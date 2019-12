Ľubomír Fusko z Rajca má sedemnásť rokov a dokumentuje zvony

Podľa jeho slov, na svete nejestvujú dva zvony, ktoré znejú rovnako.

25. dec 2019 o 9:16 Branislav Koscelník

Ľubomír Fusko z Rajca má len sedemnásť rokov, no má záľubu, aká sa v jeho mladom veku ešte nenosí. Fascinujú ho zvony, ich pôvod, ladenie, aj ich stav. Hovorí o sebe ako o kampanológovi. Zvony dokumentuje a pre podobných nadšencov zverejňuje na Youtube videá zvonenia. Doposiaľ vyliezol na 198 veží a zdokumentoval zvony, ktoré sa v nich nachádzajú. Študent grafiky digitálnych médií na strednej odbornej škole hovorí o zvonoch a výpravami za nimi s nadšením ako vyzretý človek.

Existuje medzi vami a zvonmi nejaké duchovné prepojenie?

- Zvon slúži predovšetkým ako liturgický hudobný nástroj, liturgický predmet, podobne ako organ, ktorý oslavuje Boha. Čiže aj zvonár je človek, ktorý sa priamo, tak ako miništrant, organista, zborový spevák, či kostolník, zapája do jednej z liturgických činností. Duchovné prepojenie vnímam najmä počas ručného zvonenia, keď zvon rozozvučím a ovládam za pomoci lana vlastnými rukami. Zvon je sám o sebe vnímaný aj ako hlas Boží, preto môžem pocit duchovného prepojenia medzi mnou a zvonom chápať a vnímať vždy počas akejkoľvek dokumentácie, keď sa so zvonmi stýkam priamo “tvárou v tvár“. Koniec koncov, dokumentácie zvonov vykonávam prevažne v sakrálnych objektoch, priestoroch zasvätených Bohu, vďaka čomu si môžem opäť tento pocit prisvojiť.

Prečítajte si tiež Neznámi vandali poškodili na židovskom cintoríne v Rajci náhrobné kamene Čítajte

Ako dlho sa zvonom venujete a prečo práve zvonom?

- Zvony ma zaujímajú už od útleho detstva, no aktívne sa im venujem približne štyri roky. Môj úplne prvý kontakt so zvonmi bol vlastne aj deň, keď som prvýkrát vo svojom živote vyšiel na kostolnú vežu v Rajci a uvidel zvon vzdialený odo mňa fakt len kúsok. Ak si dobre pamätám, tak to bolo niekedy v máji v roku 2012. Odvtedy bola kostolná veža v Rajci v podstate miesto, kde ste ma mohli nájsť skoro každý druhý deň. Okrem iného majú u mňa naše rajecké zvony prvenstvo, a to také, že o nich som napísal svoju úplne prvú, ak sa to dá tak pomenovať, dokumentáciu. Zvony ako celok ma zaujímajú predovšetkým svojim zvukom. Na svete nejestvujú dva zvony, ktoré znejú navlas rovnako. A kto tvrdí, že áno, tak sa mýli. Pokiaľ aj majú rovnaké tóny, vždy je tam nejaký rozdiel, alebo aspoň mierny posun v tónine. Ďalšia vec je ich história. Každý zvon má svoju históriu, svoj príbeh. A práve preto sa zvony pre mňa stali výnimočnými. Okrem zvonov ma fascinuje aj samotný sakrálny objekt, či priestory veže a zvonovej komory. Obsah každej veže je iný, raz strmé schody, raz rebríky, raz moderný priestor, raz priestor dýchajúci históriou, umiestnenie zvonov... Predsa len by to nebolo také dobrodružné a zaujímavé, ak by bolo všetko a všade rovnaké

Ako sa v sedemnástich rokoch môže stať mladý človek kampanológom?

- Vraj nič nie je nemožné. Treba sa len snažiť, byť vytrvalý, odhodlaný, pevne veriť, nastavovať si rôzne ciele a hlavne konať. Ja, aj ostatní, ktorých poznám, máme tú výhodu, že sme sa kampanológii, respektíve zvonom ako takým, začali zaoberať veľmi skoro. Skúsenosti som teda nabral vďaka tomu, že som obetoval niekoľko víkendov ročne, prípadne som využil aj nejaké tie prázdniny, či riaditeľské voľná, vybavil vežu, sadol na vlak a šlo sa. Bolo obdobie, keď som bol skoro každý víkend na nejakej veži a zas naopak obdobie, keď som intenzívne dlhú dobu nezdokumentoval žiaden zvon. Ako kedy. Samozrejme, že ak by to záviselo všetko odo mňa, tak s radosťou dokumentujem spokojne aj každý jeden deň.

