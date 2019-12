Neznámi vandali poškodili na židovskom cintoríne v Rajci náhrobné kamene

Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku.

23. dec 2019 o 17:03 TASR

RAJEC. Na židovskom cintoríne v Rajci poškodili neznámi vandali zhruba dvadsať náhrobných kameňov, väčšinou z konca 19. a prvej polovice 20. storočia. Podľa predsedu žilinskej Židovskej náboženskej obce Pavla Frankla ich poškodili v období od 4. decembra do 22. decembra.

"V súvislosti s danou udalosťou sa začalo trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku. Vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom objasnenia skutku," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Nikola Kačkovič.

V Rajci žila podľa Frankla židovská komunita už koncom 17. storočia a bola najstaršou v žilinskom regióne.

"O židovský cintorín, na ktorom je zhruba 400 náhrobkov, sa stará 13 dobrovoľníkov z Rajca. Skutočne sa vzorne starajú, klobúk dole. Židovská obec v Rajci už dávno zanikla, ako väčšina obcí v menších mestách po vojne, pretože ľudia sa nevrátili kvôli holokaustu. Cintorín pripadol Ústrednému zväzu Židovských náboženských obcí. A pretože máme celokrajskú pôsobnosť, sme jedinou obcou v kraji, je to pod dohľadom židovskej obce v Žiline," vysvetlil Frankl.

"Nie je to v prvom rade materiálna škoda. Tie kamene, až na dva kusy, sa dajú postaviť. Ide o morálne hľadisko - cintorín je mimo mesta, v kopci pri ceste, ktorá vedie do hôr. Chodí tam málo ľudí, nikto tam nebýva. Ľudia, ktorí tam išli, išli tam cielene. Aby zvalili kamene a urobili zle mŕtvym. A to je z môjho pohľadu ďaleko väčšia škoda, ako to, že ich budeme musieť znovu postaviť," zdôraznil Frankl.

Pripomenul, že na Slovensku žilo pred druhou svetovou vojnou 135-tisíc Židov.

"Zostalo nám 750 cintorínov. Dnes máme 2000 členov v židovských náboženských obciach na Slovensku, plus ďalších 2000 až 3000 neregistrovaných. Ale všetky cintoríny nám zostali. Nie sme fyzicky ani finančne schopní sa o ne starať. Mnohé sú opustené, v žalostnom stave. Často za obcou, v extraviláne, v horách, zarastené v lese a nevieme, či nie sú poškodené. Budeme to preverovať. Toto je druhý, ktorý sme zistili v krátkom čase," dodal predseda žilinskej Židovskej náboženskej obce.

Neznámi vandali zničili aj 59 pomníkov na židovskom cintoríne v Námestove. Podľa predsedu občianskeho združenia Pamätaj Karola Kurtulíka to zistili aktivisti v pondelok (16. 12.). Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Dolnom Kubíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku.

"Staráme sa o 150 cintorínov, ako-tak sa udržiavajú. Z času na čas sa kosia, sem-tam sa niečo opraví. Tieto vieme zmapovať. Zhodou okolností, rajecký aj námestovský sú také cintoríny," uzavrel Frankl.