. Švec. Rozhodovali Budáč a Botka, 120 divákov. ŽK: Lucian Ferreira – Bačík. ČK: 28. (po druhej ŽK) Bačík (LEVICE).

MAKROTEAM ŽILINA: Košút (21. Kováč) – Davidson Do Nascimento, Baláž, Lucian Ferreira, Krištofík, Hudek, Wellington Torres, André Luiz.