Prečo cítite potrebu dokumentovať zvony? Nie sú dostatočne zdokumentované?

Záležíod toho, ktoré. Niekde majú zvony dopodrobna a rozsiahlo zdokumentované. Inde zas nachádzame miesta, kde ľudia len vedia, že sú tam nejaké zvony, ale to je všetko. Nič viac. Mnoho z nás ani len netuší, čo za skvosty sa skrývajú vo vežiach týčiacich sa nad našimi hlavami. Určite máme aj zvony, o ktorých sa všeobecne nevie, že sú zdokumentované, pritom dokumenty o nich sú umiestnené v matrikách alebo v archívoch. Pokiaľ mi pred dokumentáciou predložia iné, staršie dokumenty o daných zvonov, tak ich nasledovne viem doplniť a zistiť informácie, ktoré sa v nich nenachádzajú. Ide v podstate o zmapovanie kovolejárskej činnosti zvonolejárov na Slovensku, pri každej dokumentácii častokrát objavím aj historické zvony, zvony od zvonolejárov, od ktorých sa mnoho zvonov na našom území nenachádza. Vo svojej podstate vždy objavím niečo iné, niečo nové, čo mne, alebo komukoľvek inému, môže pri ďalších kampanologických, či iných výskumoch, výrazne napomôcť. Ja osobne dokumentáciu zvonov vykonávam pre vlastnú potrebu a v prípade záujmu viem zozbieraný materiál poskytnúť aj správcovi konkrétneho objektu, ktorý už sám zhodnotí, ako s ním naloží. Podľa mňa je Slovensko bohaté na sakrálne, či iné stavby, v ktorých sú kampanologické pamiatky situované, tak si myslím, že stále mám čo robiť.

Aký je váš originálny prínos k dokumentovaniu zvonov?

- Myslím, že každý má svoj originálny rukopis, ktorým sa prezentuje. Ja sa snažím dokumentovať najmä neprebádané lokality, miesta, respektíve veže, z ktorých sa o zvonoch žiadne videá, fotografie, ani informácie na internete nenachádzajú. Ako pridanú hodnotu vytváram, spolu s dokumentáciou, aj audiovizuálny záznam zo zvonenia zvonov. Vytvorím videonahrávku, na základe ktorej neskôr zvonom určujem aj ladenia. Videonahrávky uverejňujem aj na svojom YouTube kanáli pod mojim menom. Prostredníctvom týchto videí sa snažím ľudom odprezentovať, ako zvony a priestory danej veže vyzerajú, keďže nie každý má v živote tú možnosť nahliadnuť do jej útrob. Videá sú určené najmä pre kampanológov, zvonárov a nadšencov pre zvony. Samozrejme originálny prínos spočíva aj vo forme priebehu dokumentácie a vo forme vyhotovenia dokumentačného záznamu.

Koľko veží ste pochodili?

- Chýba mi už len dvojica veží a môžem povedať, že dvestovku mám za sebou. Nezdá sa to, ale bolo toho veľa a ušlo to veľmi rýchlo. Dokonca bolo aj obdobie, keď sme za jeden deň zdolali naraz až deväť kostolných veží, čomu som sám nemohol uveriť.

Podľa čoho ich vyberáte?

- Výber nie je ani tak náhodný, skôr vyhľadávam také veže, na ktorých som ešte doposiaľ nebol, prípadne veže, ktoré mi prídu vizuálne zaujímavé. Napríklad veža, dotvárajúca dojem historickosti, ma dokáže presvedčiť v tom, že by sa v nej mohol nachádzať historický zvon. Opačný príklad, veža, ktorá vyzerá na pohľad majestátne vo mne evokuje dojem, že by v nej mohli byť umiestnené zvony väčších rozmerov. Je to však jedna výzva za druhou a v tom je to čaro.

Ako sa dostanete do veže? Potrebujete povolenie?

- Do veže sa dostávam s vedomím, no hlavne s povolením správcu objektu, či kostola, ktorý ma spravidla už následne “odovzdá do rúk“ inej osobe, najčastejšie kostolníkovi, ktorý sa mi už ďalej venuje. Samozrejme, je dobre mať aj povolenie z biskupského, prípadne arcibiskupského úradu, v ktorom je konkrétny sakrálny objekt situovaný a pred každou dokumentáciou sa ním treba preukázať. Ja osobne som obdržal zopár takýchto povolení. Je to istejšie pre obe strany. Pokiaľ mi je umožnený prístup ku zvonom aj bez povolenia, tak v poriadku, kde treba povolenie, tak sa ním preukážem.

