Dráma v derby trvala až do poslednej minúty

Už v nedeľu privítajú Vlci na vlastnom ľade Capitals.

20. dec 2019 o 22:11 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Góly: 18. Ondruš (Kokavec, Markovič), 34. Húževka (Dubeň, Markovič), 39. Zahradník (Macek), 51. Prášil (Zahradník, Coma) – 14. Cíger (Zlocha J., Augustín), 46. Švantner (Knudsen, Drevenák), 60. Dolinajec (Ďurkech L., Zlocha J.). Rozhodovali Valko – Šotek, a Ševčík, 331 divákov. Vylúčení: 7:5. Strely na bránu: 46:42.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Coma, Pišoja, Housa – Síkela, Húževka, Markovič – Kokavec, Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Zahradník – Gálik, Rehák S., Magdolen.

POV. BYSTRICA: Lamper – Augustín, Nahálka, Šefčík, Ďurkech L., Knudsen, Niník, Zlocha A., Saboš – Jakubec, Zlocha J., Cíger – Dolinajec, Ligas, Drevenák – Mokrohájsky, Turan, Švantner – Krieger, Urbánek, Rodionov.

Súvisiaci článok Kentoš končí v MŠK Žilina, nahradí Guľu Čítajte

Prvá veľká šanca derby zápasu medzi Žilinou a Považskou Bystricou sa zrodila v piatej minúte, keď Dubeň veľmi lacno stratil puk na obrannej modrej čiare, no Mikoláša bekhendový blafák Dolinajca neprekvapil. V siedmej minúte už Kokavec dvíhal ruky nad hlavu, avšak v hre sa pokračovalo ďalej. Prvý gól stretnutia prišiel v 14. minúte, keď sa Cíger dostal k strele z medzikružia a zakončením medzi betóny prekvapil Mikoláša – 0:1. Vlkom sa podarilo vyrovnať v závere prvého dejstva, keď Kokavcovu šikovnú prihrávku na stred využil Ondruš – 1:1.

V prvej polovici druhej časti hry si najskôr zahrali presilovú hru domáci, potom si vyskúšali dvakrát hru v početnej výhode hostia, ale skóre sa nemenilo. Stav sa menil v 34. minúte. Vlci rozbehli peknú kombináciu po osi Markovič-Dubeň-Húževka a najskúsenejší hráč žilinského MsHK už nemal problém prekonať Lampera – 2:1. Minútu pred koncom druhej tretiny sa po buly v útočnom pásme dostal puk k nekrytému Zahradníkovi a ten nekompromisne navýšil vedenie Vlkov – 3:1.

Súvisiaci článok V MsHK sa boria so starými restmi, ktoré sťažujú prácu klubu Čítajte

Považania sa snažili o zníženie. To mal na hokejke v 45. minúte Dolinajec, ale ani druhýkrát zoči-voči Mikolášovi neuspel. V 46. minúte Macek nedostal puk do stredného pásma, Knudsen našiel pred bránou Švantnera a bolo znížené – 3:2. O päť minút sa dostala do prečíslenia traja na jedného tretia žilinská lajna, Zahradník nabil Prášilovi a ten bombou vyprášil Lamperovu sieť – 4:2. Ligas mohol odpovedať, ale šesť minút pred koncom netrafil odkrytú žilinskú bránu. Záver zápasu bol zo žilinskej strany zbytočné nervózny, keď žlto-zelení šli do viacerých oslabení. 42 sekúnd pred koncom potrestal vylúčenie Nádašdiho pri hre bez brankára a po chybe Mikoláša Dolinajec – 4:3. Dramatický duel však už ďalší gól nepriniesol, a tak sa zverenci Stana Škorvánka tešia z cenných troch bodov.