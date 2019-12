V Bytči pred Vianocami bežali pre dobrú vec

Prvý beh sa uskutočnil v Nemecku, tesne pred Vianocami sa k nemu pridali aj v Bytči.

23. dec 2019 o 11:48 Dominika Mariňáková

V predvianočnom období majú ľudia k sebe akosi bližšie. Odráža sa to aj na športových podujatiach, mnohé z nich majú v decembri charitatívny podtón. Premiérovo sa o jedno také pokúsili v nedeľu 22. decembra v Bytči, kde si športoví nadšenci prišli zabehať a zároveň pomôcť miestnemu Centru pre deti a rodiny.

"Rád športujem, behám Sparťana, chcem sa v ňom dostať na majstrovstvá sveta. Napadlo mi, čo tak spojiť užitočné s prospešným a dať tomu zmysel? Odbehnúť pár kilometrov pre niekoho, s účelom pomôcť deťom. Vianoce sú o rodine, niektoré deti sú však aj počas nich bez nej a nemajú to ľahké. Chcel som teda aspoň trošku pomôcť charitatívnym behom a finančnou zbierkou," opísal zrodenie prvotnej myšlienky Jozef Rakovan.

Rodák zo Štiavnika už viac ako tri roky žije v nemeckom Coburgu. Práve tu sa v polovici decembra uskutočnil prvý takýto beh, ktorého sa zúčastnili členovia tamojšej slovensko-českej komunity. Jozefovi Rakovanovi sa podarilo vyzbierať prvé financie i hračky, ktoré sa v štvrtú adventnú nedeľu v Bytči ešte znásobili.

"Včera sa v Bytči uskutočnil beh číslo dva. Deti nás čakali pred budovou, dokonca niektoré išli behať s nami. Potom nás pohostili vianočnými koláčmi a ovocným čajom, dostali sme od nich ručne vyrobené ozdoby. Pri odovzdávaní finančnej zbierky pani riaditeľke bol i primátor Miroslav Minárčik, ktorý takisto prispel. Rovnako aj viacerí, ktorí sa priamo do behu nezapojili," prezradil Jozef Rakovan.

Dovedna sa napokon podarilo vyzbierať 360 eur a množstvo hračiek. "Je skvelé, že to vyšlo. Bez ľudí čo prišli, či už v Nemecku alebo v Bytči, by sa však nič také nepodarilo zrealizovať. Dúfam, že o rok sa nám to podarí zopakovať a že nás bude zas o čosi viac," dodal.