Ako strávia Vianoce osobnosti?

Pýtali sme sa ich, na čo sa počas sviatkov najviac tešia.

23. dec 2019 o 12:15 Alexandra Janigová, Michal Filek

Vianoce sú predo dvermi. Osobností z oblasti kultúry, športu, podnikania a politiky z nášho regiónu sme sa spýtali, ako ich strávia a na čo sa najviac tešia.

Roman Nadányi

Roman Nadányi, spevák, moderátor

Tento rok bol miestami pre mňa uponáhľaný. Pracovne som bol dosť vyťažený, pretože na rok 2020 chystám niekoľko nových projektov a pevne verím, že dokončím aj album, ktorý je rozrobený. Vianoce strávim s mojou rodinou, manželkou a synom. Nachvíľu sa zastavíme, oddýchneme si a budeme sa venovať len sebe. No a na čo sa najviac teším? Na rodinné leňošenie. U nás to funguje tak, že ráno vstaneme neskôr ako obvykle, naraňajkujeme sa a všetci traja si pozrieme nejakú vianočnú rozprávku, alebo hráme pexeso.

Jednoducho rodinná pohoda, to je to, čo sa skrýva u mňa doma za slovom Vianoce.

Martin Kapitulík

Martin Kapitulík, poslanec

Vianoce strávim tradične v rodinnom kruhu. Najviac sa teším na moje dve lásky – neter Alicku a synovca Filipa a ich úprimnú detskú radosť z Vianoc. Práve deti nám totiž pripomínajú skutočnú hodnotu a význam týchto sviatkov. Šťastné a veselé Vianoce prajem všetkým Žilinčanom!

Peter Pobeha

Peter Pobeha, generálny riaditeľ SAD Žilina:

Vianoce strávim tradične v kruhu svojej najbližšej rodiny. Teším sa, že na pár dní vymeníme celoročný zhon za domácu pohodu s vôňou ihličia, kapustnice, či kapra so zemiakovým šalátom.

Veľmi sa teším aj na dni medzi vianočnými sviatkami a Silvestrom , kde s rodinou a priateľmi plánujeme navštíviť Ľadový dom na Hrebienku, Bachledovu dolinu, ale radosť urobia aj prechádzky zasneženou tatranskou prírodou.

František Pompura

František Pompura, generálny riaditeľa Žilinskej teplárenskej

Moje Vianoce budú tradičné slovenské. Prežijem ich doma v Liptovskom Hrádku v kruhu svojich najbližších. Najviac sa teším na čas strávený s rodinou a oddych. Ak budú podmienky, určite pôjdem lyžovať.

Anna Holíncová

Anna Holíncová, hudobná pedagogička, organistka

Vianoce pre mňa znamenajú rodinu a blízkosť tých najbližších. Strašne rada vytvárať teplo domova. Snažíme sa to prežiť spoločne. Je to poznačené tým, že musím odísť na polnočnú, ale sa na to aj pripravovať. Doma, kým príde Ježiško, syn zahrá na akordeón a dcéra na husličky koledy. Skôr Ježiško nepríde. Snažíme sa to všetko skĺbiť a nikdy sme s tým nemali problém.

Róbert Boženík

Najprv pôjdem na dovolenku a potom sa teším len na to, ako budem doma s celou rodinou, užívať si voľno a kruh najbližších. Popri tom sa budem pomaly pripravovať na druhú časť sezóny.

Dominik Holec

Vianoce tento rok strávim s rodinou, tak, ako vždy. Práve na to sa vždy najviac teším, ako sa všetci aspoň na jeden deň stretneme a strávime spolu čas.

Iveta Pagáčová

Iveta Pagáčová, herečka Mestkého divadla v Žiline

Vianoce budem tráviť určite s mojou rodinou. S maminou a segrou. Stále si potrpíme na tradície. Rodina je pre mňa najdôležitejšia vec, až vekom som na to došla. Milujem moju maminu a segru najviac na svete. Veľmi sa teším na to, že budem mať voľno. Budem zababušená pod dekou, pozerať rozprávky a mamina ma bude hladkať a kŕmiť. Ja budem odfukovať a filozofovať so segrou, že ako to všetko vlastne je. No ale 27. 12. vás už budem očakávať na javisku, kedže hráme aj medzi sviatkami. Srdečne vás pozývam a prajem vám všetkým zdravie a pokoj a smiech, veľa smiechu!