Chodíte sám?

- Pri trávení času na veži je len veľké plus mať so sebou minimálne jednu osobu. Jednak je vždy potrebná asistencia a po druhé, keby sa nedajbože niečo stalo, tak jeden druhému dokáže poskytnúť akúkoľvek pomoc. Nanajvýš ide aj o spríjemnenie akcií a dlhých ciest, keďže vo väčšine prípadov chodievame vlakom. Veľmi veľakrát, keď sa inak nedalo, som bol dokumentovať aj sám, vždy som to dokázal zvládnuť, ale predsa len je to o dosť lepšie minimálne vo dvojici. Vtedy je aj pobyt vo veži omnoho kratší a úsmevnejší.

Čo vás zaujíma na zvone? Akustika, stav, zvuk, technické riešenie?

- Pod pojmom dokumentácia sa rozumie zistenie rozmerov zvonov, spísanie nápisov a ich prípadný preklad, opis ornamentov a reliéfov nachádzajúcich sa na zvonoch, vyhotovenie dokumentácie a audiovizuálneho materiálu a s tým spojené ladenie zvonov. Vďaka tomuto zozbieranému materiálu sa mi podarí odhaliť meno zvonolejára, rok, prípadne aj miesto odliatia, svätca, ktorému je zvon zasvätený, prípadne, kto na zvon prispel, respektíve kto sa podieľal pri jeho výrobe. Počas pobytu vo veži sa nedá nevšimnúť aj súčasný stav zvonov, ktorý je vo väčšine prípadov na Slovensku nie veľmi prívetivý. Zvony sú buď v pôvodnom stave so zastaralým príslušenstvom, alebo sú neodborným zásahom zrekonštruované, obzvlášť v dnešnej dobe, keď je veľmi ťažké spomedzi všetkých firiem vybrať jednu kvalifikovanú, vhodnú na rekonštrukciu zvonov. Súčasným trendom je zavesiť zvony na zalomené oceľové hlavice a do zvonov nainštalovať padajúce srdcia. To však zvony nadmerne opotrebúva a vplýva to určite aj na ich zvuk a akustiku. Ale to už je iný príbeh. Samozrejme viem zhodnotiť aj súčasný stav zvonov a v prípade záujmu navrhnúť spôsob, firmu a typ opravy.

Súvisiaci článok Bytčianska organistka Anna Holíncová je na roztrhanie Čítajte

Zistili ste aj nejaké zaujímavé príbehy zvonov?

- V podstate každá dokumentácia odhalí niečo nové a vždy zažijem niečo nové. Ku každej veži sa viaže istý príbeh, ktorý sa mi na nej udial, ktorý som na nej zažil. Čo ma v rýchlosti napadá bola dokumentácia zvonov vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Skalitom, kde som objavil dva zvony pochádzajúce až z ďalekého New Yorku, kde boli aj vyhotovené. Zvon z tej istej zvonolejárskej dielne som našiel aj vo veži filiálneho kostola sv. Joachima a Anny v obci Tuchyňa. Najstarší zvon, pod ktorým som kedy stál, je umiestnený vo veži farského kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi a bol odliaty v roku 1451. Najväčší zvon, na ktorom som zvonil ručne, sa nazýva „Campana Maxima“ a je zavesený v kampanile pri bazilike Povýšenia sv. kríža v Kežmarku. Ku každej mojej dokumentácii sa viaže istý druh zážitku. Vždy sa spojí príjemné s užitočným a to je na tom to úžasné.

Praje dnešná doba zvonom a zvoneniu z kostolných veží?

- Dnešná doba je veľmi rýchla a človek sa už nepozastaví nad niečím ako je zvon alebo zvonenie. V súčasnej dobe už mladí ľudia nevnímajú a neregistrujú zvonenie do takej miery ako to bolo v minulosti. Zvonenie kostolných zvonov je od nepamäti súčasť každej jednej obce, každého jedného mesta. Dnes sa stretávam s rozdielnymi názormi od ľudí deliacich sa v tejto záležitosti na dva tábory. Ľudia, ktorým zvonenie neprekáža a akceptujú ho, a ľudia, ktorým prekáža hoc len odbíjanie hodín.