FOTO: Výborné počasie a dobrá nálada. Vianočný beh napísal osemnáste pokračovanie

Na programe bolo tradičné bežecké zápolenie.

22. dec 2019 o 10:17 Tomáš Hládek

Tradícia dodržaná. Vodné dielo v Žiline hostilo osemnáste pokračovanie populárneho Vianočného behu. Takmer tisícka účastníkov zo Slovenska i zahraničia sa v sobotu zišla, aby si zmerala sily na štyroch tratiach, ktoré podujatie prináša. Nechýbalo tradičné sprievodné podujatie pre otužilcov - Zimné plávanie. Navyše, tento rok prialo účastníkom počasie, keď teplomer ukazoval vyše desať stupňov nad nulou.

Bežci si mohli vybrať štyri rôzne vzdialenosti. Krátky beh na jeden kilometer, ktorý bol určený primárne pre najmenších, beh na 8300 metrov, polmaratón alebo maratón. Maratónci sa na trať vydali ako prví, keď štart ich pretekov bol naplánovaný o dve hodiny skôr ako štart ostatných disciplín. O pol jedenástej štartovali borci na trati polmaratónu a desať minút po nich bežci na strednej trati.

Poradie na kráľovskej trati sa od úvodu prakticky nemenilo. Matej Oravec, ktorý minulý rok skončil na striebornom stupni, viedol od úvodného medzičasu a drobný náskok si udržiaval až do cieľa, keď finišoval s náskokom takmer štyroch minút pred druhým Marekom Mockovčiakom. Tretí dobehol Ľuboš Chmatil.

Minuloročný víťaz maratónu, Miroslav Ilavský, sa tento rok presunul na štart polovičnej vzdialenosti, na ktorej triumfoval. Ilavský si vypracoval drobný náskok pred skupinou prenasledovateľov, ktorú tvorili Robin Bučo, Tomáš Michalec a Lukáš Ďurec. Z tejto trojice sa na stupne víťazov postavili Robin Bučo a Lukáš Ďurec.

Na trase merajúcej 8300 sa očakával súboj medzi víťazom Hôreckej šestky Ondrejom Malekom a víťazom minulého ročníka Andrejom Paulenom. Z tohto mikrosúboja vyšiel úspešnejšie Paulen, ktorý zdolal Maleka o 26 sekúnd. Deväť sekúnd za Malekom finišoval Tomáš Kubej, ktorý nezopakoval druhé miesto z predchádzajúceho ročníka.

Dramatický súboj sa rozhodol po polovici

Súboj na strednej trati splnil očakávania. Paulen s Malekom súperili medzi sebou až do záverečných kilometrov. Paulenovi sa nakoniec podarilo od Maleka odskočiť, za čo bol obhajca prvenstva rád, keďže predpokladal, že Malek bude mať rýchlejší záverečný šprint.

„V príprave som to nejak nesilil, tak celý čas som si šiel svoje tempo. Zo začiatku odskočil jeden bežec, ale ten potom úplne odpadol. Zostali sme tam s Ondrejom Malekom, ale ten dva kilometre po moste začal strácať, a tak som dobehol sám. Vzhľadom na to, že to bolo po oddychu, tak som s tým relatívne spokojný, ale nebol to zas nejaký úžasný výkon,“ rozhovoril sa po behu s úsmevom na tvári Paulen.

Minulý rok sa museli účastníci vysporiadať s poriadnou čľapkanicou, ktorú tento rok vystriedal príjemné počasie, ktoré behu prialo.

„Dnes bolo počasie úplne ideálne. Vietor od polovice trate bol do chrbta, respektíve, z boku do chrbta, čiže tie podmienky boli výborné,“ pochvaľoval si Paulen.

Pred pretekmi 33 kilometrov

Žilinčan mal pred pretekmi zaujímavú prípravu. Cez týždeň absolvoval vyše 33 kilometrov dlhý beh, ku ktorému pridal ďalšie zaujímavé tréningové jednotky.

„Po sezóne som potreboval trocha pauzu. Bol som na konci novembra na pretekoch v Čechách a zistil som, že už to nie je ono. Potom som mal aj povinnosti, ktoré mi skončili v stredu. Od radosti som tomu začal “nakladať“ a Vianočný beh som bral v rámci prípravy. Pôjdem teraz na sústredenie na Štrbské pleso a chcem konečne začať nabiehať objemy. Pretekov bude pomenej a len v rámci prípravy.“

Talentovaný bežec na záver zhodnotil aj svoj bežecký rok 2019. „Začiatok bol veľmi sľubný, ale na jar ma pribrzdilo zranenie. V lete som sa opäť do toho dostal a na jeseň som mal viacero dobrých výsledkov. Bolo to však ako na hojdačke a mal som aj zopár výpadkov. Pocity sú teda zmiešané,“ zakončil Paulen.

Výsledky:

Maratón – muži: 1. Matej Oravec 2:43:04 hod., 2. Marek Mockovčiak + 03:52 min., 3. Ľuboš Chmatil + 11:37 min.

Maratón – ženy: 1. Iva Pachtova 3:36:09 hod., 2. Lenka Sentkerestiová + 02:39 min., 3. Radka Paulínyová + 07:35.

Polmaratón – muži: 1. Miroslav Ilavský 1:13:29 hod., 2. Robin Bučo + 01:03 min., 3. Lukáš Ďurec + 01:24 min.

Polmaratón – ženy: 1. Margaréta Bičanová 1:26:34, 2. Sylvia Sebastian + 01:48 min., 3. Barbara Chreneková + 04:09 min.

8,3 km – muži: 1. Andrej Paulen 28:03 min., 2. Ondrej Malek + 26 sek., 3. Tomáš Kubej + 35 sek.

8,3 km – ženy: 1. Kristína Jesenská 32:24 min., 2. Zuzana Michaličková + 30 sek., 3. Simona Hudoková + 02:01 min.

1 km: 1. Nicolas Laš 3:34 min., 2. Štefánia Michaličková – rovnaký čas, 3. Marek Okál + 5 sek.