Iveta Michalíková

Iveta Michalíková, starostka obce Čičmany

Vianoce sú sviatky, radosti, pohody, lásky, kedy sa stretáva rodina, pretože cez rok nie je moc času na seba. Po večeri pôjdeme na polnočnú do studeného kostolíka u nás v Čičmanoch a hriať nas tam bude Božia láska a radosť z narodenia Ježiška. Počas sviatkov si vybehneme aj do prírody a na návštevu rodiny a kamarátov. Teším sa, že ich budem tráviť aj so svojím vnúčikom.

Ing. Igor Stalmašek,

Ing. Igor Stalmašek, generálny riaditeľ FNsP Žilina

Keďže nemocnica je otvorená nonstop a funguje nielen v pracovné dni, ale, samozrejme, tiež cez sviatky, Vianoce vnímam aj trochu inak. S kolegami z vedenia máme zvyk prísť do nemocnice aj na Štedrý deň, navštívime niektoré oddelenia a poďakujeme sa kolegom za ich prácu, pretože v službe musí vždy niekto ostať, či už ráno, cez deň, ale i v noci, a to nehovorím len o zdravotníkoch, no ide tiež o pracovníkov v kotolni, práčovni, na vrátnici, SBS, informatikov a mnohých ďalších, čo si málokto uvedomuje. Najšťastnejší som teda až priamo 24.-tého približne od 18tej do 20tej, kedy sme s rodinou a užívame si vianočnú atmosféru. Veľakrát to však skončí aj tak, že posledný deň prídem z roboty a ako „za odmenu“ často vysilený rovno podľahnem nejakej viróze. Takže sviatky sa snažím využiť najmä na oddych, chvíle s blízkymi a načerpanie čerstvých síl do nového roka. A to isté prajem všetkým, hlavne veľa zdravia, spokojnosti, striedmosti, a tým pádom aj v radosti prežité vianočné sviatky, aby mali naši kolegovia v nemocnici čo najmenej práce.

Dominik Rehák, hokejista MsHK Žilina

Tento rok strávim Vianoce v kruhu celej rodiny. Keďže cez sezónu sa nám len málokedy podarí byť spolu celá rodina, tak aspoň v tento jeden deň si to doprajeme. Samozrejme, teším sa na vianočnú atmosféru a pohodu, asi ako každý. Aspoň na jeden - dva dni sa všetko spomalí a nebudeme sa musieť za ničím naháňať.

Karina Holešová. (zdroj: ARCHÍV K.H.)

Karin Holešová, starostka obce Hlboké

Ako každé iné Vianoce, budem i tieto prežívať doma v kruhu najbližších. Tradične 25. decembra po Jasličkovej pobožnosti v našej obci sa takmer celá rodina stretneme v Terchovej, kde máme nielen rodinu, ale i veľa priateľov folkloristov. Tento rok, ak budú vhodné podmienky by som rada oprášila lyže (minulý rok sa to nepodarilo), alebo vyšla si na zimnú turistiku. Medzi vianočnými sviatkami nebudú určite chýbať ani pracovné povinnosti, každodenné problémy občanov a nepredvídané situácie. Tak isto ako i minulý rok nás čakajú okrem spomínanej Jasličkovej pobožnosti dve podujatia v obci, a to 29. decembra Predsilvestrovský beh a 6. januára Trojkráľový koncert, na ktoré zároveň všetkých pozývam. Na čo sa najviac teším ? Určite najviac na to, že budeme všetci doma spolu, na chvíľku sa zastavíme a vychutnáme si prítomnosť jeden druhého, pripomenieme si malú Lásku v jasličkách. Teším sa na úsmev našej dcéry, na jej vymrznuté červené líčka a radosť v očiach, že sme spolu.