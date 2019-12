Ivan Majtan: Chov papagájov je o drine, ale aj o veľkej vášni (foto)

Chovateľstvu sa venuje odmalička a stále sa v ňom zdokonaľuje.

21. dec 2019 o 8:31 Alexandra Janigová

ŽILINA. Ivan Majtan sa viac ako 25 rokov venuje chovu papagájov. Vo svojej zbierke má okrem bežných druhov aj tie vzácne. Ako sám hovorí, je to láska na celý život, ktorej podľahol už ako malý chlapec.



„Nemal som to po kom zdediť, u nás v rodine nikto nič nechoval. Ako chlapec som si kúpil ešte do paneláku kanárika. Potom som si k nemu prikúpil partnera. Ďalej pribudla andulka spolu s partnerom. Už vtedy som mal voči nim zodpovednosť a bral som to veľmi vážne. Dokonca, keď zaspali, som upozornil rodičov, aby stíšili televízor,“ spomína na svoje úsmevné začiatky Ivan.

S dvoma klietkami a v panelákovom byte, to bol začiatok jeho chovateľskej vášne.

Začiatky v paneláku

„Intenzívne ma to držalo, ale v paneláku sa človek nemôže tomu venovať naplno. Časom sme však prerobili rodičovský dom v Rosine, a tak môj koníček mohol naberať na obrátkach. Prikúpil som si ešte do klietok prvé papagáje – Agapornisy a potom som so starým otcom postavil prvú železnú voliéru, kde som choval už niekoľko párov anduliek, korely a rozely,“ približuje svoje ďalšie chovateľské kroky. Od začiatku ho to veľmi bavilo, študoval literatúru a snažil sa byť veľký pedant. Ako sám hovorí, dnes sú deti iné a uprednostňujú iné koníčky. „Na začiatok by som určite, najmä pri deťoch, zvolil menej náročné druhy, tak ako som to urobil aj ja.“ Najviac ho podporili jeho prvé odchovy.

„S príchodom prvej jari sa mi podarili prvé odchovy papagájov. Tým, že je tá škála druhov veľká, tak som sa chcel stále niekde posúvať. Mal som len jednu veľkú spoločnú voliéru. Časom som ju však predelil a stále sa to stupňovalo. Začal som stavať ďalšie a ďalšie voliéry. Všetko svojpomocne za pomoci kamarátov zo školy.“

V súčasnosti má celkovo 50 voliér a klietok. Väčšie voliéry má vybavené osvetlením a kúrením.