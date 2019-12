FOTO: Florbalové Vianoce. Kobylky hostili Nižnú

Pre fanúšikov bol pripravený sprievodný program.

25. dec 2019 o 17:54 Tomáš Hládek

V predvianočnú sobotu sa po zápase florbalových juniorov predstavili aj muži FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina. Do haly si na zápas proti Nižnej našiel cestu hojný počet divákov, pre ktorých bola pripravená tombola alebo punč. Výkon domácich hráčov však fanúšikov žilinských kobyliek až tak nepotešil

„Som sklamaný. Súper bol kvalitný, dôrazný, ale zápas sme si prehrali našimi taktickými chybami. V príprave na zápas a cez prestávku sa rozprávame o určitých veciach, ktoré chceme na ihrisku dodržiavať a nie sme schopní to urobiť. Zopakujeme trikrát tú istú chybu behom troch striedaní a tým si odrežeme šancu na vyrovnanie. Je to pre mňa nepochopiteľné, keďže tie chyby sa objavujú každý zápas a nie sme schopní sa z nich poučiť. Asi to už bude o kapacite hráčov zvládať takéto situácie,“ hovoril bezprostredne po stretnutí domáci kormidelník Martin Veneny, ktorý hráčom viackrát počas zápasu dôrazne dohováral.

Hostia vstúpili do zápasu aktívne a častejšie mali loptičku na čepeliach. Z toho vyústili aj tri góly v žilinskej svätyni v úvodnej dvadsaťminútovke.

„Nižná dobre napádala a to nám robilo veľké problémy. Nevedeli sme z toho vychádzať a po chybách sme následne dostávali góly. Bojovali sme, čo nám sily stačili. Bohužiaľ, sa nám ho nepodarilo vyhrať. Rozhodli chyby, ktoré sme spravili. Opakovali sme si, čo nemáme robiť a stále sme to robili. Súper to trestal a to rozhodlo zápas,“ zhodnotil stretnutie domáci kapitán Marián Hruška.

Florbalisti z Nižnej kobylky neprekvapili. Žilinčania vedeli, s akým úmyslom pricestuje tím, ktorý aktuálne figuruje na šiestom mieste tabuľky.

„Súper hral presne to, čo sme čakali. Boli rýchli, silní a dôrazní. Hrali vysoký pressing, čo sme presne očakávali. Na toto sme hráčov upozorňovali a rovnako sme vedeli, aké riešenia sú potrebné na to, aby sme mohli byť úspešní. Bohužiaľ, sme ich nedokázali urobiť,“ dodáva Veneny.

Zdalo sa, že očakávania z vianočného merania síl zväzujú v úvode domácim ruky. Avšak v polovici zápasu boli kobylky stále v hre.

„Z časti to mohlo byť aj očakávaním z vianočného zápasu, avšak stretnutie sa nerozhodlo na začiatku. Dostali sme sa na rozdiel gólu v polovici zápasu, čiže sme neprehrali duel v prvej tretine. Určite sme si zápas prehrali na začiatku tretej tretiny. Namiesto toho, aby sme skúsili zabrať, keď sme stiahli hru na dva útoky, sme ihneď dvakrát inkasovali a bolo rozhodnuté,“ hovorí domáci kouč.

S tým, že sa zápas zlomil v úvode záverečnej časti hry súhlasil aj Marián Hruška.

„Povedali sme si v kabíne, že chceme zápas vyrovnať. Opak bol však pravdou. Stiahli sme to na dve päťky a paradoxne, keď sme boli na ihrisku v tej zostave, v ktorej nám to dovtedy išlo lepšie, tak sme dostali štyri rýchle góly. Potom sme sa naháňali za znížením, ale už to bol stratený zápas.“

Súvisiaci článok VIDEO: Čo prajú osobnosti žilinského športu našim čitateľom? Čítajte

Na záver domáci kormidelník zhodnotil účinkovanie florbalistov v končiacom sa roku a vyslovil želanie do toho nasledujúceho.

„Rok 2019 bol ako na hojdačke, keď dokážeme odohrať dobré i zlé zápasy. S kvalitnými tímami hráme vyrovnane, no problém je, že hráme vyrovnane aj s kvalitne horšími. Chýbajú nám potom body v tabuľke, keď prehrávame zápasy o gól až dva. Stálo nás to v minulej sezóne postup do play-off a teraz nám tiež body utekajú. Ostáva nám len veriť, že chalani si vstúpia do svedomia a budú sa vedieť 60 minút koncentrovať na svoj výkon a pokyny, ktoré majú dodržiavať. Jedine tak môžeme byť úspešní. Prajem si preto jediné, aby sme sa mohli koncentrovať len na náš výkon a našu hru.“

Domáci kapitán vytkol zlý prístup k niektorým zápasom, ktoré Grasshoppers v tejto sezóne odohrali.

„Do sezóny sme vstúpili dobre a niektoré zápasy sme odohrali kvalitne. Bolo to však také hore-dole. Niekedy sme na zápas nastúpili úplne odovzdane a prehrali sme si ich sami. V nasledujúcom roku chceme zlepšiť naše výkony a pokúsiť sa vybojovať play-off,“ zakončil Marián Hruška.

FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - FBO Nižná 4:8 (1:3, 1:1, 2:4)

Góly: 11. Mirt (Galovič), 30. Miške, 47. Maľa (Škvarna), 54. Cvacho (Gavlák) – 6. Nakáčka (Latka), 13. Hujo (Čuporák), 17. Matlák (Šroba), 41. Reguly (Čuporák), 47. Reguly (Čuporák), 47. Reguly (Medžo), 49. Reguly (Čuporák). Rozhodovali Vráblik a Prosický, 200 divákov. Vylúčení: 3:0.

ŽILINA: Gajdoš, Šuška - Mirt, Štefanko, Baránek, Koza, Miške, Kuka, Borik - Galovič, Melega, Škvarna, Hruška, Franek, Mišák, Cvacho, Jančo, Maľa, Gavlák.

1. 1. FBC Trenčín 13 13 0 0 0 154 : 55 (99) 39

2. Záhorská Bystrica 13 9 0 1 3 94 : 72 (22) 28

3. Lido Bratislava 13 8 1 1 3 88 : 73 (15) 27

4. ATU Košice 13 7 1 1 4 94 : 69 (25) 24

5. Florko Košice 13 6 2 2 3 97 : 81 (16) 24

6. FBO Nižná 13 7 0 1 5 71 : 68 (3) 22

7. AS Trenčín 13 5 2 1 5 74 : 80 (-6) 20

8. Grasshoppers Žilina 13 4 1 1 7 101 : 90 (11) 15

9. Snipers Bratislava 13 4 1 1 7 70 : 97 (-27) 15

10. Prešov 13 3 1 1 8 85 : 96 (-11) 12

11. Púchov 13 1 1 0 11 70 : 124 (-54) 5

12. Spišská Nová Ves 13 1 0 0 12 70 : 163 (-93) 3