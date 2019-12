Bytčianska organistka Anna Holíncová je na roztrhanie

Na sklonku roka pre Bytčanov chystá Vianočný koncert vo Farskom kostole.

24. dec 2019 o 4:18 Michal Filek

BYTČA. Nie je úplne obvyklé, keď ako organista pôsobí v kostole žena. V Bytči je to tak.

Pre hudobníčku a učiteľku hudby Mgr. Annu Holíncovú DiS.art. je farský kostol v Bytči dokonca už druhým pôsobiskom v tejto funkcii. V minulosti už robila organistku aj v rodných Petroviciach.

Pedagogička a hudobníčka

Anna Holíncová má však niekoľko ďalších hudobných úväzkov. Predovšetkým je učiteľkou s Súkromnej umeleckej škole Yamaha, kde vyučuje hru na akordeón, keyboard, klavír, spev. Hráva však aj na svadbách, pohreboch a ďalších slávnostiach v celom dekanáte. Je na roztrhanie. A na Vianoce ešte viac, ako cez rok.

„Môj hlavný pracovný pomer je hudobný pedagóg. Od pondelka do piatku som v práci v hudobnej škole. No počas nedieľ a sviatkov pôsobím v kostole ako organistka. Práve počas Vianoc som tu najvyťaženejšia. Do pracovného času treba prirátať aj oslavy, svadby a pohreby, prípravy detí na 1. sv. prijímanie, detské aj klasické omše, koncerty, kultúrno-spoločenské akcie pre mesto a široké okolie. Ďakujem Bohu, že mám sestru Miriam Šipulovú, ktorá je mojou pravou rukou a veľmi mi pomáha či už so spevom, prípravou a organizáciou alebo moderovaním akcíí a koncertov. Je toho skutočne dosť,“ hovorí.

Len ťažko by ste hľadali podobného hudobníka, ktorý by mal taký široký záber rôznych žánrov, ako ona. Sama hovorí, že sú aj lepší organisti. Nepozná však takého, ktorý by zahral a zaspieval klasickú liturgickú omšu, detskú omšu, gospelovú omšu, cirkevnú aj civilnú svadbu, pohreby aj v inom štýle ako klasickom, rôzne slávnostné omše, prvé sväté prijímania, aj birmovky na vysokej úrovni.

Veľa z toho robí v spolupráci so svojím Zborom Bytča, kde má úžasných ľudí, ktorí spievajú, hrajú s nadšením. Podarilo sa nám nahrať dokonca 2 krásne CD "Božia dcéra" a "Nesieme Vám vianočný čas".

Vianočný koncert

Okrem toho ešte organizuje aj krásne koncerty. Spolu s kolegyňami a deťmi zo SZUŠ Yamaha vystúpili na bytčianskom námestí aj v rámci podujatia Slovensko spieva koledy.

Ešte na sklonku roka však pre Bytčanov chystá aj ďalší výnimočný hudobný zážitok. V nedeľu 29. decembra totiž o pol štvrtej popoludní začne Vianočný koncert vo Farskom kostole. Organizuje ho gospelová skupina ZBOR BYTČA v spolupráci s Mestom Bytča a Farským úradom Bytča a diváci sa majú po dvoch rokoch skutočne na čo tešiť.

„Pozvala som výbornú folklórnu skupinu Blanciar a spevácku skupinu Ľubovník. Spievať a hrať budú ľudové koledy. Ďalším hosťom bude Detský spevácky zbor pri SZUŠ Yamaha, ktorý sa spolu s nami postará o finále koncertu. Veľmi sa teším, že pozvanie prijali naši bývalí žiaci Igor Ostrochovský a Martin Křenek, ktorý študujú operný spev na žilinskom konzervatóriu. No a účasť mi prisľúbil aj operný spevák Gustáv Beláček, ktorý si na koncerte tiež zaspieva. Koncert teda bude žánrovo veľmi bohatý,“ hovorí Holíncová.

Takýchto vianočných koncertov zorganizovala hudobníčka už mnoho. Napríklad vo Svederníku, Strečne a takmer v celom bytčianskom okrese. Okrem toho pomáha s kultúrou aj v okolitých obciach a mestských častiach, s organizáciou najrôznejších sviatkov – Deň matiek, mesiac úcty k starším, oslavy SNP v osade Magale, adventné a vianočné koncerty, a pod.