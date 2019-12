Fiabáne: Dôležité je, že sa dnes neodpálil primátor

Dohodu, ktorú do zastupiteľstva predložil primátor Peter Fiabáne, aby urovnal vzťahy s podnikateľom Georgeom Trabelssiem, poslanci stiahli z rokovania. Ako to vníma primátor?

21. dec 2019 o 9:07 Michal Filek

Ako ste spokojný s výsledkom?

- Všetci vieme, že je to veľmi ťažká téma. Ja od začiatku postupujem transparentne. Je to obrovská emócia, zmluvy, krivdy, nastavenia. Ja som si pri nástupe povedal, či idem pozerať na to, aby som bol znova zvolený, alebo idem riešiť problémy. Ja chcem problémy riešiť a toto je obrovský problém. Ja som bol za to, aby sa dnes rokovalo, aby sme sa pokúsili prijať nejaký záver. Na druhej strane ja si mladých kolegov, ktorý to predniesli, vážim. Pre mňa je strašne dôležitý ten signál. Že sa tu neodpálil primátor, lebo mu nedôverujeme, ale uznalo sa, že sa urobil kus roboty, ale nebol čas si všetky veci odkomunikovať. Mojou úlohou je, aby som korektne komunikoval a vysvetľoval. Vôbec neviem povedať, ako sa zachová druhá strana.

Niektorí poslanci spochybňovali, že išlo o balíček niekoľkých transakcií.

- Ja sa ale obávam, že keď budeme každú vec riešiť samostatne, tak nás to bude stáť oveľa viac. Každá jedna z nich bude kritizovaná, medializovaná a zneužívaná v prospech niektorých ľudí.

Čo sa mohlo vyriešiť?

- Mohli sme získať parkovanie aj s oveľa vyšším výnosom z parkovania a celú parkovaciu politiku. S týmto som do rokovaní s pánom Trabelssiem vstupoval. Druhá vec bola, že sú tam nevymožiteľné záťaže z minulosti, ktorou je pohľadávka, ku ktorej sa nedostaneme a potom je to pozemok na Košickej s bremenom, ktoré narastá do astronomických výšok. Logika bola získať dnes stojace a chátrajúce objekty do majetku mesta, ako sú Karpatská, korytnačka, alebo kaštieľ v Bytčici. Všetko sú to miliónové majetky, ktoré sme mohli lacno získať. Na druhej strane sme púšťali pohľadávku v parkovačke, pozemok na Košickej a potom tie veci, ktoré ľudí dráždia, ako je pozemok pod Mirageom. Ja som vedel, že to bude problém.

Zaplatili ste právnickej kancelárii 360 000 eur?

- Nie. Zaplatili sme 25 000 za právnu analýzu, ktorú urobili. Nebolo im vyplatené nič viac za túto podkladovú prípravu. Sú to stovky a stovky šetrení z minulosti. Urobili kus dobrej roboty. Keďže nedošlo k dohode, nemohla byť vyplatená tá ďalšia suma.

O aký veľký balík majetku išlo?

- Je to okolo 10 miliónov eur.