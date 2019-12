Poslanci odmietli hlasovať o návrhu vysporiadania so spoločnosťami Georgea Trabelssieho

Za stiahnutie návrhu z programu nakoniec hlasovalo 19 poslancov.Primátora vyzvali, aby využil čas na výhodnejšiu dohodu.

20. dec 2019 o 11:58 TASR

ŽILINA. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline odmietli na piatkovom mimoriadnom zasadnutí rokovať o návrhu dohody, ktorou chcelo mesto Žilina vysporiadať majetkové a obchodné vzťahy so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho. Na návrh poslanca Marka Richtera stiahli materiál z rokovania.

Primátora Žiliny Petra Fiabáneho poslanci zároveň poverili pokračovať v rokovaniach s podnikateľom Trabelssiem.

"Chcem riešiť tento obrovský problém, ktorý dobehne kohokoľvek. Bol som za to, aby sa rokovalo, komunikovalo a pokúsili sme sa prijať nejaký záver. Rozhodnutie poslancov pokračovať v rokovaniach, napriek dnešnému rozhodnutiu, je pre mňa veľmi dôležitým signálom. Urobil sa kus roboty a je priestor vyriešiť to. Vôbec neviem povedať, ako sa zachová druhá strana. Možno je to aj pre ňu signál hľadať ešte nejaký priestor," povedal po zasadnutí zastupiteľstva Fiabáne.

Doplnil, že pri prvom variante dohody malo mesto získať od podnikateľa parkovaciu politiku, rozostavaný areál na Karpatskej ulici a Kaštieľ v Bytčici zámenou za obchodný podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS), s. r. o., a nehnuteľnosti na Košickej ulici.

"Druhý variant predpokladal, že do rúk mesta prejde parkovacia politika, rozostavaný areál na Karpatskej ulici, areál Domu techniky a Športová hala na Bôriku. Spoločnosti Trabelssieho mali získať obchodný podiel ŽPS, nehnuteľnosti na Košickej ulici a doplatok vo výške 6,28 milióna eur," vysvetlil žilinský primátor.

Po schválení dohody malo byť od 1. januára 2020 parkovanie plne v správe mesta Žilina a všetky zmluvy so ŽPS, s. r. o., mali byť ukončené. "Od prevzatia uvedenej agendy malo samospráve patriť aj zvyšných 40 percent vyberaných poplatkov na parkovnom, ktoré doteraz inkasovala parkovacia spoločnosť," dodal Fiabáne.

"Akceptujeme rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Z našej strany sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sme vyšli v ústrety požiadavkám vedenia mesta. Podnet na dohodu o urovnaní prišiel od primátora Žiliny. My žiadne ďalšie kroky v tomto smere iniciovať nebudeme," uviedla hovorkyňa SIRS, a. s., Ivany Strelcovej.